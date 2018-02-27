İki Nijeryalı ABD şirketini Türkiye'de dolandırdı!

Kullandıkları yöntemle alıcıyla satıcı arasına girerek ödemelerin kendi hesaplarına aktarılmasını sağlayan hackerler hakkında, ABD'de faaliyet gösteren bir şirketin şikayeti sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Savcılık talimatıyla emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda John Obioma Okoli (32) ve Wasiu Oyetunde Oyeniyi (28) gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerden Oyeniyi, ABD'li şirketi tanımadığını ve suça konu e-posta adresini bilmediğini savunarak, kendisine sorulan 6 farklı ismi tanımadığını ileri sürdü.

Polisin, tanımadığını söylediği Samuel Emeka Onuagbala ve Anselm Ugochukwu Maxwel Akata isimli şahısların hesabına neden para gönderdiği sorusu üzerine Oyeniyi, şahısların hesabına parayı Okoli'nin gönderdiğini ifade etti.

Banka hesabına, tanımadığını söylediği bir kişinin hesabından farklı meblağ ve tarihlerde toplam 350 bin 700 dolar transfer edildiğinin tespit edildiği hatırlatılan şüpheli, şunları söyledi: "Paraların hesabıma geldiğini telefonuma gelen mesajla öğrendim. Okoli müşterilerden gelen para olduğunu söyledi. Daha sonra benim hesabım bloke oldu ve Okoli beni Türkiye'ye çağırdı. Türkiye'ye gelir gelmez bankaya gitmek ve sorunun ne olduğunu öğrenmek istedim ama Okoli, bankaya gitmemi engelledi. Avukatımla bankaya gitmek istedim ancak Okoli beni yine engelledi ve kendi avukatına vekalet vermemi sağladı. Vekalet verdiğim bu avukat benim adıma 3 defa bankaya giderek paraların bankadan çekilmesini sağladı. Bankanın önünde bekleyen ben, Hakeem ve Kelechi'ye teslim etti. Biz de parayı Okoli'ye teslim ettik. Ben herhangi bir para veya komisyon almadım."

Okoli'nin kendisine bu paranın müşterilere ait olduğunu söylediğini ve gelen paraların dolandırıcılık parası olduğunu bilmediğini öne süren Oyeniyi, suçlamaları kabul etmeyerek, Okoli'nin kendisine, "Polislere beni tanımadığını söyle" dediğini anlattı.

'BİLGİSAYAR BİLGİM YOK'

İfadesi alınan diğer şüpheli John Obioma Okoli de suçlamaları kabul etmeyerek, kimsenin banka hesabını kullanmadığını, Oyeniyi'nin kendisine iftira attığını iddia etti.

Kendisine herhangi bir para teslim edilmediğini de aktaran Okoli, bilgisayar bilgisinin olmadığı ve sadece sosyal medyayı kullanabildiği yanıtını verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca ifadesi alınan şüpheliler tutuklanma istemiyle İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme sorgusunda şüpheli Oyeniyi'nin avukatı Osman Orçun Gündüz, müvekkilinin sadece arkadaşına yardım etmek istediğini ve tüm bildiklerini polise anlattığını dile getirdi. Okoli'nin avukatı Ali Kemal Atçeken de müvekkilinin ABD menşeili şirketi ve iş yaptığı diğer şirketi tanımadığını belirterek, "Şikayetçi şirketin e-postasını hacklememiş ve şirketle yazışmamıştır. Beyandan başka delil yoktur" ifadesini kullandı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren bankadaki hesap hareketleri, dekontlar, aleyhinde beyan olan John Obioma Okoli isimli kişiye ait iki farklı pasaportun tespiti ile somut deliller bulunmasını gözeterek, şüphelilerin, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasına hükmetti.