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    İngiltere’de “Tatlı Dil” zirvesi... Erdoğan, Kraliçe Elizabeth ile görüşecek

    Erdinç Çelikkan - Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    08.05.2018 - 00:01 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs’ta Tatlı Dil Forumu için gideceği İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek. Görüşmelerde Suriye’deki son durum, Kıbrıs’taki gelişmeler, terörle mücadele, Brexit’in ardından Türkiye ile İngiltere arasında yeni ticaret anlaşması imzalanması, ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması konuları ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran’a dönük manifestosunun ve seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından ilk yurtdışı seyahatini İngiltere’ye yapacak. İngiltere ziyaretinde 2011 yılından beri yapılan Tatlı Dil Forumu’na katılacak olan Erdoğan’a çok sayıda bakan eşlik edecek. Forumda Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, medya, siyaset, ekonomi, kültür, iş dünyası ve beşeri alanlarda sivil diyaloğu kapsayacak şekilde zenginleştirilmesi için yapılması gerekenler konuşulacak.

    Erdoğan, üç günlük ziyareti kapsamında Buckingham Sarayı’nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’le biraraya gelecek. Erdoğan, sık sık telefonla görüştüğü Başbakan May ile de görüşecek. Erdoğan’ın, Kraliçe ve May ile yapacağı görüşmelerde  Türkiye-İngiltere ilişkilerinin yanısıra Suriye’deki son durum, Kıbrıs’taki gelişmeler, DEAŞ, PYD-YPG, FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle ortak mücadele gibi başlıklar ele alınacak.

    TİCARETTE HEDEF 20 MİLYAR DOLAR
    Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Brexit sonrası iki ülke arasında 16 milyar dolar olan ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması, enerji ve savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar konuşulacak. Erdoğan’ın Londra ziyaretinde İngiltere’nin dev şirketlerinin CEO’larıyla biraraya gelerek Türkiye’ye yatırım davetinde bulunması da planlanıyor.

    Etiketler: Kraliçe 2. Elizabeth , gazetehaberleri , gündem
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