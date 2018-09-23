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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.09.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

'Işık hadisesi' ilgiyle izlendi

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'Işık hadisesi' ilgiyle izlendi

Siirt'in Tillo ilçesinde, 254 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi izlendi.

İlçe merkezinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan etkinlikte, sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan hadiseyi izlemek için güneşin doğmasını bekledi. Vatandaşlar beklerken tekbir ve salavatlar getirdi. 

Vatandaşlar, saat 06.19'daki ışık olayını meydanda kurulan dev ekrandan; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ali Fuat Atik ve bazı protokol üyeleri de türbede izledi. 

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, yaptığı açıklamada, ışık hadisesinin bazı mesajlar verdiğini söyledi. Müslümanların kendi alimlerine değer verdiği zamanlarda yükseldiklerini belirten Sırma, "Bunun en güzel örneklerinden biri İbrahim Hakkı'nın hocası için yapmış olduğu, kale dediğimiz duvardan doğan güneşin ilk ışınlarının kendi üstadının başına düşmesidir. Bu, Müslümanların ilme verdiği değeri gösteriyor." dedi. 

Alimlere saygı gösterilmesinin önemli olduğunu söyleyen Sırma, "Saygı gösterelim ki onlar da bize Allah'ın yolunu göstersinler. Bugün eğer dünya üzerinde 2 milyar Müslüman şunun, bunun, Avrupa'nın, Amerika'nın kölesi oluyorlarsa Allah'ı, alimleri unuttuklarındandır. Bunun sebebi, kitabı, Kur'an'ı, peygamberi unuttuklarındandır." şeklinde konuştu. 

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Fırat da izledi. 
Alpay ve beraberindekiler, daha sonra İbrahim Hakkı Hazretleri Müzesini ziyaret etti. 

Işık hadisesi 

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı. 

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak, olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı. 

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