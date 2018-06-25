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    İl Seçim Kurulu İstanbul'un sonuçlarını ilan etti

    Özden ATİK / İSTANBUL DHA
    25.06.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin İstanbul'un kesin olmayan resmi sonuçları belli oldu. 39 ilçeden gelen tutanaklara göre düzenlenen birleştirme tutanakları, İl Seçim Kurulu kapısına asılarak ilan edildi.

    Sonuçlar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na İstanbul'un 39 ilçesinden İlçe Seçim Kurulu Başkanları tarafından getirildi. İl Seçim Kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği İl Seçim Kurulu kapısına asılarak ilan edildi. Bir örneği de Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilmek üzere imza altına alındı.

    İSTANBUL'DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanağına göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İstanbul'da 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542'si oy kullandı. Bu oylardan 9 milyon 156 bin 802'si geçerli sayılırken; 147 bin 740'ı geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı adaylarının İstanbul'dan aldığı toplam oylar şöyle sıralandı:

    Recep Tayyip Erdoğan: 4 milyon 578 bin 454
    Muharrem İnce: 3 milyon 378 bin 21
    Selahattin Demirtaş: 661 bin 761
    Meral Akşener: 435 bin 558
    Temel Karamollaoğlu: 86 bin 147
    Doğu Perinçek: 16 bin 861

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE İSTANBUL'DA OY DAĞILIMI

    İstanbul'da üç ayrı bölgede Cumhur İttifakı toplamda 4 milyon 639 bin 718 oy aldı. Millet İttifakı ise toplam 3 milyon 327 bin 36 oy aldı. İstanbul geneli milletvekili seçimlerinde AK Parti 3 milyon 881 bin 871 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyon 445 bin 461 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 757 bin 195 oy, Halkların Demokratik Partisi 1 milyon 146 bin 479 oy, İyi Parti 742 bin 752 bin oy, Saadet Partisi 138 bin 823 oy Vatan Partisi 20 bin 49 oy alırken Hür Dava Partisi 17 bin 680 oy aldı.

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