İmza 622 oldu, Merkez 'yetmez' dedi

CHP’de muhalifler, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzaları genel merkeze sundu; ancak imza sayısıyla ilgili kafa karışıklığı sona ermedi. Usluer, dün yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

“Bir düğüm var; biz diyoruz ki bu düğümü gelin hep birlikte bir düğüne çevirelim. Önümüzde yerel seçimler var ve 24 Haziran genel seçimlerinde aldığımız yüzde 22.6’lık bir sonucumuz var. Biz diyoruz ki yerel yönetim seçimlerine hazırlanırken en büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir ve bu yüzde 22.6’lık puan, bizim yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur. İsteğimiz, CHP’nin siyasal, ideolojik tutarlılık göstermesidir. İsteğimiz yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesi ve bir kadro hareketinin CHP’de başlamasıdır. Süreçte çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bunları ayıkladığımızda bugün için toplam delege sayımız 1240. Dolayısıyla noter tasdikli imza sayımızın 621 olması gerekiyor. Merak ettiğiniz rakamı sizlerle ve tüm Türkiye’yle paylaşmak istiyoruz. Noter tasdikli imza sayımız 630’dur.

622 BELGE GETİRİLDİ

Bugün yeniden noter kaydı yaptırdık, 630 noter tasdikli imzanın 622’sini Ankara 47’nci Noteri’ne kaydettirdik. Artı 8 belgemiz daha var. 50 delegemizin daha notere giderek imza verdiklerini biliyoruz. Henüz elimizde bu belgeler yok. Delege arkadaşlarımız bizlere belgelerini ulaştırdıklarında işleme alınacak. Bazı delege arkadaşlarımız, olağanüstü kurultay yapılsın yönünde imza verip, noter tasdikli imzalarını genel merkezimize göndermişler. Ancak rakamını bilmiyoruz. Genel merkezimizin açıklanmasını bekliyoruz. Kamuoyunda tartışılan bir başka konu imzasını çeken delegelerin olduğu. Bu rakamı bizim bilme ihtimalimiz yok. Bizim Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan beklentimiz; olağanüstü kurultay sürecinin bir an önce tarafından başlatılmasıdır. Biz Atatürk’ün kurduğu partiyi asla AKP’nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz.”

İNCELEME SÜRÜYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de açıklama yaparak, “İlk incelemelere ve verilen sayılara göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor ama incelemeler devam ediyor” dedi.

8. KATTA SAYIM

MUHALİFLERİN 16 Temmuz’da başlattığı imza toplama süresi 30 Temmuz’da sona ermişti. Toplanan imzalar üç günlük tasnif sürecinin ardından Genel Merkez’e dün saat 16.00’da sunuldu. Islak imzalı belgeleri Genel Merkez’e Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, PM Üyesi Gaye Usluer ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun da yer aldığı 7 kişilik bir heyet getirdi. Heyetin imzaların olduğu iki klasörün yanı sıra bir demet çiçekle Genel Merkez’e gelmesi dikkat çekti. Heyet, kısa bir basın açıklamasının ardından Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in makam odasının bulunduğu 8. kata çıktı. Burada heyeti Erkek’in yanı sıra İzmir Milletvekili Murat Bakan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Serkan Topal ile Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından Veli Özdemir karşıladı. Edinilen bilgiye göre burada imza sayısı ile ilgili tartışma yaşandı. Daha sonra imzaların sayım ve döküm işlemlerine başlandı.