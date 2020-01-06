Isparta'da okullar tatil mi? Isparta'da 3 ilçede okullar tatil edildi..

Isparta'da devam eden kar yağışının ardından kentte yaşayan vatandaşlar Isparta'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyorlar. Eskişehir, Konya ve Kütahya'da okulların kar tatili olmasının ardından veliler ve öğrenciler Isparta'da kar tatili olacak mı sorusuna internette cevap arıyor.

SON DAKİKA: Isparta'da yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, üç ilçeyle, bir ilçeye bağlı iki köyde okullar tatil edildi. Diğer üç ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.

Isparta genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kent halkı sabah güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Eğirdir, Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerinde okullar bugün tatil edildi

Isparta’da gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sabaha karşı yerini kara bıraktı. Beyaz örtüyle kaplanan kentte vatandaşlar, güne kar yağışıyla ‘Merhaba’ dedi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, Isparta’yı çevre il ve ilçelere bağlayan bazı yollarda kısmen aksamalar meydana geldi. Polis ekipleri kar nedeniyle zeminde tutma meydana gelen bölgelerde güzergah kontrolü yaparak teyakkuza geçerken, aksama bulunan yollarda karayolları ve belediye ekipleri de çalışma yaptı.

Isparta’da üniversitelilerin sınav saatlerine kar ayarı

Isparta’da sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle, kentteki 2 üniversitede yapılacak olan final sınavlarında saat ertelemesi önlemi alındı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Isparta Uygulalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) resmi internet sitelerinden tarafından yapılan duyuruda, bugün yapılacak olan final sınavlarının bir buçuk saat ileri alındığı açıklandı.

Üniversitelerin internet sitelerinden “Önemli Bilgilendirme: ‘Sınav Saatleri Değişikliği’ başlığıyla yapılan duyuruda şöyle denildi:

“İlimizde etkin olan yoğun kar yağışı ve toplu taşımada yaşanan aksaklık sebebiyle 6 Ocak Pazartesi günü (bugün) yapılacak tüm sınavların merkez için 1,5 saat sonra yapılması suretiyle ertelenmesine karar verilmiştir. İlçe okulları için ise öğrenciler kendi okullarının idaresi tarafından (Web Sayfalarından) bilgilendirilecektir”.