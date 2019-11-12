Eski ajanın sır ölümü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski ajanın sır ölümü
GeriGündem Eski ajanın sır ölümü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DAMLA GÜLER - İSTANBUL
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eski ajanın sır ölümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski ajanın sır ölümü

Görevlerini Suriye’de muhaliflerin ve Türkiye’nin kontrolündeki alanlarda sivil savunma faaliyeti olarak tanımlayan ‘Beyaz Miğferler’ örgütünün (Suriye Acil Yardım Derneği) kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, dün sabaha karşı Tophane’de aynı zamanda ofis olarak kullandığı 3 katlı evinin yakınında ölü bulundu. Evin bulunduğu sokağın yakınındaki esnaf, gece terastan bir kadın ve erkeğin kavga sesleri geldiğini söyledi.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, Mesurier’in cesedini Ali Paşa Medresesi Sokak’taki camiye sabah namazı için gelen cemaat buldu. Cesedin yüzünde kesikler, el ve ayaklarındaysa kırıklar vardı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin, eski MI6 görevlisi 48 yaşındaki James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu belirlendi. Le Mesurier’in vücudunda silah ve bıçak izine rastlanmadığını belirten İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynakları ilk bulgulara göre yüksekten düşme ve intihar ihtimali üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

Ölüm haberini sabaha karşı kapıyı çalan polisten öğrenen eşi ilk ifadesinde şunları söyledi: “4 yıl önce Türkiye’ye gelerek olay yerindeki adreste bulunan ve eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren işyerinde çalışmaya başladı. Son dönemlerde aşırı stres nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. 2-3 gün önce Adalar’da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla home ofis olarak kullandığı bu adrese geldik. Dün saat 04.00 sıralarına kadar eşimle uyanıktık. Birlikte uyku ilacı aldık. Saat 05.30 -06.00 sıralarında kapının dışarıdan çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmeyince 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm.”

MOSKOVA, LONDRA’YA SORMUŞTU

James Gustaf Edward Le Mesurier, geçen cuma günü Moskova tarafından gündeme getirilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Londra, Moskova ile Şam’a hesap soracağına Beyaz Baretler kurucusu eski MI6 ajanının El Kaide ile temasları hakkında bize bilgi versin” demişti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, “Beyaz Baretliler Rusya ve Suriye yönetimi tarafından kötülenmeye çalışılıyor” açıklaması üzerine Zaharova, “Mesurier, İngiliz dış istihbaratı eski MI6 ajanı. Bir dizi uzman bu kişinin Balkanlar ve Ortadoğu bölgesinde karanlık işler çevirdiğini biliyor” yanıtını vermişti. (Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA)

Eski ajanın sır ölümü

Mesurier, ‘Suriyeli sivillerin korunmasına yaptığı katkılar nedeniyle’ 2016 yılında İngiltere Kraliçesi’nden şövalyelik unvanı almıştı.

İKİ GÜVENLİKLİ GİRİŞ

Evin ofis olarak kullanıldığını ve aralarında Türklerin de olduğu 20-25 kişinin çalıştığını söyleyen paket servis elemanı Selman Arslan, “Bir yardım kuruluşuna göre fazla güvenlikli bir yerdi. Yanlarında çalışan Türkler sayesinde sipariş alıyorduk. Bizimle asla konuşmazlardı. Siparişi götürdüğümüzde zile basardık. Kapının girişinde olan kameradan kim olduğumuzu görmeden asla kapıyı açmazlar. Kapıyı açtıktan sonra bir kapı daha var. O kapı da sadece içeriden parmak izi ile çalışıyor. Oraya gelip parmak izi ile açıp siparişlerini alıyorlardı. Ölen kişinin eşi olduğunu hiç bilmiyordum. Hep yalnız görürdüm” dedi. Ofisin hemen yanındaki bir kafede çalışan garson ise “Kimseyle konuşmazdı. Zaten aşırı güvenlikli bir ofis, dışarıdan birinin girmesi mümkün değil. Bazen müziğin sesi fazla olduğunda akşam aşağı iner müziği kısmamızı isterdi” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle