İstanbul hava sahasında leylek alarmı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul hava sahasında leylek alarmı
GeriGündem İstanbul hava sahasında leylek alarmı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan Artan / İstanbul (DHA)
21.03.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

İstanbul hava sahasında leylek alarmı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul hava sahasında leylek alarmı

Havaların ısınmasıyla birlikte leyleklerin göç hattı üzerinde bulunan Atatürk Havalimanı'nda alarm verildi. Pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili birbirlerini uyarmaya başladı.

Leylek sürülerinin Güney Afrika'dan Avrupa ülkelerine İstanbul üzerinden göç yolculuğu başladı. Leylek sürülerinin göçleri, kuzeye doğru Mart, Nisan ve güneye doğru Eylül, Ekim aylarında görülüyor. İstanbul'da geçen yıl bir günde 237 bin, toplamda 1 milyona yakın leylek geçişi yaşanmıştı. Son dönemlerde İstanbul'da leylek sürüleri ile ilgili pilotlar ve kule görevlileri arasında da leylek sürüleriyle ilgili konuşmalarda da artışlar yaşanıyor.

Leylek sürülerinin uçakların rotalarında görülmesi nedeniyle pilotlar ve kule görevlileri olası bir çarpma tehlikesine karşı anında birbirlerini bilgilendiriyorlar. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçakların pilotları leylek sürülerine karşı dikkat ediyor. Leylek sürüleri ile ilgili bilgilendirme yapıldığında havadaki uçaklara kuş tehlikesine karşı duyarlı olmaları isteniyor. Olası çarpma tehlikelerine karşı da leylek sürülerine göre uçuş rotalarında düzenleme yapılıyor.

Hava sahasında göç alarmı verildi
daha fazla video için

Birçok çarpma olayı yaşanmıştı

Leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike yaratıyor. Olası çarpmada ise uçağın genellikle motor, radom adı verilen radar anten kapağı hasar görüyor. Uzmanlar, yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisinin 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğuna dikkat çekiyor. Leylek sürüleri birçok uçağa çarparak hasar verdi. Bu çarpma olaylarından en dikkat çekeni ise 2015 yılında Singapur Havayolları'nın İstanbul-Singapur seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında yaşandı. Uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra leylek sürüsünün içine girmişti. Burun kısmındaki radom adı verilen radar anten kapağında ve motorunda hasar oluşan uçak burun kısmına ok gibi saplanan leylek ölüsüyle Atatürk Havalimanı'na dönmüştü.

İstanbul’un kuzeyinden geçiyorlar

Afrika'dan yola çıkan leylek sürülerinin hedefi Avrupa olduğu belirtiliyor. Sahraaltı Afrika'dan yola çıkan leylekler, Nil Vadisi, Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye güzergahını izleyerek Hatay Belen geçidinden Türkiye’ye giriş yapıyor. En yoğun geçişler 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasına denk geliyor. Doğu, Batı, Kafkaslar, Hazar Denizi ve Afrika olmak üzere 5 göç yolu bulunuyor. Rotanın Trakya, İstanbul Boğazı, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Adana, Hatay (Belen Geçidi), Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Sina Yarımadası, Nil Vadisi, Sahraaltı Afrika olduğunu uzmanlar belirtiyor. Bu rotayı yıllık sonbahar döneminde 1 milyon, ilkbaharda ise 500-600 bin civarında leylek kullanıyor. Göç dönemlerinde Türkiye’den 1 milyon leylek sürüsü geçiyor. Leyleklerin değişen etkenlerle göç süresi 3 ile 10 hafta sürebiliyor. Günde 7-10 saat uçabilen leylekler, saatte 50 km hız yapabiliyor. 200-300 km yol gidebiliyor. Günde 600 km yaptıkları da görülüyor. İlkbaharda üreme alanlarına dönmek için, Afrika'dan yola çıkan sürüler, besin bolluğu nedeniyle yollarda oyalanır ve yuvaya dönüş yolculuğunu, ortalama 49, bazen 70 günde tamamlayabiliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beyazıt'ta özel halk otobüsü yayalara ve araçlara çarptı: Yaralılar var

Baba cinayetinin perde arkası: ‘Okula gitmek istiyorum’

Turistler çığlık çığlığa yardım istedi! Şelaleye metreler kala...

Emircan’ın babası isyan etti: Herkesi susturuyorlar