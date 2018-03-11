İstanbul'da sis... İşte son durum

Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor. İDO seferleri de sis nedeniyle gerçekleştirilemiyor. İstanbul Boğazı da sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine gece yarısından sonra kapandı.







15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücüler de zor anlar yaşadı.







Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ünün tahminlerine göre; İstanbul'da sis saat 09:00'dan itibaren etkisini azaltmaya başlayacak. Ancak bu durum akşam saatlerine kadar sürecek. Akşam saat 18:00'den sonra sis yeniden etkisini artıracak ve bu durum yarına kadar sürecek.