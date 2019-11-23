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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.11.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatını kaybetmeden önce Büyükada’daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı görüntülerde, eşi ve çocuklarıyla Büyükada’da alış verişe giden Le Mesurier’in şapka taktığı ve eşiyle konuştuğu görülüyor.

İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu’ndaki evinin olduğu sokakta 11 Kasım tarihinde ölü olarak bulunmuştu.

Aynı zamanda Beyaz Baretliler’in de kurucusu olan Le Mesurier, ölümüyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı. Ölümüne dair araştırmalar sürerken, Le Mesurier’in Büyükada’da ailesiyle gezerken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Ölmeden yaklaşık iki hafta önce kameralara yansıyan ve İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı görüntülerde James Gustaf Edward Le Mesurier eşi ve iki çocuğuyla alış verişe gidiyor.

Çocuklarına resim yapmak için tuval almaya gittiği öğrenilen eski ajan eşiyle de bir şeyler konuşuyor.

Öte yandan, Le Mesurier’in şapka taktığı da görülüyor. Ayrıca eski İngiliz Ajanın köpeğini de beraberinde götürdüğü görülüyor.

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