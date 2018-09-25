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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
25.09.2018 - 01:35, Son Güncelleme:

İnternette bir ceza tüm yayınları kapsayacak

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
İnternette bir ceza tüm yayınları kapsayacak

RTÜK ve BTK uzmanlarının ortak hazırladığı ‘Radyo Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı’nda kritik bir madde yer aldı.

Buna göre, Üst Kurul tarafından yayın içerikleri nedeniyle uygulanan program durdurma, yayın durdurma ve lisans iptali yaptırımları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı tüm iletim ortamlarını kapsayacak.

Yönetmelik taslağında internet ortamı “Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinden oluşturulan ortam” olarak tanımlandı.

Taslakta bir kuruluşun her bir hizmet için ayrı lisans alması öngörülürken; program, yayın durdurma ya da lisans iptal kararının kuruluşun tüm yayınlarını kapsamasına ilişkin şu hükümler dikkat çekti: “Aynı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ancak bir radyo, bir televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler için ayrı ayrı lisans almak zorundadır. Yayın içerikleri nedeniyle uygulanan program durdurma, yayın durdurma ve lisans iptali yaptırımları medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı tüm iletim ortamlarını kapsar.

KULLANICI SAYISI BİLDİRİLECEK

İnternet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunmaz ve yayına 24 saat içinde son vermez ise Üst Kurul ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunur ve erişimin engellenmesi istenir. Lisans ücreti olarak 200 bin Türk lirasına kadar ücret alınabilecek. Tele alışveriş konulu tematik yayın lisansı ücretleri iki katı olarak hesaplanacak. Koşullu erişim sağlayan kullanıcı sayısı her yıl aralık ayı başında Üst Kurul’a bildirilir.”

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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