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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.05.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'ndan "trafikte yaz tedbirleri" genelgesi! İşte ayrıntılar

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İçişleri Bakanlığı'ndan "trafikte yaz tedbirleri" genelgesi! İşte ayrıntılar

İçişleri Bakanlığınca yaz mevsiminde artan turizm ve tarımsal amaçlı seyahatler nedeniyle kara yollarında 1 Mayıs-1 Ekim arasında alınacak trafik tedbirleri konusunda genelge yayımlandı. Genelgeye göre, Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'nde yer alan konulardan hayata geçirilenler, il trafik birimlerince kararlılıkla ve artarak devam ettirilecek. Kazaların yoğun olduğu güzergahlarda trafik ekiplerinin, "Gerçek ve Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nun geliştirilmesi amacıyla görünür olmaları sağlanacak. Trafik denetimleri ve sonuçları konusunda yazılı, görsel ve sosyal medyadan en üst düzeyde yararlanılarak ortak kara yolu bilinci anlayışının oluşturulması sağlanacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 il valiliklerine gönderilen "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelgede, yaz mevsiminin başlamasıyla kara yollarında turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerin ve seyahat sürelerinin arttığına işaret edildi.
Genelgede, kaza sayısındaki artışla mücadele için, başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanan trafik denetimlerinin önemi vurgulandı.

Bu kapsamda, trafik kazalarını denetimler yoluyla önlemek amacıyla 1 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Genelgeye göre Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'nde yer alan konulardan hayata geçirilenler, il trafik birimlerince kararlılıkla ve artarak devam ettirilecek.

TRAFİK EKİPLERİ GÖRÜNÜR OLACAK

Kazaların yoğun olduğu güzergahlarda trafik ekiplerinin, "Gerçek ve Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nun geliştirilmesi amacıyla görünür olmaları sağlanacak.

Tatil sezonunda özel taşıtla yapılan seyahatlerin süresi ve mesafesinin artması nedeniyle meydana gelmesi muhtemel kazaların en aza indirilmesine yönelik otomobil sürücüleriyle kontrol noktalarında yüz yüze iletişim kurularak dikkat dağınıklığı önlenecek veya uykusuz olan sürücüler dinlendirilecek.

Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (tur otobüsleri) yapan araçlara yönelik özel denetimler planlanacak.

KAZALARIN YOĞUN OLDUĞU SAATLERE ÖZEL DENETİMLER

Otobüs kazaları genelde 02.00-08.00 saatlerinde yaşandığından ve uykusuzluk ile yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücülerde yarattığı rehavetin kaza riskini artırmasından dolayı 05.00-07.00 saatlerinde şoförler araç dışına davet edilecek ve gerekli kontroller ve bilgilendirmeler yapılacak.

Takograf kullanması zorunlu olan taşıtların şoförlerinin karıştıkları kazalarda, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önemli etkisi olduğu anlaşıldığından takografların denetlenmesi amacıyla trafik ekiplerince yollar, terminal çıkış ve varış ile ara istasyonlarda gerekli denetlemeler gerçekleştirilecek.

Sürekli veya toplam süre ihlali tespit edilen şoförlerin seferlere çıkması önlenecek, bu durumdan yolcular haberdar edilecek ve şoför kimlik bilgileriyle takograftaki kartın bilgileri karşılaştırılacak.

Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesiyle eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.  Geçen yıl, 2017 yılına göre yüzde 2,5 artan motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla motosiklet kullanıcılarının koruma başlığı ve gözlüğü kullanmalarının hayat kurtarmaktaki rolüne ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri birlikte yürütülecek.

TRAFİKTE UYGUNSUZ İLERLEYEN TARIM ARAÇLARINA İZİN YOK

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, kara yolu üzerinde traktör, biçerdöver gibi tarımsal araçların, trafikte uygunsuz olarak seyretmelerine izin verilmeyecek. Bu araç sürücülerinin kısıtlama ve yasaklara uymaları konusunda ziraat odaları ve diğer platformlarda bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

Tarım işçisi taşıyan araçların karıştığı kazalar ve nedenleri incelenerek tarım işçilerinin mevsimsel olarak hareket saatleri ve güzergahları sorumluluk sahalarına göre polis veya jandarma trafik birimlerince analiz edilecek. Analizler doğrultusunda komşu il veya ilçe trafik birimleri iş birliğinde trafik kontrol planları hazırlayacak.

Göç alan ve veren yerler arasındaki trafik denetimleri sıklaştırılacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kara yolu araçlarının 00.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

KAZA NOKTALARINDA GEREKLİ REVİZYON YAPILACAK

Geçen yıl meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 17'sinin, trafik kazaları nedeniyle yaşanan ölümlerin yüzde 22,3'ünün yayaya çarpma sonucu meydana geldiği vurgulanan genelgeye göre, bu kazaların meydana geldiği yer, gün, saat, hava ve yol koşulları, oluş şekilleri ile yaya ve sürücü kusurları analiz edilerek kaza noktalarında gerekli revizyon yapılacak ve güvenlik artırıcı önlemler uygulanacak.

"Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında tüm ışıksız yaya ve okul geçitleri öncesinde kara yolu üzerine "önce yaya" görselleri çizdirilecek.

Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturmak amacıyla başta yaya önceliği/güvenliği olmak üzere cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularına ağırlık verilecek.

MEDYADAN FAYDALANILACAK

Eğitim ve iletişim kampanyalarıyla tüm yol kullanıcılarında, ortak trafik güvenliği bilinci oluşturulması amacıyla görsel ve yazılı medyadan yararlanılacak. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gibi görüntü kayıt sistemlerinden elde edilen kaza görüntüleri, kişi ve araç, isim ve plakaları görünmeyecek şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu paylaşımlarda doğru davranışlar, kazaların oluş şekilleri ve sürücü ile yaya kusurları da açıklanacak.

Yolcu ve eşya taşımacılığında aktif olarak yer alan başta okul servis araçları ile toplu taşıma araçlarının şoförleri ile kamu çalışanlarına yönelik güvenli sürücülük ve yol güvenliği konusunda seminer, konferans, panel ve eğitim planlanacak.

Trafik denetimleri ve sonuçları konusunda yazılı, görsel ve sosyal medyadan en üst düzeyde yararlanılarak ortak kara yolu bilinci anlayışının oluşturulması sağlanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşlar Eskort Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda denetim personelinin ekip araçlarının görev bölgelerinden uzaklaşmaları ve planlı denetimlerin zaafa uğratılmasına müsaade edilmeyecek.

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