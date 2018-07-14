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    İstanbul'da 15 Temmuz öncesi terör operasyonu!

    DHA
    14.07.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde Bağcılar'da yasadışı gösteri ve eylem yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlatırken 9 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde Bağcılar'da yasadışı gösteri ve eylem yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelileri belirleyerek operasyon yaptı. 3 ilçede düzenlenen operasyonda 18 yaşından küçük bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Etiketler: Gözaltı
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