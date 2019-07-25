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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUĞLA (İHA)
25.07.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

İneği ölümden kurtaran veteriner hekim hayatını kaybetti

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İneği ölümden kurtaran veteriner hekim hayatını kaybetti

Muğla'da ineğin doğumunu sezaryenle gerçekleştirdikten sonra seyyar kablodaki elektrik akımına kapılan veteriner hekim hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ineğin doğumunu sezaryenle gerçekleştiren veteriner hekim, seyyar kablodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı yaylada bulunan Ortaköy'de bir çiftçinin ineğinin doğum zamanı geldi. İnek bir türlü normal doğumunu gerçekleştiremeyince dün gece Seydikemer'de veteriner hekimlik yapan 31 yaşındaki Özlem Çelik'ten yardım istendi. İneği kurtarmak için hemen yatağından kalkıp yaylaya çıkan Çelik, ineğin doğumuna müdahale etti. İneğin hayatı tehlikeye girince Çelik, seyyar kablo ile çekilen ışık yardımı ile ineği ameliyata alıp sezaryenle doğumu yaptırdı. İneğin doğumunu sezaryen ile gerçekleştirdikten sonra son çalışmalarını yapan veteriner hekim, ahırda seyyar kablodaki akıma kapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Özlem Çelik'in seyyar kablodaki elektrik kaçağından akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlenirken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İneği ölümden kurtaran veteriner hekim hayatını kaybetti


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