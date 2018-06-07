İntihar davasında korkunç ifadeler: Sessizce odanda öl

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın gerekçeli kararına göre olay şöyle gerçekleşti: Almanya’nın Grevenbroich şehrinde hemşirelik yapan Hasret B., 3 Ağustos 2016’da tatil için geldiği Türkiye’de polis memuru Mevlüt T. ile tanıştı. Tatil bittikten sonra da ikili arasındaki iletişim devam etti ve sevgili oldular. Hatta genç kız, Mevlüt T. ile görüşmek için birkaç kez Türkiye’ye geldi. Mevlüt T. ailesi ilişkiye onay vermemesine rağmen, Hasret B.’ye nikah günü alacağını, ev tutacağını anlatarak İstanbul’a gelmesini söyledi. Hasret B. İstanbul’a geldiğinde ‘Nasılsa evleneceğiz’ vaatleriyle birlikte oldular. Hasret B., Mevlüt T.’ye defalarca kendisiyle evlenmesi gerektiğini, aksi halde intihar edeceğini söyledi. Mevlüt T. bir süre Hasret B.’nin güvenini kazandı. Ancak daha sonra başka bir kız arkadaş edinme çabasına girdi. Hasret B.’nin sosyal medya hesabından birlikte fotoğraflarını paylaşmasına tepki göstermeye başladı.



‘İLAÇLA ÖLMEZSİN, İNTİHAR YOLUNU DEĞİŞTİR’



Bu olgular Hasret B.’yi hata yaptığı düşüncesine itti ve Mevlüt T.’nin kendisiyle evlenmeme ihtimalinin etkisiyle büyük stres ve üzüntü yaşadı. Geleceğe dair umutları yok olan genç kız psikolojik destek almaya başladı. İddiaya göre Mevlüt T. mesaj yoluyla Hasret B.’ye sürekli hakaret ve tehditte bulunuyordu. 12 Ekim 2017 günü Hasret B., Mevlüt T.’ye kendisine sahip çıkmasını, aksi takdirde intihar edeceğini belirten mesajlar yazdı. Hatta intihar etme amaçlı içeceği ilaçların resmini de gönderince Mevlüt T. “Suyu bol iç, boğazında kalmasın, intihar et düzelir belki, niye ailene haber veriyorsun, ölmek için içmedin mi, sessizce odanda öl, ilaçla ölemezsin, intihar yolunu değiştir, kimsenin seni bulamayacağı yerde dene” gibi sözler söyledi. Hasret B. o gün intiharı denedi ancak kendini kötü hissedince ailesine haber vererek hastaneye gitti ve kurtarıldı. Ölümün kıyısından dönen Hasret B. avukatı aracılığıyla Türkiye’de Mevlüt T. hakkında şikayette bulundu. Ayrıca Mevlüt T.’nin polis olmasının verdiği bazı yetkileri kullanarak Hasret B.’nin sosyal medya hesaplarının şifresini değişik tarihlerde kırıp izinsiz girişler yaptığını da belirtti.



‘BLÖF YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM’



Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunmasını yapan polis memuru Mevlüt T., “Müşteki ile 1,5 yıllık arkadaşlığım vardır, neden burada olduğumu halen bilmiyorum. Birbirimize uymadığımızı düşündüğüm anda ayrılmak istediğimi söyledim. İlk başlarda bana intihar edeceğini söyledi. Bende telaşlanarak hemen bu karardan vazgeçtim. Ancak sürekli her ayrılık kararında önüme intihar olayını sununca blöf yaptığını düşünerek inanmadım. En son ayrılma talebimde bana WhatsApp’tan ‘İlaç içtim inanmıyorsan yemin ederim’ dedi. Ben de önceki durumları düşünerek umursamadım. Ertesi gün de o mesajları çektim. Ben WhatsApp görüşmelerini kabul ediyorum, pişmanım ancak o konuşmalar bütünün içinden parça parça alınıp kesilmiş” dedi.



GÜLME EMOJİSİNDEN DOLAYI CİDDİYE ALMADI



Mahkeme Mevlüt T.’ye hakaret ve tehdit suçlarından 3 ay 20 gün hapis cezası ve 600 TL adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ayrıca mesaj kayıt dökümlerinin içeriği, konuşmanın gidişatı, Hasret B.’nin ilaç içtiğine dair mesajından sonra gülme emojisi göndermesi, sanığın “Ben de edicem lan intihar” şeklindeki mesajı ve Hasret B.’nin daha önce de intihara yönelik yaptığı açıklamaları birlikte değerlendirildi. Mevlüt T.’nin Hasret B.’ye intihar girişimine dair açıklamasını ciddiye almadığı, dolayısıyla gönderdiği mesajlarda amacının intihara yönlendirmek olmadığı kanaatiyle bu suçtan beraatine karar verildi.

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