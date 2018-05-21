Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu

    Son dakika... CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu

    Aysel ALP / ANKARA
    21.05.2018 - 16:33 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan aday oldu.

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan Abdullatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu.

    İşte tam liste:

    ADANA

    1-AYHAN BARUT
    2-ORHAN SÜMER
    3-MÜZEYYEN ŞEVKİN
    4-BURHANETTİN BULUT
    5-OYA TEKİN
    6-OSMAN BERKE DUVAN
    7-MEHMET SABAHŞEN
    8-MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
    9-BÜLENT ÖĞRÜ
    10-GÖKÇE PİŞKİN
    11-BERFU SALICI YAKIT
    12-SIDIKA HALICIOĞLU
    13-ONUR AKPINAR
    14-ÖZGÜR ULAŞ ILGIN
    15-GÜVEN BOĞA

    ADIYAMAN
    1-ABDURRAHMAN TUTDERE
    2-MUSTAFA HAKKAN KILINÇ
    3-MAHMUT NEDİM EVLİ
    4-SONGÜL VARKİ YILDIRIM
    5-MÜSLÜM ASLANOĞLU

    AFYON
    1-BURCU KÖKSAL
    2-AHMET HAKAN UYAN
    3-İSMAHAN NERGİZ
    4-RAMAZAN AKGÖZ
    5-ERTUĞRUL YILMAZ
    6-MEHMET KEMAL DEMİRKIRKAN

    AĞRI
    1-KEMALETTİN KOÇAK
    2-MUHAMMED ASLAN
    3-MEHMET SIDDIK YEL
    4-MURAT YILDIRIM

    AMASYA
    1-MUSTAFA TUNCER
    2-ARİFE SERPİL SARAÇOĞLU
    3-HÜSEYİN ACAR

    ANKARA 1. BÖLGE
    1-TEKİN BİNGÖL
    2-LEVENT GÖK
    3-ALİ HAYDAR HAKVERDİ
    4-BÜLENT KUŞOĞLU
    5-GAMZE TAŞCIER
    6-EKREM KEREM OKTAY
    7-MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
    8-HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
    9-ALİ HİKMET AKILLI
    10-AYLİN YAMAN
    11-UMUT ERARSLAN
    12-KAMER GÖZAÇIK ŞEN
    13-CANSEL GÜVEN

    ANKARA 2. BÖLGE
    1-NİHAT YEŞİL
    2-YILDIRIM KAYA
    3-SEMRA DİNÇER
    4-KENAN NUHUT
    5-MURAT KAVUNCU
    6-BEKİR SAMİ DOĞAN
    7-ALİBEY YÜKSEL ORTAOKUL
    8-MUSTAFA NADİR ER
    9-SUNA KERİMOĞLU
    10-DENİZ ÇAKIR
    11-BARIŞ CAN SARAÇOĞLU

    ANKARA 3. BÖLGE
    1-AHMET HALUK KOÇ
    2-MURAT EMİR
    3-AHMET ERSEN ÖZSOY
    4-SERVET ÜNSAL
    5-ALİ BAŞKARAAĞAÇ
    6-AHMET MEŞE
    7-UMUT AKDOĞAN
    8-BATTAL YILDIZ
    9-GÜLŞAH DENİZ ATALAR
    10-TEMEL BORGA BUDAK
    11-İLKE ÇAKAR
    12-BİLAL YILMAZ

    ANTALYA
    1-DENİZ BAYKAL
    2-ÇETİN OSMAN BUDAK
    3-RAFET ZEYBEK
    4-AYDIN ÖZER
    5-SEMİH ESEN
    6-FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU
    7-SEVGİ DOĞAN
    8-NAZMİ GÜNDÜZ
    9-ŞENGÜL YEŞİLDAL
    10-NUSRET BAYAR
    11-VAHAP TUNCER
    12-KEMAL BİLAL ÖNER
    13-ALİ TAKAVUT
    14-SİBEL GEZEN
    15-ÖZLEM ŞAHİN
    16-İSMAİL HAKKI GÜL

    ARTVİN
    1-UĞUR BAYRAKTUTAN
    2-YALÇIN EMİRALİOĞLU

    AYDIN
    1-BÜLENT TEZCAN
    2-HÜSEYİN YILDIZ
    3-SÜLEYMAN BÜLBÜL
    4-MUSTAFA İBERYA ARIKAN
    5-ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM
    6-KAAN ERÇETİN
    7-KEMAL GÜNERİ
    8-FULYA ÜSTÜNDAĞ

    BALIKESİR
    1-AHMET AKIN
    2-FİKRET ŞAHİN
    3-ENSAR AYTEKİN
    4-İRFAN BARIŞ
    5-SEVAL BOZKURT
    6-ENDER BİÇKİ
    7-NEŞE ZENGİN
    8-BERRİN GENÇOĞLU
    9-OĞULCAN KOÇAK

    BİLECİK
    1-YAŞAR TÜZÜN
    2-FAİK AKARKARASU

    BİNGÖL
    1-VAHDETTİN UZUNYAYLA
    2-MEHMET EVRAN
    3-ÇETİN SAĞSÖZ

    BİTLİS
    1-SIDDIK GÖZEGER
    2-SÜLEYMAN BAŞTÜRK
    3-TUFAN SUBAŞI

    BOLU

    1-TANJU ÖZCAN
    2-ÖZER ÖZCAN
    3-HÜSEYİN CAHİT ÇINGI

    BURDUR
    1-MEHMET GÖKER ÜNİVERSİTE
    2-RECEP MUTLUCAN
    3-OSMAN GÖK

    BURSA 1.BÖLGE
    1-LALE KARABIYIK
    2-ERKAN AYDIN
    3-NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
    4-KAYIHAN PALA
    5-ÖZGÜR ERDURSUN
    6-GÜRKAN ESEN
    7-DENİZ BAYKAL
    8-SERKAN ÖZTÜRK
    9-İBRAHİM MART
    10-AYTAÇ ŞAHİN

    BURSA 2.BÖLGE
    1-ORHAN SARIBAL
    2-YÜKSEL ÖZKAN
    3-MUSTAFA ŞENYURT
    4-ERKAN DÖNMEZ
    5-SÜLEYMAN AYYILMAZ
    6-ŞAHİN SEVİNÇ
    7-MERAL ALTUNTAŞ
    8-KEMAL ATAN
    9-BARAN GÜNEŞ
    10-HÜLYA DİNK

    ÇANAKKALE
    1-MUHARREM ERKEK
    2-ÖZGÜR CEYLAN
    3-METİN ÜMİT URAL
    4-SONGÜL ŞENTÜRKLÜ

    ÇANKIRI
    1-MURAT BERAT ATALAY
    2-İBRAHİM GÖNÜLTAŞ

    ÇORUM
    1-TUFAN KÖSE
    2-BURÇİN SOLMAZ POLAT
    3-GÜRSEL YILDIRIM
    4-MEHMET TAHTASIZ

    DENİZLİ
    1-GÜLİZAR BİÇER KARACA
    2-KAZIM ARSLAN
    3-HAŞİM TEOMAN SANCAR
    4-ÜNAL KARAOSMANOĞLU
    5-İLHAN ÖZCAN
    6-ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR
    7-ŞENİZ DOĞAN
    8BİLGEHAN BURGUL

    DİYARBAKIR
    1-MAHMUT AZİZ USAL
    2-TURGUT KILIÇ
    3-MEHMET ŞERİF DOĞRU
    4-AHMET ÖZGÜVERCİN
    5-BERİVAN ALABALIK
    6-HEBUN KAPLAN
    7-DENİZCAN EŞİYOK
    8-EMRAH ANLI
    9-GÜLAY EMRE
    10-UMUT YETİŞSİN
    11-ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ
    12-BEHİYE KÜDEN

    EDİRNE
    1-OKAN GAYTANCIOĞLU
    2-YAKUP ATALAY
    3-EDİZ ÜN
    4-ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ

    ELAZIĞ
    1-GÜRSEL EROL
    2-EMRAH ÖZDEN
    3-AYTEN ÇEKİL
    4-NAZMİ GÜRBÜZ
    5-MESUT BASKAN

    ERZİNCAN
    1-AYHAN DOĞAN
    2-TUĞRUL YILDIRIM

    ERZURUM
    1-NACİ TURAN
    2-NAMİYE SINIRKAYA
    3-GENÇAY UĞRAŞ
    4-SERHAT CAN EŞ
    5-TACETTİN KIZILOĞLU
    6-HAKAN KOÇ

    ESKİŞEHİR
    1-UTKU ÇAKIRÖZER
    2-JALE NUR SÜLLÜ
    3-NURAY AKÇASOY
    4-MEHMET ENGİN ÇAKMAK
    5-SİNAN ÖZKAR
    6-RECEP CENGİZ
    7-METİN TOMSUK

    GAZİANTEP
    1-BAYRAM YILMAZKAYA
    2-ÖZGÜR YILMAZ
    3-İRFAN KAPLAN
    4-HASAN ÖZTÜRKMEN
    5-HÜSEYİN YALÇIN
    6-ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
    7-HÜSEYİN CAHİT KARGINER
    8-NESRİN TUNCEL
    9-SELİM KARAHAN
    10-ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER
    11-NERİN TÜRKMEN
    12-NACİ KILIÇ
    13-YILMAZ DEMİRDELEN
    14-MEHMET TURAN GÜNDOĞDU

    GİRESUN
    1-NECATİ TIĞLI
    2-REŞAT NURİ ÖZDEMİR
    3-İBRAHİM AKGÜN
    4-SEVGİ UTLU GÜNGÖR

    GÜMÜŞHANE
    1-MAHİR CAN
    2-RAMAZAN AYAS

    HAKKARİ
    1-NAZIM DEMİR
    2-ERŞAT İNAN
    3-NAZMİ KIZILBAN

    HATAY
    1-SERVET MULLAOĞLU
    2-NERMİN YILDIRIM KARA
    3-SERKAN TOPAL
    4-MEHMET FATİH TURAN
    5-MEHMET GÜZELMANSUR
    6-İSMET TOKDEMİR
    7-CEMİYET KIŞLIOĞLU
    8-YÜKSEL OYMAK
    9-BESİM UNSALDI
    10-BİLGEN DUMAN
    11-DÖNDÜ DİLAN KARTAL

    ISPARTA
    1-MUSTAFA CEYHAN
    2-İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
    3-ZAFER SAĞLAM
    4-EYUP ERSOY

    MERSİN
    1-CENGİZ GÖKÇEL
    2-ALPAY ANTMEN
    3-ALİ MAHİR BAŞARIR
    4-NEVİN ZAİMOĞLU
    5-CAVİDAN DEMİRAĞ
    6-SEYİT ÖZANANAR
    7-ALPER TURNA
    8-ALPTEKİN ESER
    9-DİLARA ÖZKINA
    10-KENAN HAZAR
    11-HİDAYET OĞUZ
    12-SİBEL GAZİ TABEL
    13-MİRZA TURGUT

    İSTANBUL 1. BÖLGE

    1-MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
    2-GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
    3-ONURSAL ADIGÜZEL
    4-FETHİ AÇIKEL
    5-GÜRSEL TEKİN
    6-İLHAN KESİCİ
    7-OĞUZ KAAN SALICI
    8-MAHMUT TANAL
    9-İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
    10-SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ

    12-MUSTAFA OKTAY AKSU
    13-HASAN UZUNYAYLA
    14-MUSTAFA ÖZTAŞKIN
    15-TAHSİN USTA
    16-HÜSEYİN SAĞ
    17-BERİL ÖNER
    18-YÜKSEL TAŞKIN
    19-HASAN BASRİ ÖZBEK
    20-DENİZ DOĞAN GÜNAY
    21-ERTAN AKSOY
    22-NURAY ÇEPNİ
    23-DUYGU ÇELİK
    24-ARZU ÖZALP
    25-PINAR UZUN
    26-TUBA TORUN
    27-ALİ RIZA YILDIRIM
    28-YÜCEL OTO
    29-MURAT CİRAV
    30-MELİS TİMUR
    31-EMRE AKKUŞ
    32-UMUT ÇAKIR
    33-AYLİN SARITAŞ
    34-GAZİ KARAKURT
    35-TİMUÇİN GÜLTEKİN

    İSTANBUL 2. BÖLGE
    1-KADRİ ENİS BERBEROĞLU
    2-AYKUT ERDOĞDU
    3-AHMET TUNCAY ÖZKAN
    4-MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
    5-YÜKSEL MANSUR KILINÇ
    6-YUNUS EMRE
    7-GÖKAN ZEYBEK
    8-ALİ ŞEKER
    9-DERYA ŞENTÜRK
    10-MERSİN BALKAN
    11-MEHMET DİRİBAŞ
    12-BAHATTİN TURNALI
    13-FERHAT EPÖZDEMİR
    14-İSMAİL YÜKSEL
    15-ADNAN AYBER
    16-BURAK KAAN YILMAZSOY
    17-CANAN SEZENLER
    18-HACER FOGGO
    19-GÜVEN KARATAŞ
    20-YUSUF KENAN KOLAT
    21-VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
    22-CEM CENGİZ YILMAZ
    23-ECE BATUMLU TALAS
    24-PELİN YURDAKUL
    25-ŞEYMA DUMRUL
    26-YUSUF ERGÜVEN
    27-ÖZGÜR DÜZGÜN
    28-DENİZ KAYA

    İSTANBUL 3. BÖLGE
    1-ENGİN ALTAY
    2-ERDOĞAN TOPRAK
    3-MEHMET BEKAROĞLU
    4-ZEYNEL EMRE
    5-SİBEL ÖZDEMİR
    6-ÖZGÜR KARABAT
    7-TURAN AYDOĞAN
    8-EMİNE GÜLİZAR EMECAN

    10-TURAN HANÇERLİ
    11-BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
    12-ALİ ULVİ GÖKBULAK
    13-MEHMET SAİT YÜCEL
    14-ALİ MUHİTTİN TIĞLI
    15-SİNAN KARAHAN
    16-SİNAN KARACA ÖZTÜRK
    17-MAHFUZ YETÜT
    18-ŞAHANIM METER
    19-IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
    20-YAĞMUR GEYGEL
    21-ENGİN ERTAÇ
    22-CEMİL CAN DİNÇ
    23-AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
    24-HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
    25-SEDA ÖNDER
    26-BEKTAŞ DAVUTOĞLU
    27-ARZU ATTEPE
    28-HÜSEYİN DURAN
    29-ERDAL SARIKAYA
    30-ELİF KESKİNEL ÜLKER
    31-ALİ OSMAN ÖZDİLEK
    32-KEMAL ÖZKİRAZ
    33-İLYAS DUMAN
    34-OSMAN TELLİOĞLU
    35-ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN

    İZMİR 1. BÖLGE

    1-MURAT BAKAN
    2-SELİN SAYEK BÖKE
    3-ÖZCAN PURÇU
    4-KANİ BEKO
    5-MEHMET ALİ ÇELEBİ
    6-TACETTİN BAYIR
    7-EDNAN ARSLAN
    8-SEFER İPEKLİ
    9-KAZIM UMDULAR
    10-NİLAY KÖKKILINÇ
    11-EZGİ DENİZ URUNGA
    12-DEVRİM BARIŞ ÇELİK
    13-ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
    14-ŞENER AKDEMİR

    İZMİR 2. BÖLGE

    1-KEMAL KILIÇDAROĞLU
    2-AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
    3-KAMİL OKYAY SINDIR
    4-ATİLA SERTEL
    5-SEVDA ERDAN KILIÇ
    6-MAHİR POLAT
    7-BEDRİ SERTER
    8İDRİS YAVUZYILMAZ
    9-ALİ ENGİN
    10-SALİH ÖZÇİFÇİ
    11-MEHMET BİRLİK
    12-ONUR KADİR ERYÜCE
    13-HATİCE ZEYBEK
    14-EBRU OKAY

    KARS
    1-BARLAS SULU
    2-FATİH KAMİL ERKOÇ
    3-AYSEL SADAK İLTAŞ

    KASTAMONU
    1-HASAN BALTACI
    2-AYŞEGÜL SOYLU MUSLU
    3-DEVRİM EZGİ ÖZALP

    KAYSERİ
    1-ÇETİN ARIK

    3-AŞKIN GENÇ
    4-İBRAHİM KAAN
    5-MAZHAR OĞUZ ÖZSOY
    6-GONCA YELDA ORHAN
    7-RECEP BULUT
    8-METİN KANTARCI
    9-KADİM ŞAHİN
    10-NİZAMETTİN TEMEL

    KIRKLARELİ
    1-VECDİ GÜNDOĞDU
    2-TÜRABİ KAYAN
    3-İNCİ TUNÇ

    KIRŞEHİR
    1-METİN İLHAN
    2-ÇAĞDAŞ GÖKALP

    KOCAELİ
    1-FATMA KAPLAN HÜRRİYET
    2-HAYDAR AKAR
    3-TAHSİN TARHAN
    4-MÜHİP KANKO
    5-OSMAN ANIL ACURMAN
    6-EBRU KÜÇÜKAYDIN
    7-YEŞİM AKPINAR
    8-ORKUN UTKUBAŞ
    9-İSMAİL DEMİR
    10-MEHMET TAMER SOLAKOĞLU
    11-SEZER NİLGÜN AYDIN
    12-TUĞMAN KAYALI
    13-ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ

    KONYA

    1-ABDULLATİF ŞENER

    3-HASAN SARIMEHMETOĞLU
    4-SAİM SEZEN
    5-NİHAL EKEN
    6-ALİ SAYAR
    7-İSMAİL ÜNSAL
    8-ORHAN KAYA
    9-NAZİFE DEMİRHAN
    10-MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK
    11-SEFER İPEK
    12-HİKMET BALCI
    13-ŞENİZ KURTULUŞ
    14-MEHMET YURTSEVEN
    15-HASAN PEKTEKİN

    KÜTAHYA
    1-ALİ FAZIL KASAP
    2-ŞEREF HAN
    3-ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
    4-MEHMET AYDIN UZUN
    5-RIDVAN ÇAKIR

    KAHRAMANMARAŞ
    1-ALİ ÖZTUNÇ
    2-SELİM SÜMEN
    3-MEHMET ÇARMAN
    4-FAİK KILINÇ
    5-ONUR GÜRBÜZ
    6-AYŞEGÜL YAYCIOĞLU
    7-UĞUR ŞEVRAN
    8-AZİZE ÇUHADAR

    MALATYA
    1-VELİ AĞBABA
    2-HULİSİ PORGALI
    3-SONER GÖKÇE
    4-BERNA KARADAŞ
    5-EMİN DÖNMEZ
    6-MAHMUT AKBIYIK

    MANİSA
    1-ÖZGÜR ÖZEL
    2-AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
    3-BEKİR BAŞEVİRGEN
    4-SABRİ TEMEL
    5-ABDULLAH SAKA
    6-HAYRİYE HACET
    7-SANİYE AĞGÜL
    8-ÇETİN KURTULUŞ
    9-NURİTTİN DİNGAZ
    10-LALE ERDOĞAN TUNÇER

    MARDİN
    1-MAHMUT DUYAN
    2-ERKAN MEHMETOĞLU
    3-ABDULVAHAP AY
    4-ABDULKADİR TURAN
    5-AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA
    6-ENGİN ORAL

    MUĞLA
    1-MÜRSEL ALBAN
    2-SUAT ÖZCAN
    3-BURAK ERBAY
    4-SÜLEYMAN GİRGİN
    5-İBRAHİM ERTÜRK
    6-EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR
    7-YAMAÇ KAYA

    MUŞ
    1-YILMAZ ÇETİNKAYA
    2-YILDIRIM PAÇAL
    3-SUNA SAĞLAM
    4-NUR MUHAMMED KARAHAN

    NEVŞEHİR
    1-FARUK SARIASLAN
    2-FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
    3-MEHMET BİLGİN

    NİĞDE
    1-ÖMER FETHİ GÜRER
    2-AHMET OĞUZ ÖZMEN
    3-NAGİHAN ESKİOĞLU

    ORDU
    1-SEYİT TORUN
    2-MUSTAFA ADIGÜZEL
    3-ONUR ÇAM
    4-ATİLA ŞAHİN
    5-SEBANUR ÖZDEMİR
    6-NAZIM YİĞİT GÜNAY

    RİZE
    1-REMZİ KAZMAZ
    2-AYSEL TAŞKIN
    3-KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN

    SAKARYA
    1-ENGİN ÖZKOÇ
    2-MEHMET SELÇUK
    3-ELİF YAR
    4-REFİK KARAKAŞ
    5-MEHMET DERYA BAĞDAT
    6-AYTÜL UŞAKLIGİL
    7-GÖZDE NUR YILDIZ

    SAMSUN

    1-KEMAL ZEYBEK
    2-NESLİHAN HANCIOĞLU

    4-MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
    5-MEHMET ÖZDAĞ
    6-ARZU SABUNCU
    7-MURAT ÇAN
    8-YILMAZ KARAGÖZ
    9-IŞIK ÖZKEFELİ

    SİİRT
    1-CAHFER SAKLAN
    2-HİKMET AKAR
    3-HASAN ALP

    SİNOP
    1-BARIŞ KARADENİZ
    2-ERDİNÇ ŞİMŞEK

    SİVAS
    1-ULAŞ KARASU
    2-SİNAN ÖZTÜRK
    3-MALİKE EJDER YOLVEREN
    4-DÜNDAR AKBULUT
    5-HASAN KILIÇ

    TEKİRDAĞ
    1-FAİK ÖZTRAK
    2-İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
    3-CANDAN YÜCEER
    4-EMRE KÖPRÜLÜ
    5-ADEM DALGIÇ
    6-ARZU MANDALI SUCU
    7-İSMAİL DOĞAROĞLU

    TOKAT
    1-KADİM DURMAZ
    2-HASAN EFE UYAR
    3-ÇAĞDAŞ KURTGÖZ
    4-DURAN BELENE
    5-GÜLPERİ COŞAR

    TRABZON
    1-AHMET KAYA

    3-HİKMET NURİ AYDIN
    4-FERDA KUDUNOĞLU
    5-İSMAİL KAYNAR
    6-MURAT ÖZÇİLİNGİR

    TUNCELİ
    1-POLAT ŞAROĞLU
    2-MESUT COŞKUN

    ŞANLIURFA

    1- AZİZ AYDINLIK
    2- FETHİ YAMAÇ
    3- CEM KARAKEÇİLİ
    4- UĞUR MİZAN
    5- BAKIR AYDOĞDU
    6- HALAF AYYILDIZ
    7- MAHMUT YAZAR
    8- AHMET MÜSRİ
    9- FARUK AKAN
    10- SONGÜL ARSLAN
    11- MUSTAFA EREN
    12- AKİLE YEKTAŞ
    13- İBRAHİM HALİL YARIŞ
    14- KEMAL EŞSİZ

    UŞAK

    1- İSMET AKIN
    2- ALİ KARAOBA
    3- ÖZKAN YALIM

    VAN

    1- MEHMET KURUKCU
    2- FAHREDDİN ÇUYRAK
    3- HALUK TERZİOĞLU
    4- ŞANEL GÜLOĞLU
    5- ERKAN KAÇMAZ
    6- NEVZAT KOÇ
    7- NERİMAN KARTAL
    8- ŞAHİN ÖZTEKİN

    YOZGAT

    1- ALİ KEVEN
    2- NADİR ÜNAL
    3- RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU
    4- ŞAHİN BOZDEMİR

    ZONGULDAK

    1- ÜNAL DEMİRTAŞ
    2- DENİZ YAVUZYILMAZ
    3- UMUT BAŞOĞLU
    4- MERVE KIR
    5- ÇİĞDEM ŞEKERCİ

    AKSARAY

    1- ALİ ABBAS ERTÜRK
    2- RAMAZAN FİDAN
    3- PELİNSU YILDIRIM
    4- ALİ EŞMEKAYA

    BAYBURT

    1- İKBAL OKUR

    KARAMAN

    1- İSMAİL ATAKAN ÜNVER
    2- HAKAN GÜRSEL AKBULUT
    3- YUSUF BAŞTUĞ

    KIRIKKALE

    1-AHMET ÖNAL
    2- MUSTAFA PEKDOĞAN
    3- GÜLLÜ AYKUT

    BATMAN

    1- AYHAN IŞIK
    2- KAYAHAN KIRMIZITAŞ
    3- NİHAT DEMİR
    4- BÜNYAMİN NAYMAN
    5- HAMİT KESKİN

    ŞIRNAK

    1- SABRİ KUYTAN
    2- ABDULKERİM VARLI
    3- GÜNDÜZ ÖKTEN
    4- OSMAN YEREN

    BARTIN

    1- AYSU BANKOĞLU
    2- FAHRİ ÖZSOY

    ARDAHAN

    1- ÖZTÜRK YILMAZ
    2- YUNUS DÜNDAR

    IĞDIR

    1- METİN OVA
    2- İDRİS AKTAŞ

    YALOVA

    1- ÖZCAN ÖZEL
    2- ERTAN ŞENER
    3- MEHMET GÜREL

    KARABÜK

    1- HÜSEYİN AVNİ AKSOY
    2- SEDAT KARAOĞLU
    3- GÜLSÜN BENİÇ

    KİLİS

    1- ALİ TUNA
    2- MEHMET ALİ AĞCABAY

    OSMANİYE

    1- BAHA ÜNLÜ
    2- MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
    3- İRFAN ERDEM
    4- HAKKI SAYMAN SAYGILI

    DÜZCE

    1- ZAFER TEBER
    2- İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ
    3- HASAN SERVET ÖKTEM

    Etiketler: milletvekili aday listesi , son dakika , CHP milletvekili adayları , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri