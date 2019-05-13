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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.05.2019 - 20:41, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığından "silah ruhsatı" açıklaması

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İçişleri Bakanlığından "silah ruhsatı" açıklaması

İçişleri Bakanlığından, bazı basın kuruluşlarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesine verdiği cevaba istinaden, 2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine dair haberin gerçeği yansıtmadığı, bu dönemde 77 bin 185 silah ruhsatı verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürer'in TBMM'ye silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesi verdiği hatırlatılarak, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve çarpıtma bilgilere yer verildiği kaydedildi.

Soru önergesine verilen cevabın açık ve net olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önergede 'Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 kasım itibarıyla 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir.' ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam silah ruhsatlarını içermektedir. 2018'de silah ruhsatı yenilenenler de dahil olmak üzere vatandaşlara, 26 bin 261'i silah taşıma ruhsatı, 50 bin 924'ü silah bulundurma ruhsatı olmak üzere toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verilmiştir. Bu sayı yıl içinde ilk defa verilen ruhsat sayısı olmayıp her beş yılda bir yenilenen ruhsatları da içermektedir. Birçok kişinin okuduğunda anlayacağı bu ifadeyi söz konusu Milletvekili kamuoyuna yansıtırken, kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte, açık ve net olan rakamları manipüle etmektedir." 

CHP'li Gürer'in bir vakfın araştırmasına dayandırarak son dört yılda, öldürme ve yaralama içeren silahlı şiddet olaylarında yüzde 69'luk bir artış olduğunu ileri sürdüğünü ancak emniyet ve jandarma kayıtları dikkate alındığında 2018'de bir önceki yıla göre silahla öldürme ve yaralanma olaylarında yüzde 14 düşüş olduğunun açıkça görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bilindiği üzere silah ruhsatları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 91/1779 sayılı Yönetmelik Hükümleri kapsamında verilmektedir. Daha önce Bakanlığımızda olan silah ruhsatı verilme yetkisi, valiliklerimize devredilmiştir."

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