İstanbul'da kar yağışı uçak seferlerini aksatmadı

Gece etkisini artıran kar yağışı, İstanbul'daki hava trafiğini etkilemedi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, gece boyunca yaptığı çalışmalarla Atatürk Havalimanı'nda bulunan pistleri sürekli açık tuttu.

Uçaklar buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı sıvı ile yıkandı. Pistlere buzlanmayı engelleyen sıvı döküldü. Seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

175 ton buz çözücü

Atatürk Havalimanı'nda bu yıl kar mücadelesi, 31 ileri teknoloji ürünü özel maksatlı araç ve 104 personelle yapılıyor. Yoğun kar yağışında uçaklara ve pistlere uygulanmak üzere 175 ton de-icing sıvı malzeme hangarlarda hazır bekletiliyor.