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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
27.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İdlib’den sonra Tel Rıfat’ta da Rusya ile koordineli devriye

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İdlib’den sonra Tel Rıfat’ta da Rusya ile koordineli devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde de Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile birbirinden bağımsız ancak koordinasyon içinde yürütülen devriyeye başladı.

Tel Rıfat’ta devriyenin başladığını Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından duyurdu. Böylece, NATO üyesi Türkiye, Rusya ile Suriye’de iki hafta içinde ikinci ayrı bir bölgede devriye icra etmeye başlamış oldu. Türk ve Rus askerleri yine aynı format içinde 8 Mart’ta da İdlib’de devriyeye başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, TSK ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir” denildi. Devriyeden iki ayrı fotoğraf da yayınlandı.

İdlib’den sonra Tel Rıfat’ta da Rusya ile koordineli devriye

Devriyenin daha önce DEAŞ ve PYD/YPG unsurlarından temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinin Tel Rıfat’la sınır oluşturduğu hatta yapıldığı öğrenildi. TSK unsurları Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde kalan kesimde, Rus askerleri de hattın Tel Rıfat içinde kalan yerlerinde devriye yaptı. TSK devriyesi özellikle Azez bölgesinde yoğunlaştı.

PYD/YPG teröristleri Zeytin Dalı harekâtında Afrin’den Tel Rıfat’a kaçmışlardı. TSK unsurları bir ara Tel Rıfat sınırına kadar dayanmıştı. Ancak terör örgütü, TSK’nın Tel Rıfat’a girmesini engellemek için Rus askerlerinin bölgeye girişine olanak sağlamıştı. Rusya bölgede birkaç yerde küçük de olsa üs seviyesinde konuşlanmış, Rus askerlerinin PYD/YPG’liler ile fotoğraf vermesi Ankara’nın tepkisini çekmişti. 

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