İstanbul'da ilginç olay! Sahibiyle lokantada yemek yiyen keçiye köpek saldırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da ilginç olay! Sahibiyle lokantada yemek yiyen keçiye köpek saldırdı
GeriGündem İstanbul'da ilginç olay! Sahibiyle lokantada yemek yiyen keçiye köpek saldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
30.01.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

İstanbul'da ilginç olay! Sahibiyle lokantada yemek yiyen keçiye köpek saldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da ilginç olay! Sahibiyle lokantada yemek yiyen keçiye köpek saldırdı

İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde fıkra gibi bir olay yaşandı. Dogo Arjantin cinsi köpek, bir lokantada sahibiyle beraber yemek yiyen keçiye saldırdı.

Can havliyle köpekten kaçmaya çalışan keçi bir dükkana girdi. Keçi, sahibi ve iş yeri çalışanları sayesinde köpekten zor da olsa kurtarıldı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre sahibi tarafından tasma ve zincirsiz gezdirilen Dogo Arjantin cinsi köpek bir lokantada sahibiyle beraber yemek yiyen keçiye saldırdı. Keçi ve sahibi ne olduğunu anlayamadan köpek keçiyi kuyruğundan ısırdı. Çevredeki vatandaşlar ve keçinin sahibi keçiyi köpekten kurtarmak için sandalye ile köpeğe vurdu. Köpeğin saldırısından kurtulan keçi kaçmaya başladı. Vatandaşların elinden kurtulan köpek de keçiyi kovalamaya devam etti.

KÖPEĞE DEMİR ÇUBUKLA VURDU

Can havliyle köpekten kaçan keçi, sokakta bulunan bir iş yerine daldı. Hemen arkasından iş yerine saldırgan köpek de girdi. İş yerinde çalışanları ise bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. İş yerine gelen keçinin sahibi köpeği yakaladı ve iş yerinin dışarısına çıkardı. Köpeğin sahibinin, elinde bulunan demir çubukla köpeğe acımasızca vurduğu görüldü. Köpeğin saldırısı sonucu kuyruğu parçalanan keçi hemen veterinere götürüldü.

Keçiye adeta çocuğu gibi bakan ve yanından hiç ayırmayan Ali Sever, “Burada keçimle beraber kahvaltı ediyorduk. Dogo Arjantin köpeği bir anda saldırdı ben yere düştüm. Buradaki esnaf arkadaş köpeğin kafasına sandalye vurdu, keçiyi kurtardık. Ama kovalamaca devam etti. Keçim iki üç saat ameliyatta kaldı kuyruğu parçalandı. Raporunu alıp gidip karakola şikayet edeceğim. Karakoldan resim istediler bende hazırladım. Esnaf arkadaşlar olmasa öldürebilirdi. Ben Prensesle 24 saat beraberim sabah kahvaltıya beraber gideriz. İşe beraber gideriz” dedi.

İstanbulda ilginç olay Sahibiyle lokantada yemek yiyen keçiye köpek saldırdı

HAYVANLARIN KENDİSİ DEĞİL YETİŞTİRME TARZLARI SALDIRGAN YAPIYOR

Dogo Arjantin cinsi köpeklerin kanunen yasaklı ırk olduğunu belirten Veteriner Hekim Mitat Levent, “İlk geldiği halinde baya bir kanaması vardı. 5199 sayılı kanun gereği yasaklı olan bir ırk Arjantin Dogo cinsi köpekler. Gereken müdahaleler yapıldı şimdi sağlığı yerinde. Bu konuyla ilgili gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda sadece keçimiz muzdarip değil. Bunun gibi birçok vak'a yaşıyoruz. Sadece keçilere değil insanlara da ciddi problem oluşturuyor bu hayvanlar. Hayvanların kendilerinden doğan bir problem değil sadece yetiştirme tarzı ve doğru insanların elinde olmamasından dolayı bu durum kaynaklanıyor. Sadece bizim kanunların desteklediği haliyle bu işe el atmamız yetmiyor gerekli kurumlar ve emniyet ile beraber çalışmamız lazım. Ortada bir sağlık var bugün keçimize saldırdı yarın insanlara saldırabilir” şeklinde konuştu.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (30.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Eşcinsel ilişki ile suçlanan çöp kamyonu şoförünün davasında flaş karar

Emine yaşamına son vermişti... Notlarının arasından çıktı

Her şeyi ortaya çıkaran mesaj... Üçkâğıdın profesörü!

Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitine inceleme