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    İnce: Seçilirsem Gazze'ye gideceğim

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 18:50 | Son Güncelleme:

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince Konya'da konuştu. Konuşmasında İsrail ve ABD'ye tepki gösteren İnce, "Beni cumhurbaşkanı yapın size söz veriyorum Gazze’ye gideceğim" dedi.

    Kudüs bizim için önemli bir yer. ABD ve İsrail kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor Ortadoğu’da. Kınıyoruz onları buradan.

    Türkiye’yi yönetenlere sesleniyorum; çekin derhâl Washington’daki büyükelçiyi.

    Müslümanlar öldürülürken Türkiye’yi yönetenler daha aklı başında davranmalıdır.

    Allah’ın izniyle Erdoğan’ın koltuğuna ben oturduğumda onun Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin takipçisiyim. Devlette devamlılık esastır.

    2013’ten beri “Gazze’ye gideceğim” diyordu ama gidemedi. Beni cumhurbaşkanı yapın size söz veriyorum Gazze’ye gideceğim.

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    Etiketler: Konya , miting , Muharrem İnce , gündem
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