İdlib’den sonra Tel Rıfat’ta da Rusya ile koordineli devriye
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde de Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile birbirinden bağımsız ancak koordinasyon içinde yürütülen devriyeye başladı.
Tel Rıfat’ta devriyenin başladığını Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından duyurdu. Böylece, NATO üyesi Türkiye, Rusya ile Suriye’de iki hafta içinde ikinci ayrı bir bölgede devriye icra etmeye başlamış oldu. Türk ve Rus askerleri yine aynı format içinde 8 Mart’ta da İdlib’de devriyeye başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, TSK ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir” denildi. Devriyeden iki ayrı fotoğraf da yayınlandı.
Devriyenin daha önce DEAŞ ve PYD/YPG unsurlarından temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinin Tel Rıfat’la sınır oluşturduğu hatta yapıldığı öğrenildi. TSK unsurları Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde kalan kesimde, Rus askerleri de hattın Tel Rıfat içinde kalan yerlerinde devriye yaptı. TSK devriyesi özellikle Azez bölgesinde yoğunlaştı.
PYD/YPG teröristleri Zeytin Dalı harekâtında Afrin’den Tel Rıfat’a kaçmışlardı. TSK unsurları bir ara Tel Rıfat sınırına kadar dayanmıştı. Ancak terör örgütü, TSK’nın Tel Rıfat’a girmesini engellemek için Rus askerlerinin bölgeye girişine olanak sağlamıştı. Rusya bölgede birkaç yerde küçük de olsa üs seviyesinde konuşlanmış, Rus askerlerinin PYD/YPG’liler ile fotoğraf vermesi Ankara’nın tepkisini çekmişti.
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