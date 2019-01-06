Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ilginç verileri açÄ±kladÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, geÃ§en yÄ±l vatandaÅŸlarÄ±n isteÄŸi Ã¼zerine mahkeme kararÄ± aranmaksÄ±zÄ±n 164 bin 173 ad soyad deÄŸiÅŸikliÄŸinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, 2018 faaliyetlerine iliÅŸkin bilgi verildi. Buna gÃ¶re, 2 Nisan 2018 tarihinde baÅŸlatÄ±lan "ÃœÃ§Ã¼ bir yerde" uygulamasÄ± kapsamÄ±nda, 1 milyon 519 bin 282 pasaport ve 2 milyon 958 bin 748 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi dÃ¼zenlendi. 4 milyon 818 bin 808'i geÃ§en yÄ±l 2 Nisan'a kadar olmak Ã¼zere toplam 17 milyon 652 bin 503 T.C. kimlik kartÄ± hazÄ±rlandÄ±. Dijital ArÅŸiv Projesi (DAP) kapsamÄ±nda, 173 milyon 19 bin 340 belge taranarak elektronik ortama aktarÄ±ldÄ±.
Ad soyad deÄŸiÅŸikliÄŸi
NÃ¼fus Hizmetleri Kanunu'nda yapÄ±lan dÃ¼zenleme kapsamÄ±nda mahkeme kararÄ± aranmaksÄ±zÄ±n 164 bin 173 ad soyad deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca 22 milyon 107 bin 8 adet nÃ¼fus kayÄ±t Ã¶rneÄŸi dÃ¼zenlendi.ÂE-devlet sistemi ve ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden toplam 17 milyon 712 bin 288 yerleÅŸim yeri belgesi hazÄ±rlanarak vatandaÅŸlara teslim edildi, 7 milyon 662 bin 267 adres beyanÄ± tescili yapÄ±ldÄ±.
Alt Ã¼st soy bilgisi sorgulamaya ilgi
E-devlet sistemi Ã¼zerinden 31 milyon 937 bin 261 alt Ã¼st soy bilgi sorgusu yapÄ±ldÄ±.Â Ä°lÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince, 91 milyon 674 bin 641 tescil ve diÄŸer iÅŸlemler (doÄŸum, Ã¶lÃ¼m, evlenme ve boÅŸanma gibi) gerÃ§ekleÅŸtirildi. NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n merkez ve taÅŸra birimlerince, geÃ§en yÄ±l sonu itibarÄ±yla 56 milyon 660 bin 77 kiÅŸiye yÃ¶nelik 366 milyon 407 bin 511 iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.
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