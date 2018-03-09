'İslam'ın güncellenmesi' Erdoğan: Dinde reform haddimize mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: "Bizim tarihimiz de tıpkı adımız gibi aktır. Bu kadro alnı ak başı dik bir kadrodur. Değişimi inkar etmek kafasını kuma gömen deve kuşu misali kendini kandırmak demektir. Asla değişmeyecek kurallar da vardır. Mesela İslam’ın son din olduğu asla değişmeyecek bir hakikattir. Mesela Allah’ın yüce kitabı kuranı kerimde bize açıkça ifade ettiği hükümler yani nasla asla değişmemiştir değişmeyecektir. Dinimiz İslam ve Kuran Rabbimizn emri gereği kıyamete kadar caridir. Bu da dinimiz ve kitabımızın bunda sonra da söyleyecek sözü olduğu anlamına gelir.

'KİMSE BİZİM DİNİMİZDE FATURA KESME HAKKINA SAHİP DEĞİL'

Ama bunlardan hareketle yapılan içtihatla ve uygulamadaki karşılıklar elbette zamana göre değişecektir. Mecelle kaidesidir. Zamanın değişmesi ile ahkamın da değişeceği inkar edilemez. Kurallar bunlar bunlarla hareket ediyoruz. Eğer biz içtihatları değiştirmezsek. Yani uygulamaya ilişkin kurallar içinde bulunduğumuz naslar uygun şekilde yenilemezsek kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar sürekli olarak kendilerini geliştirmek durumundadır. Peygamber efendimiz kolaylaştırınız zorlaştırmayız müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz buyuruyorlar. Birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgili olmayan sözler etmesi kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir. Bu tartışmanın en çarpıcı örnekleri ise son günlerde kadınlar konusunda yaşanıyor.

'ÇIKACAKSIN SÖYLEYECEKSİN'

Üzerinde sorumluluğu olan bir insan olarak dinimize getirilen bu zaafiyete de bizim tahammülümüz yok bildiğimizi söylemek zorundayız. Temenni ediyorum ki inşallah Din İşleri Yüksek Kurulumuz Diyanet İşleri Başkanımız alanı boş bırakmaması lazım. Bu tür adamlara alan bırakılırsa işte böyle zaaflar ortaya çıkar. Bu konularda tavır koyması gereken hocalarımızın ilahiyatçılarımızın ise ya sesleri çıkmıyor ya da sesleri duyulmuyor. Ya da korkuyorlar. Neden korkuyorsun be kardeşim. İslam ilmiyle mücehhez olan biri korkar mı. Çıkacaksın söyleyeceksin.

'DİNDE REFORM ARAMIYORUZ'

Hiç kimsenin böyle bir kafa karışıklığı yaratmaya dinimizi karikatürize etmeye hakkı yoktur. Bizim isyanımız işte bu hadsizlikleredir. Biz dinde reform aramıyoruz ama önüne gelen böyle çıkıp da kadınlarla ilgili genç yaşlı bunlarla ilgili ileri geri bu tür şeyleri konuşmaların İslam’a getirdiği lekeyi görmemezlikten gelemeyiz. İslam’ı değişime kapalı bir din gibi göstermeye çalışan zihniyet ile İslam’la uzaktan yakından alakası olmayan zihniyet aynı gayeye hizmet etmektedir. Her iki yanlışın önüne geçme için Türkiye’de din eğitiminin sağlıklı bir temelde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. İşe bizim Diyanetimiz Din İşleri Yüksek Kurulumuz bunlar meydanı bu Fetö gibi alçaklara bıraktılar bu duruma geldi. Dünkü yaptığım konuşmadan sonra birileri konuşmaya başladı. Siz bu fakiri korkutamayacaksınız hak ne ise ben onu söylemeye devam edeceğim. Kitabımızın İslam’ın hükümlerini sağa sola evirip çevirmeye hakkınız yok. Bu tür gözlüklerle bakara dinimize fatura kestirmeye hakkınız yok.

'SUSARSANIZ DİLSİZ ŞEYTAN OLURSUNUZ'

Biz AK Parti olarak Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak sözüm şudur, az önce de hadisi şerif söyledim, dinimize leke düşürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medya saldıranlar olacak unutmayın haksızlık karşısında susarsanız dilsiz şeytan olursunuz. Bu konuyla ilgili olarak da bizler yapılması gerekeni hamd olsun bugüne kadar yaptık yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Şu son günlerde atılan adımları asla affetmiyoruz. Şimdi de işte biz kitabımızdan aldığımız heyecanla aşkla şu anda Afrin’e yürüyoruz. Sosyal medyada filan konuşanlar var ya onların dediği gibi hareket etmiş olsaydık yan gelip yatmış olacaktır. Ama şuna inanıyoruz: Zulme rıza zulümdür. “Ama efendim bunu bu kadar sakalı var.” Adam geliyor. Eee… Sakalı var giydikleri ortada. Tamam da günahsız insanları nasıl öldürür. Böyle bir yetki var mı. Bir insanın ölümüne neden olmak alemin ölümüne neden olmak gibidir. Ben söylemiyorum dinim söylüyor. Mekki ayetlerle medeni ayetleri iyi analiz etmek oradan çıkaracağımız çok şey olduğunu bilmek gerekir.

HEDEF AFRİN

Hedef Afrin.. İyi bir noktaya geldik. Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3171 oldu. Dün bölücü terör örgütünün ikisi asfalta gelip el yapımı bomba yerleştiriyorlar. Tabi İHA’larımız tespit etti bu alçaklar öldürüldüler. Ama ne yazık ki arkada içinde 30 kadar yolcu olan kamyonet patlatıldı ve üç kişi aynı aileden şehit oldular. Ondan sonra utanmadan sıkılmadan siviller öldürüyor filan... Ya o iş sizin işiniz. Cezayir’de 5 milyon insanı öldürdüler bunlar bu batı. Bu katliamları hep bu yaptı. Bunların gözü elmas altın petrol görür. Bunların gözü insanı görmez. Bir tanesinin hanımı şunu söyledi: helikopterleler buralara geldiler elmasları pırlantaları altınları götürdüler. Peki hiçbir şey yapmadılar mı. Hiçbir şey yok. Yolar her yer rezalet sadece işlerine yarayanı alıp götürdüler. Biz kesinlikle bu topraklarda işgal için yokuz. Afrin şehir merkezinin kuşatılmasının önündeki son engelleri de kaldırıyoruz. TSK ve ÖSO Cinderes’e de girdi. Terör örgütü daha bıyıkları dahi terlememiş çocukları anne babalarının önünde öldürüyor. Eğer biz teröristleri Afrin’de imha etmezsek onların gelip eylem yapacağı tek yer Türkiye’dir. Bugün Afrin’deyiz, yarın Münbiç’te olacağız, ertesi gün Fırat’ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizlenmesini sağlayacağız. Daha düne kadar Türkiye cumhuriyetine efelenenler bugün askerimiz karşısında gizlenecek delik arıyorlar. Şahsım milletim adına ordumuzu kucaklıyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Suriye’nin de Irak’ın da geleceğini kurtarıyoruz. Türkiye’nin sahaya girmesi emperyalist hevesleri kursaklarında bırakıyor.

'DÜNYADA BİR NUMARAYIZ'

Şu anda uçak filomuz THY’de 300’ün üzerine çıktı. Dünyada bir numarayız. Şimdi yeni geniş gövdeli uçaklarımız geliyor. Non stop Yeni Zelanda’ya kadar uçacaklar. Ve şu da var bu en ileri noktalara kadar uçmada uçak full gidiyor. Yarısı boş da değil. Kanal İstanbul ile dünyada yeni bir ufku açacağız. Dünyada çok ses getirecek bu proje. Sıradan bir proje değil. Ama geciktik. Süratle ihalesini yapıp işi bitirmemiz gerek.

'ŞU ANDA CUMHUR İTTİFAKI VAR'

Şu anda bir cumhur ittifakı var ve bu ittifak birilerini rahatsız ediyor demek ki iyi yoldayız. Bu cumhur ittifakı 7 Ağustos birlik beraberlik dayanışma ruhunun hamdolsun bugüne yansımasıdır. Ve 7 Ağustos o dayanışma ruhunun dayandığı yer neresi? O da 15 Temmuz."