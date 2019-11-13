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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/AA/İHA - Fotoğraflar: İHA/AA/DHA
13 Kasım 2019 - 11:02,

İngiliz ajan İstanbul'da ölü bulunmuştu! Eşi bu sabah böyle görüntülendi

Eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin yakın çevresi konuştu.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü İngiliz basınında da geniş yer buldu.

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İngiliz yayın kuruluşu The Sun, James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümünden birkaç gün önce Rusya tarafından casusluk ve ajanlık faaliyetleri ile suçlandığına dikkat çekti.

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BBC Diplomasi Editörü Mark Urban, James Gustaf Edward Le Mesurier'in infaz edilmiş olabileceği ihtimalini dile getirirken bazı isimler de ölüm sebebinin intihar olabileceğini belirtiyor.

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Sivil toplum kuruluşu Doctors Under Fire'ın yöneticisi ve James Gustaf Edward Le Mesurier'in arkadaşı olan Hamish de Bretton-Gordon, 48 yaşındaki eski askeri istihbarat görevlisinin ölümünün şüpheli olduğunu ifade etti.

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Ölümünden birkaç gün hafta James Gustaf Edward Le Mesurier ile görüştüğünü söyleyen Bretton-Gordon, arkadaşının oldukça iyi göründüğünü söyledi ve intihar olasılığını şaşırtıcı olarak niteledi.

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James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'ndan bu sabah ayrıldı.

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Christina Winber, tabutun üzerine konulması için görevlilere çiçek verdi.

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Polis, Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in (39) ifadesine başvurdu.

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Winberg'in ifadesinde, eşinin bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığını, yaklaşık 15 gün önce kendisine intihar etmeyi düşündüğünü anlattığı öğrenildi.

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İsveç vatandaşı Winberg, olay günü eşinin uyku ilacı kullandığını ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını da dile getirdi.

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Eşinin son dönemde aşırı stres nedeniyle psikolojik ilaç ve uyku ilacı kullanmaya başladığını anlatan Winberg, ifadesinde şunları söyledi:

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"2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla homeofis olarak kullandığı bu adrese geldik. Akşamüstü eski bir arkadaşımızla görüştük. 19.00 sıralarında eve geldik ve bir daha dışarı çıkmadık. Bulunduğumuz binanın kapısında şifreli sistem mevcut ve şifreyi ikimizin dışında kimse bilmiyor. Eşim 02.30'da uyku ilacı aldı ve yattı. Ben 04.30'da yatak odasına gittiğimde eşim uyandı ve bana da uyku hapı isteyip istemediğimi sordu. Ben de isteyince eşim hap ve suyu getirdi. İçtim ve beraber uyuduk. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan polis tarafından çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm. Olaydan yaklaşık 15 gün önce bana intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti."

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Öte yandan olayı çok yönlü inceleyen ekiplerin, Le Mesurier'in işe Winberg'den tırnak arasından doku örneği aldığı öğrenildi.

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Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesette yapılan ilk incelemede, el ve ayaklarında bulunan kırıklardan Le Mesurier'in intihar olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

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Polis de Le Mesurier'in yatak odası penceresi önünde bulunan yaklaşık 1 metre genişliğindeki çıkıntıdan düşmesinin mümkün olmadığını, kendisinin atlayarak intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

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Suriye'de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler adıyla tanınan yardım örgütünün kurucusu olarak bilinen Le Mesurier, 2016'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Le Mesurier'i İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın çalışanı olmakla suçlamış, MI6'nın Balkanlar ve Orta Doğu operasyonlarında görev aldığını iddia etmişti.

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Singapur'da asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Le Mesurier'in İngiltere'nin ünlü askeri akademisi Sandhurst'tan mezun olduğu, görev yerleri arasında Kuzey İrlanda, Bosna Hersek ve Kosova'nın bulunduğu belirtiliyor.

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Le Mesurier’in, ölümü sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği ifade ediliyor.

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