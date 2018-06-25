Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Seçim sonuçlarında son durum.. İstanbul, Ankara ve il il seçim sonuçları

    Seçim sonuçlarında son durum.. İstanbul, Ankara ve il il seçim sonuçları

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 02:03 | Son Güncelleme:

    AK Parti’nin 293 milletvekilliğiyle çoğunluğu sağlayamadığı Meclis’te, ittifak ortağı MHP 49 sandalye kazandı. Cumhur İttifakı Meclis’te çoğunluğu aldı.

    MHP OYUNU KORUDU

    Seçimin en büyük sürprizini MHP yaptı. Seçim öncesinde baraj sıkıntısı yaşadığı iddia edilen MHP, yüzde 11.2 oy kazandı ve böylece 1 Kasım 2015’teki 11.9’luk oyunu büyük oranda korumuş oldu. 1 Kasım’da yüzde 49.5 oya ulaşarak 317 milletvekilliği kazanan AK Parti ise yüzde 42.4’te kalarak 293 sandalye kazandı.

    Mecliste kilit MHPMeclis'te kilit MHP

    İYİ PARTİ BEKLENENİ ALAMADI

    ‘Millet İttifakı’nı oluşturan CHP-İYİ Parti ve SP’nin toplam oy oranı 34.2, milletvekili sayısı 191 oldu. CHP’nin 1 Kasım’da yüzde 25.3 olan oyu yüzde 22.7’ye düştü. İlk kez seçime giren İYİ Parti ise beklenenin altında, yüzde 10.1 oranında oy kazandı. HDP ise oyunu arttırarak yüzde 11.2 ile barajı geçti ve 67 vekillik elde etti.

    Hayal kırıklığı ve hüsranHayal kırıklığı ve hüsran

    MECLİS’İN YENİ YÜZLERİ

    AK PARTİ: Meclis’te AK Parti’nin en genç milletvekili, İstanbul’dan seçilen Rümeysa Kadak oldu. AK Parti’nin Meclis’teki yeni yüzleri BBP Başkanı Mustafa Destici, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu Alpay Özalan, eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı danışmanlardan Alev Dedegil, Özlem Zengin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman oldu.

    Mecliste dikkat çeken isimlerMeclis'te dikkat çeken isimler

    Seçim sonuçlarında son durum.. İstanbul, Ankara ve il il seçim sonuçları

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hastalandığında aracının camını kıran balyozu satın almasıyla ünlenen Fevzi Berdibek, eski milletvekillerinden Mehmet Beyazıt Denizolgun’un oğlu Fatih Süleyman Denizolgun da Meclis’te yer alacak.

    Seçim sonuçlarında son durum.. İstanbul, Ankara ve il il seçim sonuçları

    MHP: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı Yücel Bulut Tokat’tan, Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Sefer Aycan da Kahramanmaraş’tan MHP milletvekili seçildiler.

    Seçim sonuçlarında son durum.. İstanbul, Ankara ve il il seçim sonuçları

    CHP: CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu cezaevinden yeniden milletvekili seçilirken, KHK ile üniversiteden ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu da İstanbul milletvekili oldu. Millet İttifakı’nda yer alan Saadet Partili altı isim CHP listelerinden aday gösterilmişti. Bu isimlerden ikisi milletvekili seçildi. Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında doktorluğunu üstlenen, KHK ile üniversiteden ihraç edilen Nazır Cihangir İslam İstanbul 3. Bölge dokuzuncu sıradan, Prof. Hüseyin Emre Bağce İstanbul 1. bölge 11. sıra, Abdülkadir Karaduman Konya 2. sıradan CHP listesinden milletvekili oldu. Ayrıca AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener de Konya milletvekili olarak CHP’den seçildi. Ankara’da ise PM üyesi Gamze Taşçıer ve Servet Ünsal ilk kez milletvekili seçilirken, Ergenekon davasında kumpas mağduru eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi, DİSK eski Başkanı Kani Beko İzmir’den milletvekili seçildi.

    İYİ Parti: DP Genel Başkanı Gültekin Uysal İYİ Parti’den Afyon milletvekili, Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur da İYİ Parti’den Isparta milletvekili oldu.

    Seçim sonuçlarında son durum.. İstanbul, Ankara ve il il seçim sonuçları

    HDP: HDP’nin Meclis’teki yeni yüzleri arasında gazeteci Ahmet Şık ile tiyatrocu Barış Atay da yer aldı. Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın yerine terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın diğer yeğeni Ömer Öcalan Şanlıurfa’dan Meclis’e girdi. Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kuzeni Prof. Dr. Mithat Sancar da Mardin’den milletvekili seçildi. HDP’nin en genç milletvekili ise 22 yaşındaki Dersim Dağ oldu. Bu yıl Dicle Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Dağ, Diyarbakır 8. sıra adayıydı.

    İL İL VEKİLLER

    ADANA (15)

    AK PARTİ: 1. JÜLİDE SARIEROĞLU, 2. TAMER DAĞLI, 3. MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ, 4. AHMET ZENBİLCİ, 5. ABDULLAH DOĞRU

    MHP: 1. MUHARREM VARLI, 2. AYŞE SİBEL ERSOY HDP: 1. TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ,
    2. KEMAL PEKÖZ

    CHP: 1. AYHAN BARUT, 2. ORHAN SÜMER, 3. MÜZEYYEN ŞEVKİN, 4. BURHANETTİN BULUT

    İYİ PARTİ: 1. İSMAİL KONCUK, 2. MEHMET METANET ÇULHAOĞLU

    ADIYAMAN (5)

    AK PARTİ: 1. AHMET AYDIN, 2. İBRAHİM HALİL FIRAT, 3. MUHAMMED FATİH TOPRAK, 4. YAKUP TAŞ

    CHP: 1. ABDURRAHMAN TUTDERE

    AFYONKARAHİSAR (6)

    AK PARTİ: 1. VEYSEL EROĞLU,

    2. ALİ ÖZKAYA, 3. İBRAHİM YURDUNUSEVEN

    MHP: 1. MEHMET TAYTAK

    CHP: 1. BURCU KÖKSAL

    İYİ PARTİ: 1. GÜLTEKİN UYSAL

    AĞRI (4)

    AK PARTİ: 1. EKREM ÇELEBİ

    HDP: 1. BERDAN ÖZTÜRK, 2. DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR, 3. ABDULLAH KOÇ

    AKSARAY (4)

    AK PARTİ: 1. İLKNUR İNCEÖZ, 2. CENGİZ AYDOĞDU

    MHP: 1. RAMAZAN KAŞLI

    İYİ PARTİ: 1. AYHAN EREL

    AMASYA (3)

    AK PARTİ: 1. MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL, 2. HASAN ÇİLEZ

    CHP: 1. MUSTAFA TUNCER

    ANKARA 1. BÖLGE (13)

    AK PARTİ: 1. YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ, 2. FATİH ŞAHİN, 3. YALÇIN AKDOĞAN, 4. ALİ İHSAN ARSLAN

    MHP: 1. MEVLÜT KARAKAYA

    HDP: 1. FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR

    CHP: 1. TEKİN BİNGÖL, 2. LEVENT GÖK, 3. ALİ HAYDAR HAKVERDİ, 4. BÜLENT KUŞOĞLU, 5. GAMZE TAŞCIER

    İYİ PARTİ: 1. KORAY AYDIN, 2. İBRAHİM HALİL ORAL

    ANKARA 2. BÖLGE (11)

    AK PARTİ: 1. MUSTAFA DESTİCİ, 2. LÜTFİYE SELVA ÇAM, 3. EMRULLAH İŞLER, 4. ORHAN YEGİN, 5. ARİFE POLAT DÜZGÜN, 6. ZEYNEP YILDIZ

    MHP: 1. SADİR DURMAZ, 2. NEVİN TAŞLIÇAY

    CHP: 1. MURAT EMİR, 2. YILDIRIM KAYA

    İYİ PARTİ: 1. ŞENOL BAL

    ANKARA 3. BÖLGE (12)

    AK PARTİ: 1. MEHMET NACİ BOSTANCI, 2. ASUMAN ERDOĞAN, 3. NEVZAT CEYLAN, 4. BARIŞ AYDIN, 5. HACI TURAN

    MHP: 1. YAŞAR YILDIRIM, 2. ERKAN HABERAL

    CHP: 1. AHMET HALUK KOÇ, 2. NİHAT YEŞİL, 3. SERVET ÜNSAL

    İYİ PARTİ: 1. DURMUŞ YILMAZ, 2. AYHAN ALTINTAŞ

    ANTALYA (16)

    AK PARTİ: 1. MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, 2. MUSTAFA KÖSE, 3. SENA NUR ÇELİK, 4. İBRAHİM AYDIN, 5. ATAY USLU, 6. KEMAL ÇELİK

    MHP: 1. ABDURRAHMAN BAŞKAN

    HDP: 1. KEMAL BÜLBÜL

    CHP: 1. DENİZ BAYKAL, 2. ÇETİN OSMAN BUDAK, 3. RAFET ZEYBEK, 4. AYDIN ÖZER, 5. CAVİT ARI

    İYİ PARTİ: 1. FERİDUN BAHŞİ, 2. HASAN SUBAŞI, 3. TUBA VURAL ÇOKAL

    ARDAHAN (2)

    AK PARTİ: 1. ORHAN ATALAY
    CHP: 1. ÖZTÜRK YILMAZ

    ARTVİN (2)

    AK PARTİ: 1. ERTUNÇ ERKAN BALTA
    CHP: 1. UĞUR BAYRAKTUTAN

    AYDIN (8)

    AK PARTİ: 1. MUSTAFA SAVAŞ, 2. BEKİR KUVVET ERİM, 3. METİN YAVUZ
    MHP: 1. DENİZ DEPBOYLU
    CHP: 1. BÜLENT TEZCAN, 2. HÜSEYİN YILDIZ, 3. SÜLEYMAN BÜLBÜL
    İYİ PARTİ: 1. AYDIN ADNAN SEZGİN

    BALIKESİR (9)

    AK PARTİ: 1. ADİL ÇELİK, 2. BELGİN UYGUR, 3. YAVUZ SUBAŞI, 4. MUSTAFA CANBEY, 5. PAKİZE MUTLU AYDEMİR
    CHP: 1. AHMET AKIN, 2. FİKRET ŞAHİN, 3. ENSAR AYTEKİN
    İYİ PARTİ: 1. İSMAİL OK

    BARTIN (2)

    AK PARTİ: 1. YILMAZ TUNÇ
    CHP: 1. AYSU BANKOĞLU

    BATMAN (5)

    AK PARTİ: 1. ZİVER ÖZDEMİR
    HDP: 1. FELEKNAS UCA, 2. NECDET İPEKYÜZ, 3. AYŞE ACAR BAŞARAN,
    4. MEHMET RUŞTU TİRYAKİ

    BAYBURT (1)

    AK PARTİ: 1. FETANİ BATTAL

    BİLECİK (2)

    AK PARTİ: 1. SELİM YAĞCI
    CHP: 1. YAŞAR TÜZÜN

    BİNGÖL (3)

    AK PARTİ: 1. CEVDET YILMAZ,
    2. FEYZİ BERDİBEK
    HDP: 1. ERDAL AYDEMİR

    BİTLİS (3)

    AK PARTİ: 1. CEMAL TAŞAR,
    2. VAHİT KİLER
    HDP: 1. MAHMUT CELADET GAYDALI

    BOLU (3)

    AK PARTİ: 1. ARZU AYDIN,
    2. FEHMİ KÜPÇÜ
    CHP: 1. TANJU ÖZCAN

    BURDUR (3)

    AK PARTİ: 1. BAYRAM ÖZÇELİK,
    2. YASİN UĞUR
    CHP: 1. MEHMET GÖKER

    BURSA 1. BÖLGE (10)

    AK PARTİ: 1. HAKAN ÇAVUŞOĞLU,
    2. MUSTAFA ESGİN, 3. REFİK ÖZEN, 4. EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ, 5. AHMET KILIÇ
    MHP: 1. İSMET BÜYÜKATAMAN
    CHP: 1. LALE KARABIYIK, 2. ERKAN AYDIN, 3. NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
    İYİ PARTİ: 1. İSMAİL TATLIOĞLU

    BURSA 2. BÖLGE (10)

    AK PARTİ: 1. EFKAN ALA, 2. OSMAN MESTEN, 3. VİLDAN YILMAZ GÜREL,
    4. ZAFER IŞIK, 5. MUHAMMET MÜFİT AYDIN, 6. ATİLLA ÖDÜNÇ
    MHP: 1. MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU
    CHP: 1. ORHAN SARIBAL, 2. YÜKSEL ÖZKAN
    İYİ PARTİ: 1. AHMET KAMİL EROZAN

    ÇANAKKALE (4)

    AK PARTİ: 1. BÜLENT TURAN, 2. JÜLİDE İSKENDEROĞLU
    CHP: 1. MUHARREM ERKEK, 2. ÖZGÜR CEYLAN

    ÇANKIRI (2)

    AK PARTİ: 1. MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU, 2. SALİM ÇİVİTCİOĞLU

    ÇORUM (4)

    AK PARTİ: 1. AHMET SAMİ CEYLAN,
    2. OĞUZHAN KAYA, 3. EROL KAVUNCU
    CHP: 1. TUFAN KÖSE

    DENİZLİ (8)

    AK PARTİ: 1. CAHİT ÖZKAN, 2. ŞAHİN TİN, 3. AHMET YILDIZ, 4. NİLGÜN ÖK
    CHP: 1. GÜLİZAR BİÇER KARACA, 2. KAZIM ARSLAN, 3. HAŞİM TEOMAN SANCAR
    İYİ PARTİ: 1. YASİN ÖZTÜRK

    DİYARBAKIR (12)

    AK PARTİ: 1. MEHMET MEHDİ EKER, 2. EBUBEKİR BAL, 3. OYA ERONAT
    HDP: 1. ADNAN SELÇUK MIZRAKLI, 2. SALİHE AYDENİZ, 3. İMAM TAŞÇIER, 4. REMZİYE TOSUN, 5. HİŞYAR ÖZSOY, 6. SEMRA GÜZEL, 7. GARO PAYLAN, 8. DERSİM DAĞ, 9. MUSA FARİSOĞULLARI

    DÜZCE (3)

    AK PARTİ: 1. FAHRİ ÇAKIR, 2. AYŞE KEŞİR
    MHP: 1. ÜMİT YILMAZ

    EDİRNE (4)

    AK PARTİ: 1. FATMA AKSAL
    CHP: 1. OKAN GAYTANCIOĞLU, 2. ERDİN BİRCAN
    İYİ PARTİ: 1. İMREN ÇAKIRLAR

    ELAZIĞ (5)

    AK PARTİ: 1. METİN BULUT,
    2. SERMİN BALIK, 3. ZÜLFÜ TOLGA AĞAR,
    4. ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
    CHP: 1. GÜRSEL EROL

    ERZİNCAN (2)

    AK PARTİ: 1. SÜLEYMAN KARAMAN,
    2. BURHAN ÇAKIR

    ERZURUM (6)

    AK PARTİ: 1. RECEP AKDAĞ, 2. ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU, 3. SELAMİ ALTINOK,
    4. İBRAHİM AYDEMİR
    MHP: 1. KAMİL AYDIN
    İYİ PARTİ: 1. MUHAMMET NACİ CİNİSLİ

    ESKİŞEHİR (7)

    AK PARTİ: 1. NABİ AVCI, 2. HARUN KARACAN, 3. EMİNE NUR GÜNAY
    MHP: 1. METİN NURULLAH SAZAK
    CHP: 1. UTKU ÇAKIRÖZER,
    2. JALE NUR SÜLLÜ
    İYİ PARTİ: 1. ARSLAN KABUKCUOĞLU

    GAZİANTEP (14)

    AK PARTİ: 1. ABDULHAMİT GÜL, 2. AHMET UZER, 3. MEHMET ERDOĞAN, 4. ABDULLAH NEJAT KOÇER, 5. DERYA BAKBAK, 6. ALİ ŞAHİN, 7. MÜSLÜM YÜKSEL, 8. MEHMET SAİT KİRAZOĞLU

    MHP: 1. ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN, 2. SERMET ATAY

    HDP: 1. MAHMUT TOĞRUL

    CHP: 1. BAYRAM YILMAZKAYA, 2. İRFAN KAPLAN

    İYİ PARTİ: 1. İMAM HÜSEYİN FİLİZ

    GİRESUN (4)

    AK PARTİ: 1. CEMAL ÖZTÜRK, 2. KADİR AYDIN, 3. SABRİ ÖZTÜRK
    CHP: 1. NECATİ TIĞLI

    GÜMÜŞHANE (2)

    AK PARTİ: 1. HACI OSMAN AKGÜL,
    2. CİHAN PEKTAŞ
    Hakkari (3)
    HDP: 1. LEYLA GÜVEN, 2. SAİT DEDE,
    3. ÖZGÜR ZEYDANOĞLU

    HATAY (11)

    AK PARTİ: 1. HACI BAYRAM TÜRKOĞLU, 2. HÜSEYİN YAYMAN, 3. ABDULKADİR ÖZEL, 4. HÜSEYİN ŞANVERDİ

    MHP: 1. LÜTFİ KAŞIKÇI, 2. İBRAHİM GÜL

    HDP: 1. BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

    CHP: 1. MEHMET GÜZELMANSUR, 2. SUZAN ŞAHİN, 3. SERKAN TOPAL, 4. İSMET TOKDEMİR

    IĞDIR (2)

    MHP: 1. YAŞAR KARADAĞ

    HDP: 1. HABİP EKSİK

    ISPARTA (4)

    AK PARTİ: 1. SÜREYYA SADİ BİLGİÇ, 2. RECEP ÖZEL, 3. MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

    İYİ PARTİ: 1. AYLİN CESUR

    İSTANBUL 1. BÖLGE (35)

    AK PARTİ: 1. BERAT ALBAYRAK, 2. NURETTİN CANİKLİ, 3. MUSTAFA ATAŞ,
    4. EROL KAYA, 5. VEDAT DEMİRÖZ, 6. RAVZA KAVAKCI KAN, 7. OSMAN BOYRAZ, 8. İSMET UÇMA, 9. MİHRİMAH BELMA SATIR, 10. AHMET BERAT ÇONKAR, 11. HULUSİ ŞENTÜRK, 12. MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT, 13. EYÜP ÖZSOY, 14. SERKAN BAYRAM, 15. FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

    MHP: 1. EDİP SEMİH YALÇIN, 2. İZZET ULVİ YÖNTER

    HDP: 1. PERVİN BULDAN, 2. MUSA PİROĞLU, 3. ERKAN BAŞ, 4. EROL KATIRCIOĞLU

    CHP: 1. İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU, 2. MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ, 3. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ, 4. ONURSAL ADIGÜZEL,  5. FETHİ AÇIKEL, 6. GÜRSEL TEKİN, 7. İLHAN KESİCİ, 8. OĞUZ KAAN SALICI, 9. MAHMUT TANAL, 10. SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ, 11. HÜSEYİN EMRE BAĞCE

    İYİ PARTİ: 1. HAYRETTİN NUHOĞLU, 2. AHMET ÇELİK, 3. YAVUZ AĞIRALİOĞLU

    İSTANBUL 2. BÖLGE (28)

    AK PARTİ: 1. SÜLEYMAN SOYLU, 2. FATMA BETÜL SAYAN KAYA, 3. VOLKAN BOZKIR, 4. ABDULLAH GÜLER, 5. HASAN TURAN, 6. SERAP YAŞAR, 7. AZİZ BABUŞCU, 8. ŞİRİN ÜNAL, 9. CANAN KALSIN, 10. AHMET HAMDİ ÇAMLI, 11. MARKAR ESEYAN, 12. MUSTAFA DEMİR, 13. İFFET POLAT
    MHP: 1. CELAL ADAN, 2. CEMAL ÇETİN

    HDP: 1. AHMET ŞIK, 2. OYA ERSOY, 3. HÜDA KAYA

    CHP: 1. KADRİ ENİS BERBEROĞLU, 2. AYKUT ERDOĞDU, 3. AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ, 4. MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU, 5. YÜKSEL MANSUR KILINÇ, 6. YUNUS EMRE, 7. GÖKAN ZEYBEK, 8. ALİ ŞEKER

    İYİ PARTİ: 1. ÜMİT ÖZDAĞ, 2. FATİH MEHMET ŞEKER

    İSTANBUL 3. BÖLGE (35)

    AK PARTİ: 1. NUMAN KURTULMUŞ, 2. MEHMET MUŞ, 3. AKİF ÇAĞATAY KILIÇ, 4. MEHMET DOĞAN KUBAT, 5. TÜLAY KAYNARCA, 6. HALİS DALKILIÇ, 7. EMİNE SARE AYDIN YILMAZ, 8. NEVZAT ŞATIROĞLU, 9. ZAFER SIRAKAYA, 10. RÜMEYSA KADAK, 11. AHMET MÜCAHİT ARINÇ, 12. MUSTAFA YENEROĞLU, 13. ERKAN KANDEMİR, 14. ŞAMİL AYRIM, 15. ALEV DEDEGİL

    MHP: 1. FETİ YILDIZ, 2. İSMAİL FARUK AKSU, 3. ARZU ERDEM

    HDP: 1. ZEYNEL ÖZEN, 2. DİLŞAT CANBAZ KAYA, 3. HAKKI SARUHAN OLUÇ, 4. ALİ KENANOĞLU, 5. ZÜLEYHA GÜLÜM

    CHP: 1. ENGİN ALTAY, 2. ERDOĞAN TOPRAK, 3. MEHMET BEKAROĞLU, 4. ZEYNEL EMRE, 5. SİBEL ÖZDEMİR, 6. ÖZGÜR KARABAT, 7. TURAN AYDOĞAN, 8. EMİNE GÜLİZAR EMECAN, 9. NAZIR CİHANGİR İSLAM

    İYİ PARTİ: 1. ABDUL AHAT ANDİCAN, 2. ÜMİT BEYAZ, 3. HAYATİ ARKAZ

    İZMİR 1. BÖLGE (14)

    AK PARTİ: 1. BİNALİ YILDIRIM, 2. MAHMUT ATİLLA KAYA, 3. CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, 4. CEMAL BEKLE
    MHP: 1. HASAN KALYONCU
    HDP: 1. SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
    CHP: 1. AHMET TUNCAY ÖZKAN,
    2. MURAT BAKAN, 3. ÖZCAN PURÇU, 4. KANİ BEKO, 5. MEHMET ALİ ÇELEBİ, 6. TACETTİN BAYIR, 7. EDNAN ARSLAN
    İYİ PARTİ: 1. DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

    İZMİR 2. BÖLGE (14)

    AK PARTİ: 1. HAMZA DAĞ, 2. FEHMİ ALPAY ÖZALAN, 3. NECİP NASIR, 4. YAŞAR KIRKPINAR
    MHP: 1. TAMER OSMANAĞAOĞLU
    HDP: 1. MURAT ÇEPNİ
    CHP: 1. KEMAL KILIÇDAROĞLU, 2. SELİN SAYEK BÖKE, 3. KAMİL OKYAY SINDIR,
    4. ATİLA SERTEL, 5. SEVDA ERDAN KILIÇ,
    6. MAHİR POLAT, 7. BEDRİ SERTER
    İYİ PARTİ: 1. AYTUN ÇIRAY

    KAHRAMANMARAŞ (8)

    AK PARTİ: 1. MAHİR ÜNAL, 2. AHMET ÖZDEMİR, 3. CELALETTİN GÜVENÇ,
    4. İMRAN KILIÇ, 5. MEHMET CİHAT SEZAL,
    6. HABİBE ÖÇAL
    MHP: 1. SEFER AYCAN
    İYİ PARTİ: 1. FARUK ATLI

    KARABÜK (3)

    AK PARTİ: 1. CUMHUR ÜNAL, 2. NİYAZİ GÜNEŞ
    CHP: 1. HÜSEYİN AVNİ AKSOY

    KARAMAN (3)

    AK PARTİ: 1. RECEP ŞEKER, 2. SELMAN OĞUZHAN ESER

    CHP: 1. İSMAİL ATAKAN ÜNVER

    KARS (3)

    AK PARTİ: 1. AHMET ARSLAN,
    2. YUNUS KILIÇ
    HDP: 1. AYHAN BİLGEN

    KASTAMONU (3)

    AK PARTİ: 1. HAKKI KÖYLÜ, 2. METİN ÇELİK
    CHP: 1. HASAN BALTACI

    KAYSERİ (10)

    AK PARTİ: 1. MEHMET ÖZHASEKİ,
    2. MUSTAFA ELİTAŞ, 3. TANER YILDIZ,
    4. İSMAİL EMRAH KARAYEL, 5. İSMAİL TAMER, 6. HÜLYA NERGİS
    MHP: 1. İSMAİL ÖZDEMİR, 2. MUSTAFA BAKİ ERSOY
    CHP: 1. ÇETİN ARIK
    İYİ PARTİ: 1. DURSUN ATAŞ

    KIRIKKALE (3)

    AK PARTİ: 1. RAMAZAN CAN
    MHP: 1. HALİL ÖZTÜRK
    CHP: 1. AHMET ÖNAL

    KIRKLARELİ (3)

    AK PARTİ: 1. SELAHATTİN MİNSOLMAZ
    CHP: 1. TÜRABİ KAYAN, 2. VECDİ GÜNDOĞDU

    KIRŞEHİR (2)

    AK PARTİ: 1. MUSTAFA KENDİRLİ
    CHP: 1. METİN İLHAN

    KİLİS (2)

    AK PARTİ: 1. MUSTAFA HİLMİ DÜLGER,
    2. AHMET SALİH DAL

    KOCAELİ (13)

    AK PARTİ: 1. FİKRİ IŞIK, 2. İLYAS ŞEKER, 3. RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU, 4. MEHMET AKİF YILMAZ, 5. SAMİ ÇAKIR, 6. CEMİL YAMAN, 7. EMİNE ZEYBEK
    MHP: 1. SAFFET SANCAKLI
    HDP: 1. ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
    CHP: 1. FATMA KAPLAN HÜRRİYET,
    2. HAYDAR AKAR, 3. TAHSİN TARHAN
    İYİ PARTİ: 1. LÜTFÜ TÜRKKAN

    KONYA (15)

    AK PARTİ: 1. AHMET SORGUN, 2. TAHİR AKYÜREK, 3. ORHAN ERDEM, 4. LEYLA ŞAHİN USTA, 5. ZİYA ALTUNYALDIZ, 6. HACI AHMET ÖZDEMİR, 7. GÜLAY SAMANCI,
    8. ABDULLAH AĞRALI, 9. SELMAN ÖZBOYACI, 10. HALİL ETYEMEZ
    MHP: 1. MUSTAFA KALAYCI,
    2. ESİN KARA
    CHP: 1. ABDULLATİF ŞENER,
    2. ABDULKADİR KARADUMAN
    İYİ PARTİ: 1. FAHRETTİN YOKUŞ

    KÜTAHYA (5)

    AK PARTİ: 1. AHMET TAN, 2. İSHAK GAZEL, 3. CEYDA ÇETİN ERENLER
    MHP: 1. AHMET ERBAŞ
    CHP: 1. ALİ FAZIL KASAP

    MALATYA (6)

    AK PARTİ: 1. BÜLENT TÜFENKCİ,
    2. ÖZNUR ÇALIK, 3. AHMET ÇAKIR,
    4. HAKAN KAHTALI
    MHP: 1. MEHMET CELAL FENDOĞLU
    CHP: 1. VELİ AĞBABA

    MANİSA (10)

    AK PARTİ: 1. MURAT BAYBATUR,
    2. UĞUR AYDEMİR, 3. İSMAİL BİLEN,
    4. SEMRA KAPLAN KIVIRCIK, 5. MEHMET ALİ ÖZKAN
    MHP: 1. ERKAN AKÇAY
    CHP: 1. ÖZGÜR ÖZEL, 2. AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU, 3. BEKİR BAŞEVİRGEN
    İYİ PARTİ: 1. TAMER AKKAL

    MARDİN (6)

    AK PARTİ: 1. ŞEYHMUS DİNÇEL,
    2. CENGİZ DEMİRKAYA
    HDP: 1. MİTHAT SANCAR, 2. PERO DUNDAR, 3. TUMA ÇELİK, 4. EBRÜ GÜNAY

    MERSİN (13)

    AK PARTİ: 1. LÜTFİ ELVAN,
    2. ALİ CUMHUR TAŞKIN, 3. ZEYNEP GÜL YILMAZ, 4. HACI ÖZKAN
    MHP: 1. OLCAY KILAVUZ
    HDP: 1. FATMA KURTULAN, 2. RIDVAN TURAN
    CHP: 1. CENGİZ GÖKÇEL, 2. ALPAY ANTMEN, 3. ALİ MAHİR BAŞARIR, 4. NEVİN ZAİMOĞLU
    İYİ PARTİ: 1. BEHİÇ ÇELİK, 2. ZEKİ HAKAN SIDALI

    MUĞLA (7)

    AK PARTİ: 1. MEHMET YAVUZ DEMİR,
    2. YELDA EROL GÖKCAN
    CHP: 1. MÜRSEL ALBAN, 2. SUAT ÖZCAN, 3. BURAK ERBAY, 4. SÜLEYMAN GİRGİN
    İYİ PARTİ: 1. METİN ERGUN

    MUŞ (4)

    AK PARTİ: 1. MEHMET EMİN ŞİMŞEK,
    2. ABDULSELAM ER
    HDP: 1. GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT,
    2. MENSUR IŞIK

    NEVŞEHİR (3)

    AK PARTİ: 1. MUSTAFA AÇIKGÖZ,
    2. YÜCEL MENEKŞE
    CHP: 1. FARUK SARIASLAN

    NİĞDE (3)

    AK PARTİ: 1. YAVUZ ERGUN,
    2. SELİM GÜLTEKİN
    CHP: 1. ÖMER FETHİ GÜRER

    ORDU (6)

    AK PARTİ: 1. ŞENEL YEDİYILDIZ,
    2. ERGÜN TAŞCI, 3. METİN GÜNDOĞDU
    MHP: 1. CEMAL ENGİNYURT
    CHP: 1. SEYİT TORUN,
    2. MUSTAFA ADIGÜZEL

    OSMANİYE (4)

    AK PARTİ: 1. MÜCAHİT DURMUŞOĞLU,
    2. İSMAİL KAYA
    MHP: 1. DEVLET BAHÇELİ
    CHP: 1. BAHA ÜNLÜ

    RİZE (3)

    AK PARTİ: 1. HAYATİ YAZICI,
    2. OSMAN AŞKIN BAK, 3. MUHAMMED AVCI

    SAKARYA (7)

    AK PARTİ: 1. ALİ İHSAN YAVUZ,
    2. RECEP UNCUOĞLU, 3. KENAN SOFUOĞLU, 4. ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
    MHP: 1. MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
    CHP: 1. ENGİN ÖZKOÇ
    İYİ PARTİ: 1. ÜMİT DİKBAYIR

    SAMSUN (9)

    AK PARTİ: 1. AHMET DEMİRCAN, 2. YUSUF ZİYA YILMAZ, 3. ÇİĞDEM KARAASLAN, 4. FUAT KÖKTAŞ,
    5. ORHAN KIRCALI
    MHP: 1. ERHAN USTA
    CHP: 1. KEMAL ZEYBEK,
    2. NESLİHAN HANCIOĞLU
    İYİ PARTİ: 1. BEDRİ YAŞAR

    SİİRT (3)

    AK PARTİ: 1. OSMAN ÖREN
    HDP: 1. MERAL DANIŞ BEŞTAŞ,
    2. SIDIK TAŞ

    SİNOP (2)

    AK PARTİ: 1. NAZIM MAVİŞ
    CHP: 1. BARIŞ KARADENİZ

    SİVAS (5)

    AK PARTİ: 1. İSMET YILMAZ,
    2. MEHMET HABİB SOLUK, 3. SEMİHA EKİNCİ
    MHP: 1. AHMET ÖZYÜREK
    CHP: 1. ULAŞ KARASU

    ŞANLIURFA (14)

    AK PARTİ: 1. AHMET EŞREF FAKIBABA, 2. MEHMET KASIM GÜLPINAR, 3. HALİL ÖZCAN, 4. ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL,
    5. MEHMET ALİ CEVHERİ, 6. İBRAHİM HALİL YILDIZ, 7. HALİL ÖZŞAVLI,
    8. AHMET AKAY
    MHP: 1. İBRAHİM ÖZYAVUZ
    HDP: 1. NİMETULLAH ERDOĞMUŞ,
    2. AYŞE SÜRÜCÜ, 3. NUSRETTİN MAÇİN,
    4. ÖMER ÖCALAN
    CHP: 1. AZİZ AYDINLIK

    ŞIRNAK (4)

    AK PARTİ: 1. RİZGİN BİRLİK
    HDP: 1. HASAN ÖZGÜNEŞ,
    2. NURAN İMİR, 3. HÜSEYİN KAÇMAZ

    TEKİRDAĞ (7)

    AK PARTİ: 1. MUSTAFA ŞENTOP,
    2. MUSTAFA YEL, 3. ÇİĞDEM KONCAGÜL
    CHP: 1. FAİK ÖZTRAK, 2. İLHAMİ ÖZCAN AYGUN, 3. CANDAN YÜCEER
    İYİ PARTİ: 1. ENEZ KAPLAN

    TOKAT (5)

    AK PARTİ: 1. YUSUF BEYAZIT,
    2. MUSTAFA ARSLAN, 3. ÖZLEM ZENGİN
    MHP: 1. YÜCEL BULUT
    CHP: 1. KADİM DURMAZ

    TRABZON (6)

    AK PARTİ: 1. MUHAMMET BALTA,
    2. ADNAN GÜNNAR, 3. BAHAR AYVAZOĞLU, 4. SALİH CORA
    CHP: 1. AHMET KAYA
    İYİ PARTİ: 1. HÜSEYİN ÖRS

    TUNCELİ (2)

    HDP: 1. ALİCAN ÖNLÜ
    CHP: 1. POLAT ŞAROĞLU

    UŞAK (3)

    AK PARTİ: 1. MEHMET ALTAY,
    2. İSMAİL GÜNEŞ
    CHP: 1. ÖZKAN YALIM

    VAN (8)

    AK PARTİ: 1. OSMAN NURİ GÜLAÇAR,
    2. İRFAN KARTAL, 3. ABDULAHAT ARVAS
    HDP: 1. SEZAİ TEMELLİ, 2. BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN, 3. MURAT SARISAÇ,
    4. MUAZZEZ ORHAN, 5. TAYİP TEMEL

    YALOVA (3)

    AK PARTİ: 1. AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ,
    2. MELİHA AKYOL
    CHP: 1. ÖZCAN ÖZEL

    YOZGAT (4)

    AK PARTİ: 1. BEKİR BOZDAĞ,
    2. YUSUF BAŞER
    MHP: 1. İBRAHİM ETHEM SADEF
    CHP: 1. ALİ KEVEN

    ZONGULDAK (5)

    AK PARTİ: 1. POLAT TÜRKMEN,
    2. AHMET ÇOLAKOĞLU, 3. HAMDİ UÇAR
    CHP: 1. ÜNAL DEMİRTAŞ,
    2. DENİZ YAVUZYILMAZ

    Etiketler: seçim , seçim2018 , il il seçim sonuçları , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri