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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
30.05.2019 - 01:09, Son Güncelleme:

İmamoğlu'ndan sınava çalıştırma sözü aldı

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İmamoğlu'ndan sınava çalıştırma sözü aldı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu iftarını, Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde yaşayan Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evinde açtı.

Evin 19 yaşındaki oğlu Tayyip Erdoğan Köse, İmamoğlu'nu oturdukları binanın kapısında babası ile karşıladı.

Aile tarafından misafir odasına alınan İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'dan ailesini kendisine tanıtmasını istedi. İmamoğlu, etrafında toplanan aile fertleri ile tek tek tanıştı.

Ailenin Taşköprülü olduğunu öğrenen İmamoğlu, usta sanatçı Cihan Ünal ile yakın zamanda yaşadığı bir anıyı anlatarak, ''Cihan Ünal'la tanıştık. O da Taşköprülü. KKTC'de yaşıyor. Beni aradı, 'Sesle ilgili ders vermem lazım size' dedi. Memnuniyetle kabul edeceğimi söyleyince atladı geldi. Cumartesi-pazar eğitim verdi. Taşköprülü olduğunu orada öğrendim.'' dedi.

İmamoğlu, ailenin ikiz kızları, Yağmur ve Senanur'un tekvandoda siyah kuşak sahibi olduklarını öğrenince, ''Sağlamdayız yani.'' diyerek espri yaptı.

Ekrem İmamoğlu, kendi mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanmayı hedeflediğini belirten Tayyip Erdoğan'a, sınava bir hafta kala beraber çalışma sözü verdi. İmamoğlu, iftardan sonra aile fertleriyle fotoğraf çektirdi.

Ekrem İmamoğlu, binanın önünde kendisi bekleyen vatandaşlarla çıkışta sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

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