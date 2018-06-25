Seçim sonuçlarında son durum.. İstanbul, Ankara ve il il seçim sonuçları

MHP OYUNU KORUDU
Seçimin en büyük sürprizini MHP yaptı. Seçim öncesinde baraj sıkıntısı yaşadığı iddia edilen MHP, yüzde 11.2 oy kazandı ve böylece 1 Kasım 2015’teki 11.9’luk oyunu büyük oranda korumuş oldu. 1 Kasım’da yüzde 49.5 oya ulaşarak 317 milletvekilliği kazanan AK Parti ise yüzde 42.4’te kalarak 293 sandalye kazandı.
İYİ PARTİ BEKLENENİ ALAMADI
‘Millet İttifakı’nı oluşturan CHP-İYİ Parti ve SP’nin toplam oy oranı 34.2, milletvekili sayısı 191 oldu. CHP’nin 1 Kasım’da yüzde 25.3 olan oyu yüzde 22.7’ye düştü. İlk kez seçime giren İYİ Parti ise beklenenin altında, yüzde 10.1 oranında oy kazandı. HDP ise oyunu arttırarak yüzde 11.2 ile barajı geçti ve 67 vekillik elde etti.
MECLİS’İN YENİ YÜZLERİ
AK PARTİ: Meclis’te AK Parti’nin en genç milletvekili, İstanbul’dan seçilen Rümeysa Kadak oldu. AK Parti’nin Meclis’teki yeni yüzleri BBP Başkanı Mustafa Destici, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu Alpay Özalan, eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı danışmanlardan Alev Dedegil, Özlem Zengin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hastalandığında aracının camını kıran balyozu satın almasıyla ünlenen Fevzi Berdibek, eski milletvekillerinden Mehmet Beyazıt Denizolgun’un oğlu Fatih Süleyman Denizolgun da Meclis’te yer alacak.
MHP: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı Yücel Bulut Tokat’tan, Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Sefer Aycan da Kahramanmaraş’tan MHP milletvekili seçildiler.
CHP: CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu cezaevinden yeniden milletvekili seçilirken, KHK ile üniversiteden ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu da İstanbul milletvekili oldu. Millet İttifakı’nda yer alan Saadet Partili altı isim CHP listelerinden aday gösterilmişti. Bu isimlerden ikisi milletvekili seçildi. Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında doktorluğunu üstlenen, KHK ile üniversiteden ihraç edilen Nazır Cihangir İslam İstanbul 3. Bölge dokuzuncu sıradan, Prof. Hüseyin Emre Bağce İstanbul 1. bölge 11. sıra, Abdülkadir Karaduman Konya 2. sıradan CHP listesinden milletvekili oldu. Ayrıca AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener de Konya milletvekili olarak CHP’den seçildi. Ankara’da ise PM üyesi Gamze Taşçıer ve Servet Ünsal ilk kez milletvekili seçilirken, Ergenekon davasında kumpas mağduru eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi, DİSK eski Başkanı Kani Beko İzmir’den milletvekili seçildi.
İYİ Parti: DP Genel Başkanı Gültekin Uysal İYİ Parti’den Afyon milletvekili, Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur da İYİ Parti’den Isparta milletvekili oldu.
HDP: HDP’nin Meclis’teki yeni yüzleri arasında gazeteci Ahmet Şık ile tiyatrocu Barış Atay da yer aldı. Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın yerine terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın diğer yeğeni Ömer Öcalan Şanlıurfa’dan Meclis’e girdi. Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kuzeni Prof. Dr. Mithat Sancar da Mardin’den milletvekili seçildi. HDP’nin en genç milletvekili ise 22 yaşındaki Dersim Dağ oldu. Bu yıl Dicle Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Dağ, Diyarbakır 8. sıra adayıydı.
İL İL VEKİLLER
ADANA (15)
AK PARTİ: 1. JÜLİDE SARIEROĞLU, 2. TAMER DAĞLI, 3. MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ, 4. AHMET ZENBİLCİ, 5. ABDULLAH DOĞRU
MHP: 1. MUHARREM VARLI, 2. AYŞE SİBEL ERSOY HDP: 1. TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ,
2. KEMAL PEKÖZ
CHP: 1. AYHAN BARUT, 2. ORHAN SÜMER, 3. MÜZEYYEN ŞEVKİN, 4. BURHANETTİN BULUT
İYİ PARTİ: 1. İSMAİL KONCUK, 2. MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
ADIYAMAN (5)
AK PARTİ: 1. AHMET AYDIN, 2. İBRAHİM HALİL FIRAT, 3. MUHAMMED FATİH TOPRAK, 4. YAKUP TAŞ
CHP: 1. ABDURRAHMAN TUTDERE
AFYONKARAHİSAR (6)
AK PARTİ: 1. VEYSEL EROĞLU,
2. ALİ ÖZKAYA, 3. İBRAHİM YURDUNUSEVEN
MHP: 1. MEHMET TAYTAK
CHP: 1. BURCU KÖKSAL
İYİ PARTİ: 1. GÜLTEKİN UYSAL
AĞRI (4)
AK PARTİ: 1. EKREM ÇELEBİ
HDP: 1. BERDAN ÖZTÜRK, 2. DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR, 3. ABDULLAH KOÇ
AKSARAY (4)
AK PARTİ: 1. İLKNUR İNCEÖZ, 2. CENGİZ AYDOĞDU
MHP: 1. RAMAZAN KAŞLI
İYİ PARTİ: 1. AYHAN EREL
AMASYA (3)
AK PARTİ: 1. MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL, 2. HASAN ÇİLEZ
CHP: 1. MUSTAFA TUNCER
ANKARA 1. BÖLGE (13)
AK PARTİ: 1. YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ, 2. FATİH ŞAHİN, 3. YALÇIN AKDOĞAN, 4. ALİ İHSAN ARSLAN
MHP: 1. MEVLÜT KARAKAYA
HDP: 1. FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR
CHP: 1. TEKİN BİNGÖL, 2. LEVENT GÖK, 3. ALİ HAYDAR HAKVERDİ, 4. BÜLENT KUŞOĞLU, 5. GAMZE TAŞCIER
İYİ PARTİ: 1. KORAY AYDIN, 2. İBRAHİM HALİL ORAL
ANKARA 2. BÖLGE (11)
AK PARTİ: 1. MUSTAFA DESTİCİ, 2. LÜTFİYE SELVA ÇAM, 3. EMRULLAH İŞLER, 4. ORHAN YEGİN, 5. ARİFE POLAT DÜZGÜN, 6. ZEYNEP YILDIZ
MHP: 1. SADİR DURMAZ, 2. NEVİN TAŞLIÇAY
CHP: 1. MURAT EMİR, 2. YILDIRIM KAYA
İYİ PARTİ: 1. ŞENOL BAL
ANKARA 3. BÖLGE (12)
AK PARTİ: 1. MEHMET NACİ BOSTANCI, 2. ASUMAN ERDOĞAN, 3. NEVZAT CEYLAN, 4. BARIŞ AYDIN, 5. HACI TURAN
MHP: 1. YAŞAR YILDIRIM, 2. ERKAN HABERAL
CHP: 1. AHMET HALUK KOÇ, 2. NİHAT YEŞİL, 3. SERVET ÜNSAL
İYİ PARTİ: 1. DURMUŞ YILMAZ, 2. AYHAN ALTINTAŞ
ANTALYA (16)
AK PARTİ: 1. MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, 2. MUSTAFA KÖSE, 3. SENA NUR ÇELİK, 4. İBRAHİM AYDIN, 5. ATAY USLU, 6. KEMAL ÇELİK
MHP: 1. ABDURRAHMAN BAŞKAN
HDP: 1. KEMAL BÜLBÜL
CHP: 1. DENİZ BAYKAL, 2. ÇETİN OSMAN BUDAK, 3. RAFET ZEYBEK, 4. AYDIN ÖZER, 5. CAVİT ARI
İYİ PARTİ: 1. FERİDUN BAHŞİ, 2. HASAN SUBAŞI, 3. TUBA VURAL ÇOKAL
ARDAHAN (2)
AK PARTİ: 1. ORHAN ATALAY
CHP: 1. ÖZTÜRK YILMAZ
ARTVİN (2)
AK PARTİ: 1. ERTUNÇ ERKAN BALTA
CHP: 1. UĞUR BAYRAKTUTAN
AYDIN (8)
AK PARTİ: 1. MUSTAFA SAVAŞ, 2. BEKİR KUVVET ERİM, 3. METİN YAVUZ
MHP: 1. DENİZ DEPBOYLU
CHP: 1. BÜLENT TEZCAN, 2. HÜSEYİN YILDIZ, 3. SÜLEYMAN BÜLBÜL
İYİ PARTİ: 1. AYDIN ADNAN SEZGİN
BALIKESİR (9)
AK PARTİ: 1. ADİL ÇELİK, 2. BELGİN UYGUR, 3. YAVUZ SUBAŞI, 4. MUSTAFA CANBEY, 5. PAKİZE MUTLU AYDEMİR
CHP: 1. AHMET AKIN, 2. FİKRET ŞAHİN, 3. ENSAR AYTEKİN
İYİ PARTİ: 1. İSMAİL OK
BARTIN (2)
AK PARTİ: 1. YILMAZ TUNÇ
CHP: 1. AYSU BANKOĞLU
BATMAN (5)
AK PARTİ: 1. ZİVER ÖZDEMİR
HDP: 1. FELEKNAS UCA, 2. NECDET İPEKYÜZ, 3. AYŞE ACAR BAŞARAN,
4. MEHMET RUŞTU TİRYAKİ
BAYBURT (1)
AK PARTİ: 1. FETANİ BATTAL
BİLECİK (2)
AK PARTİ: 1. SELİM YAĞCI
CHP: 1. YAŞAR TÜZÜN
BİNGÖL (3)
AK PARTİ: 1. CEVDET YILMAZ,
2. FEYZİ BERDİBEK
HDP: 1. ERDAL AYDEMİR
BİTLİS (3)
AK PARTİ: 1. CEMAL TAŞAR,
2. VAHİT KİLER
HDP: 1. MAHMUT CELADET GAYDALI
BOLU (3)
AK PARTİ: 1. ARZU AYDIN,
2. FEHMİ KÜPÇÜ
CHP: 1. TANJU ÖZCAN
BURDUR (3)
AK PARTİ: 1. BAYRAM ÖZÇELİK,
2. YASİN UĞUR
CHP: 1. MEHMET GÖKER
BURSA 1. BÖLGE (10)
AK PARTİ: 1. HAKAN ÇAVUŞOĞLU,
2. MUSTAFA ESGİN, 3. REFİK ÖZEN, 4. EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ, 5. AHMET KILIÇ
MHP: 1. İSMET BÜYÜKATAMAN
CHP: 1. LALE KARABIYIK, 2. ERKAN AYDIN, 3. NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
İYİ PARTİ: 1. İSMAİL TATLIOĞLU
BURSA 2. BÖLGE (10)
AK PARTİ: 1. EFKAN ALA, 2. OSMAN MESTEN, 3. VİLDAN YILMAZ GÜREL,
4. ZAFER IŞIK, 5. MUHAMMET MÜFİT AYDIN, 6. ATİLLA ÖDÜNÇ
MHP: 1. MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU
CHP: 1. ORHAN SARIBAL, 2. YÜKSEL ÖZKAN
İYİ PARTİ: 1. AHMET KAMİL EROZAN
ÇANAKKALE (4)
AK PARTİ: 1. BÜLENT TURAN, 2. JÜLİDE İSKENDEROĞLU
CHP: 1. MUHARREM ERKEK, 2. ÖZGÜR CEYLAN
ÇANKIRI (2)
AK PARTİ: 1. MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU, 2. SALİM ÇİVİTCİOĞLU
ÇORUM (4)
AK PARTİ: 1. AHMET SAMİ CEYLAN,
2. OĞUZHAN KAYA, 3. EROL KAVUNCU
CHP: 1. TUFAN KÖSE
DENİZLİ (8)
AK PARTİ: 1. CAHİT ÖZKAN, 2. ŞAHİN TİN, 3. AHMET YILDIZ, 4. NİLGÜN ÖK
CHP: 1. GÜLİZAR BİÇER KARACA, 2. KAZIM ARSLAN, 3. HAŞİM TEOMAN SANCAR
İYİ PARTİ: 1. YASİN ÖZTÜRK
DİYARBAKIR (12)
AK PARTİ: 1. MEHMET MEHDİ EKER, 2. EBUBEKİR BAL, 3. OYA ERONAT
HDP: 1. ADNAN SELÇUK MIZRAKLI, 2. SALİHE AYDENİZ, 3. İMAM TAŞÇIER, 4. REMZİYE TOSUN, 5. HİŞYAR ÖZSOY, 6. SEMRA GÜZEL, 7. GARO PAYLAN, 8. DERSİM DAĞ, 9. MUSA FARİSOĞULLARI
DÜZCE (3)
AK PARTİ: 1. FAHRİ ÇAKIR, 2. AYŞE KEŞİR
MHP: 1. ÜMİT YILMAZ
EDİRNE (4)
AK PARTİ: 1. FATMA AKSAL
CHP: 1. OKAN GAYTANCIOĞLU, 2. ERDİN BİRCAN
İYİ PARTİ: 1. İMREN ÇAKIRLAR
ELAZIĞ (5)
AK PARTİ: 1. METİN BULUT,
2. SERMİN BALIK, 3. ZÜLFÜ TOLGA AĞAR,
4. ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
CHP: 1. GÜRSEL EROL
ERZİNCAN (2)
AK PARTİ: 1. SÜLEYMAN KARAMAN,
2. BURHAN ÇAKIR
ERZURUM (6)
AK PARTİ: 1. RECEP AKDAĞ, 2. ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU, 3. SELAMİ ALTINOK,
4. İBRAHİM AYDEMİR
MHP: 1. KAMİL AYDIN
İYİ PARTİ: 1. MUHAMMET NACİ CİNİSLİ
ESKİŞEHİR (7)
AK PARTİ: 1. NABİ AVCI, 2. HARUN KARACAN, 3. EMİNE NUR GÜNAY
MHP: 1. METİN NURULLAH SAZAK
CHP: 1. UTKU ÇAKIRÖZER,
2. JALE NUR SÜLLÜ
İYİ PARTİ: 1. ARSLAN KABUKCUOĞLU
GAZİANTEP (14)
AK PARTİ: 1. ABDULHAMİT GÜL, 2. AHMET UZER, 3. MEHMET ERDOĞAN, 4. ABDULLAH NEJAT KOÇER, 5. DERYA BAKBAK, 6. ALİ ŞAHİN, 7. MÜSLÜM YÜKSEL, 8. MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
MHP: 1. ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN, 2. SERMET ATAY
HDP: 1. MAHMUT TOĞRUL
CHP: 1. BAYRAM YILMAZKAYA, 2. İRFAN KAPLAN
İYİ PARTİ: 1. İMAM HÜSEYİN FİLİZ
GİRESUN (4)
AK PARTİ: 1. CEMAL ÖZTÜRK, 2. KADİR AYDIN, 3. SABRİ ÖZTÜRK
CHP: 1. NECATİ TIĞLI
GÜMÜŞHANE (2)
AK PARTİ: 1. HACI OSMAN AKGÜL,
2. CİHAN PEKTAŞ
Hakkari (3)
HDP: 1. LEYLA GÜVEN, 2. SAİT DEDE,
3. ÖZGÜR ZEYDANOĞLU
HATAY (11)
AK PARTİ: 1. HACI BAYRAM TÜRKOĞLU, 2. HÜSEYİN YAYMAN, 3. ABDULKADİR ÖZEL, 4. HÜSEYİN ŞANVERDİ
MHP: 1. LÜTFİ KAŞIKÇI, 2. İBRAHİM GÜL
HDP: 1. BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
CHP: 1. MEHMET GÜZELMANSUR, 2. SUZAN ŞAHİN, 3. SERKAN TOPAL, 4. İSMET TOKDEMİR
IĞDIR (2)
MHP: 1. YAŞAR KARADAĞ
HDP: 1. HABİP EKSİK
ISPARTA (4)
AK PARTİ: 1. SÜREYYA SADİ BİLGİÇ, 2. RECEP ÖZEL, 3. MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
İYİ PARTİ: 1. AYLİN CESUR
İSTANBUL 1. BÖLGE (35)
AK PARTİ: 1. BERAT ALBAYRAK, 2. NURETTİN CANİKLİ, 3. MUSTAFA ATAŞ,
4. EROL KAYA, 5. VEDAT DEMİRÖZ, 6. RAVZA KAVAKCI KAN, 7. OSMAN BOYRAZ, 8. İSMET UÇMA, 9. MİHRİMAH BELMA SATIR, 10. AHMET BERAT ÇONKAR, 11. HULUSİ ŞENTÜRK, 12. MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT, 13. EYÜP ÖZSOY, 14. SERKAN BAYRAM, 15. FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
MHP: 1. EDİP SEMİH YALÇIN, 2. İZZET ULVİ YÖNTER
HDP: 1. PERVİN BULDAN, 2. MUSA PİROĞLU, 3. ERKAN BAŞ, 4. EROL KATIRCIOĞLU
CHP: 1. İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU, 2. MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ, 3. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ, 4. ONURSAL ADIGÜZEL, 5. FETHİ AÇIKEL, 6. GÜRSEL TEKİN, 7. İLHAN KESİCİ, 8. OĞUZ KAAN SALICI, 9. MAHMUT TANAL, 10. SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ, 11. HÜSEYİN EMRE BAĞCE
İYİ PARTİ: 1. HAYRETTİN NUHOĞLU, 2. AHMET ÇELİK, 3. YAVUZ AĞIRALİOĞLU
İSTANBUL 2. BÖLGE (28)
AK PARTİ: 1. SÜLEYMAN SOYLU, 2. FATMA BETÜL SAYAN KAYA, 3. VOLKAN BOZKIR, 4. ABDULLAH GÜLER, 5. HASAN TURAN, 6. SERAP YAŞAR, 7. AZİZ BABUŞCU, 8. ŞİRİN ÜNAL, 9. CANAN KALSIN, 10. AHMET HAMDİ ÇAMLI, 11. MARKAR ESEYAN, 12. MUSTAFA DEMİR, 13. İFFET POLAT
MHP: 1. CELAL ADAN, 2. CEMAL ÇETİN
HDP: 1. AHMET ŞIK, 2. OYA ERSOY, 3. HÜDA KAYA
CHP: 1. KADRİ ENİS BERBEROĞLU, 2. AYKUT ERDOĞDU, 3. AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ, 4. MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU, 5. YÜKSEL MANSUR KILINÇ, 6. YUNUS EMRE, 7. GÖKAN ZEYBEK, 8. ALİ ŞEKER
İYİ PARTİ: 1. ÜMİT ÖZDAĞ, 2. FATİH MEHMET ŞEKER
İSTANBUL 3. BÖLGE (35)
AK PARTİ: 1. NUMAN KURTULMUŞ, 2. MEHMET MUŞ, 3. AKİF ÇAĞATAY KILIÇ, 4. MEHMET DOĞAN KUBAT, 5. TÜLAY KAYNARCA, 6. HALİS DALKILIÇ, 7. EMİNE SARE AYDIN YILMAZ, 8. NEVZAT ŞATIROĞLU, 9. ZAFER SIRAKAYA, 10. RÜMEYSA KADAK, 11. AHMET MÜCAHİT ARINÇ, 12. MUSTAFA YENEROĞLU, 13. ERKAN KANDEMİR, 14. ŞAMİL AYRIM, 15. ALEV DEDEGİL
MHP: 1. FETİ YILDIZ, 2. İSMAİL FARUK AKSU, 3. ARZU ERDEM
HDP: 1. ZEYNEL ÖZEN, 2. DİLŞAT CANBAZ KAYA, 3. HAKKI SARUHAN OLUÇ, 4. ALİ KENANOĞLU, 5. ZÜLEYHA GÜLÜM
CHP: 1. ENGİN ALTAY, 2. ERDOĞAN TOPRAK, 3. MEHMET BEKAROĞLU, 4. ZEYNEL EMRE, 5. SİBEL ÖZDEMİR, 6. ÖZGÜR KARABAT, 7. TURAN AYDOĞAN, 8. EMİNE GÜLİZAR EMECAN, 9. NAZIR CİHANGİR İSLAM
İYİ PARTİ: 1. ABDUL AHAT ANDİCAN, 2. ÜMİT BEYAZ, 3. HAYATİ ARKAZ
İZMİR 1. BÖLGE (14)
AK PARTİ: 1. BİNALİ YILDIRIM, 2. MAHMUT ATİLLA KAYA, 3. CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, 4. CEMAL BEKLE
MHP: 1. HASAN KALYONCU
HDP: 1. SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
CHP: 1. AHMET TUNCAY ÖZKAN,
2. MURAT BAKAN, 3. ÖZCAN PURÇU, 4. KANİ BEKO, 5. MEHMET ALİ ÇELEBİ, 6. TACETTİN BAYIR, 7. EDNAN ARSLAN
İYİ PARTİ: 1. DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
İZMİR 2. BÖLGE (14)
AK PARTİ: 1. HAMZA DAĞ, 2. FEHMİ ALPAY ÖZALAN, 3. NECİP NASIR, 4. YAŞAR KIRKPINAR
MHP: 1. TAMER OSMANAĞAOĞLU
HDP: 1. MURAT ÇEPNİ
CHP: 1. KEMAL KILIÇDAROĞLU, 2. SELİN SAYEK BÖKE, 3. KAMİL OKYAY SINDIR,
4. ATİLA SERTEL, 5. SEVDA ERDAN KILIÇ,
6. MAHİR POLAT, 7. BEDRİ SERTER
İYİ PARTİ: 1. AYTUN ÇIRAY
KAHRAMANMARAŞ (8)
AK PARTİ: 1. MAHİR ÜNAL, 2. AHMET ÖZDEMİR, 3. CELALETTİN GÜVENÇ,
4. İMRAN KILIÇ, 5. MEHMET CİHAT SEZAL,
6. HABİBE ÖÇAL
MHP: 1. SEFER AYCAN
İYİ PARTİ: 1. FARUK ATLI
KARABÜK (3)
AK PARTİ: 1. CUMHUR ÜNAL, 2. NİYAZİ GÜNEŞ
CHP: 1. HÜSEYİN AVNİ AKSOY
KARAMAN (3)
AK PARTİ: 1. RECEP ŞEKER, 2. SELMAN OĞUZHAN ESER
CHP: 1. İSMAİL ATAKAN ÜNVER
KARS (3)
AK PARTİ: 1. AHMET ARSLAN,
2. YUNUS KILIÇ
HDP: 1. AYHAN BİLGEN
KASTAMONU (3)
AK PARTİ: 1. HAKKI KÖYLÜ, 2. METİN ÇELİK
CHP: 1. HASAN BALTACI
KAYSERİ (10)
AK PARTİ: 1. MEHMET ÖZHASEKİ,
2. MUSTAFA ELİTAŞ, 3. TANER YILDIZ,
4. İSMAİL EMRAH KARAYEL, 5. İSMAİL TAMER, 6. HÜLYA NERGİS
MHP: 1. İSMAİL ÖZDEMİR, 2. MUSTAFA BAKİ ERSOY
CHP: 1. ÇETİN ARIK
İYİ PARTİ: 1. DURSUN ATAŞ
KIRIKKALE (3)
AK PARTİ: 1. RAMAZAN CAN
MHP: 1. HALİL ÖZTÜRK
CHP: 1. AHMET ÖNAL
KIRKLARELİ (3)
AK PARTİ: 1. SELAHATTİN MİNSOLMAZ
CHP: 1. TÜRABİ KAYAN, 2. VECDİ GÜNDOĞDU
KIRŞEHİR (2)
AK PARTİ: 1. MUSTAFA KENDİRLİ
CHP: 1. METİN İLHAN
KİLİS (2)
AK PARTİ: 1. MUSTAFA HİLMİ DÜLGER,
2. AHMET SALİH DAL
KOCAELİ (13)
AK PARTİ: 1. FİKRİ IŞIK, 2. İLYAS ŞEKER, 3. RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU, 4. MEHMET AKİF YILMAZ, 5. SAMİ ÇAKIR, 6. CEMİL YAMAN, 7. EMİNE ZEYBEK
MHP: 1. SAFFET SANCAKLI
HDP: 1. ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
CHP: 1. FATMA KAPLAN HÜRRİYET,
2. HAYDAR AKAR, 3. TAHSİN TARHAN
İYİ PARTİ: 1. LÜTFÜ TÜRKKAN
KONYA (15)
AK PARTİ: 1. AHMET SORGUN, 2. TAHİR AKYÜREK, 3. ORHAN ERDEM, 4. LEYLA ŞAHİN USTA, 5. ZİYA ALTUNYALDIZ, 6. HACI AHMET ÖZDEMİR, 7. GÜLAY SAMANCI,
8. ABDULLAH AĞRALI, 9. SELMAN ÖZBOYACI, 10. HALİL ETYEMEZ
MHP: 1. MUSTAFA KALAYCI,
2. ESİN KARA
CHP: 1. ABDULLATİF ŞENER,
2. ABDULKADİR KARADUMAN
İYİ PARTİ: 1. FAHRETTİN YOKUŞ
KÜTAHYA (5)
AK PARTİ: 1. AHMET TAN, 2. İSHAK GAZEL, 3. CEYDA ÇETİN ERENLER
MHP: 1. AHMET ERBAŞ
CHP: 1. ALİ FAZIL KASAP
MALATYA (6)
AK PARTİ: 1. BÜLENT TÜFENKCİ,
2. ÖZNUR ÇALIK, 3. AHMET ÇAKIR,
4. HAKAN KAHTALI
MHP: 1. MEHMET CELAL FENDOĞLU
CHP: 1. VELİ AĞBABA
MANİSA (10)
AK PARTİ: 1. MURAT BAYBATUR,
2. UĞUR AYDEMİR, 3. İSMAİL BİLEN,
4. SEMRA KAPLAN KIVIRCIK, 5. MEHMET ALİ ÖZKAN
MHP: 1. ERKAN AKÇAY
CHP: 1. ÖZGÜR ÖZEL, 2. AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU, 3. BEKİR BAŞEVİRGEN
İYİ PARTİ: 1. TAMER AKKAL
MARDİN (6)
AK PARTİ: 1. ŞEYHMUS DİNÇEL,
2. CENGİZ DEMİRKAYA
HDP: 1. MİTHAT SANCAR, 2. PERO DUNDAR, 3. TUMA ÇELİK, 4. EBRÜ GÜNAY
MERSİN (13)
AK PARTİ: 1. LÜTFİ ELVAN,
2. ALİ CUMHUR TAŞKIN, 3. ZEYNEP GÜL YILMAZ, 4. HACI ÖZKAN
MHP: 1. OLCAY KILAVUZ
HDP: 1. FATMA KURTULAN, 2. RIDVAN TURAN
CHP: 1. CENGİZ GÖKÇEL, 2. ALPAY ANTMEN, 3. ALİ MAHİR BAŞARIR, 4. NEVİN ZAİMOĞLU
İYİ PARTİ: 1. BEHİÇ ÇELİK, 2. ZEKİ HAKAN SIDALI
MUĞLA (7)
AK PARTİ: 1. MEHMET YAVUZ DEMİR,
2. YELDA EROL GÖKCAN
CHP: 1. MÜRSEL ALBAN, 2. SUAT ÖZCAN, 3. BURAK ERBAY, 4. SÜLEYMAN GİRGİN
İYİ PARTİ: 1. METİN ERGUN
MUŞ (4)
AK PARTİ: 1. MEHMET EMİN ŞİMŞEK,
2. ABDULSELAM ER
HDP: 1. GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT,
2. MENSUR IŞIK
NEVŞEHİR (3)
AK PARTİ: 1. MUSTAFA AÇIKGÖZ,
2. YÜCEL MENEKŞE
CHP: 1. FARUK SARIASLAN
NİĞDE (3)
AK PARTİ: 1. YAVUZ ERGUN,
2. SELİM GÜLTEKİN
CHP: 1. ÖMER FETHİ GÜRER
ORDU (6)
AK PARTİ: 1. ŞENEL YEDİYILDIZ,
2. ERGÜN TAŞCI, 3. METİN GÜNDOĞDU
MHP: 1. CEMAL ENGİNYURT
CHP: 1. SEYİT TORUN,
2. MUSTAFA ADIGÜZEL
OSMANİYE (4)
AK PARTİ: 1. MÜCAHİT DURMUŞOĞLU,
2. İSMAİL KAYA
MHP: 1. DEVLET BAHÇELİ
CHP: 1. BAHA ÜNLÜ
RİZE (3)
AK PARTİ: 1. HAYATİ YAZICI,
2. OSMAN AŞKIN BAK, 3. MUHAMMED AVCI
SAKARYA (7)
AK PARTİ: 1. ALİ İHSAN YAVUZ,
2. RECEP UNCUOĞLU, 3. KENAN SOFUOĞLU, 4. ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
MHP: 1. MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
CHP: 1. ENGİN ÖZKOÇ
İYİ PARTİ: 1. ÜMİT DİKBAYIR
SAMSUN (9)
AK PARTİ: 1. AHMET DEMİRCAN, 2. YUSUF ZİYA YILMAZ, 3. ÇİĞDEM KARAASLAN, 4. FUAT KÖKTAŞ,
5. ORHAN KIRCALI
MHP: 1. ERHAN USTA
CHP: 1. KEMAL ZEYBEK,
2. NESLİHAN HANCIOĞLU
İYİ PARTİ: 1. BEDRİ YAŞAR
SİİRT (3)
AK PARTİ: 1. OSMAN ÖREN
HDP: 1. MERAL DANIŞ BEŞTAŞ,
2. SIDIK TAŞ
SİNOP (2)
AK PARTİ: 1. NAZIM MAVİŞ
CHP: 1. BARIŞ KARADENİZ
SİVAS (5)
AK PARTİ: 1. İSMET YILMAZ,
2. MEHMET HABİB SOLUK, 3. SEMİHA EKİNCİ
MHP: 1. AHMET ÖZYÜREK
CHP: 1. ULAŞ KARASU
ŞANLIURFA (14)
AK PARTİ: 1. AHMET EŞREF FAKIBABA, 2. MEHMET KASIM GÜLPINAR, 3. HALİL ÖZCAN, 4. ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL,
5. MEHMET ALİ CEVHERİ, 6. İBRAHİM HALİL YILDIZ, 7. HALİL ÖZŞAVLI,
8. AHMET AKAY
MHP: 1. İBRAHİM ÖZYAVUZ
HDP: 1. NİMETULLAH ERDOĞMUŞ,
2. AYŞE SÜRÜCÜ, 3. NUSRETTİN MAÇİN,
4. ÖMER ÖCALAN
CHP: 1. AZİZ AYDINLIK
ŞIRNAK (4)
AK PARTİ: 1. RİZGİN BİRLİK
HDP: 1. HASAN ÖZGÜNEŞ,
2. NURAN İMİR, 3. HÜSEYİN KAÇMAZ
TEKİRDAĞ (7)
AK PARTİ: 1. MUSTAFA ŞENTOP,
2. MUSTAFA YEL, 3. ÇİĞDEM KONCAGÜL
CHP: 1. FAİK ÖZTRAK, 2. İLHAMİ ÖZCAN AYGUN, 3. CANDAN YÜCEER
İYİ PARTİ: 1. ENEZ KAPLAN
TOKAT (5)
AK PARTİ: 1. YUSUF BEYAZIT,
2. MUSTAFA ARSLAN, 3. ÖZLEM ZENGİN
MHP: 1. YÜCEL BULUT
CHP: 1. KADİM DURMAZ
TRABZON (6)
AK PARTİ: 1. MUHAMMET BALTA,
2. ADNAN GÜNNAR, 3. BAHAR AYVAZOĞLU, 4. SALİH CORA
CHP: 1. AHMET KAYA
İYİ PARTİ: 1. HÜSEYİN ÖRS
TUNCELİ (2)
HDP: 1. ALİCAN ÖNLÜ
CHP: 1. POLAT ŞAROĞLU
UŞAK (3)
AK PARTİ: 1. MEHMET ALTAY,
2. İSMAİL GÜNEŞ
CHP: 1. ÖZKAN YALIM
VAN (8)
AK PARTİ: 1. OSMAN NURİ GÜLAÇAR,
2. İRFAN KARTAL, 3. ABDULAHAT ARVAS
HDP: 1. SEZAİ TEMELLİ, 2. BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN, 3. MURAT SARISAÇ,
4. MUAZZEZ ORHAN, 5. TAYİP TEMEL
YALOVA (3)
AK PARTİ: 1. AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ,
2. MELİHA AKYOL
CHP: 1. ÖZCAN ÖZEL
YOZGAT (4)
AK PARTİ: 1. BEKİR BOZDAĞ,
2. YUSUF BAŞER
MHP: 1. İBRAHİM ETHEM SADEF
CHP: 1. ALİ KEVEN
ZONGULDAK (5)
AK PARTİ: 1. POLAT TÜRKMEN,
2. AHMET ÇOLAKOĞLU, 3. HAMDİ UÇAR
CHP: 1. ÜNAL DEMİRTAŞ,
2. DENİZ YAVUZYILMAZ