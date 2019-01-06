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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

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06.01.2019 - 15:55, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ilginç verileri açÄ±kladÄ±

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Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ilginç verileri açÄ±kladÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, geÃ§en yÄ±l vatandaÅŸlarÄ±n isteÄŸi Ã¼zerine mahkeme kararÄ± aranmaksÄ±zÄ±n 164 bin 173 ad soyad deÄŸiÅŸikliÄŸinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, 2018 faaliyetlerine iliÅŸkin bilgi verildi. Buna gÃ¶re, 2 Nisan 2018 tarihinde baÅŸlatÄ±lan "ÃœÃ§Ã¼ bir yerde" uygulamasÄ± kapsamÄ±nda, 1 milyon 519 bin 282 pasaport ve 2 milyon 958 bin 748 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi dÃ¼zenlendi. 4 milyon 818 bin 808'i geÃ§en yÄ±l 2 Nisan'a kadar olmak Ã¼zere toplam 17 milyon 652 bin 503 T.C. kimlik kartÄ± hazÄ±rlandÄ±. Dijital ArÅŸiv Projesi (DAP) kapsamÄ±nda, 173 milyon 19 bin 340 belge taranarak elektronik ortama aktarÄ±ldÄ±.

Ad soyad deÄŸiÅŸikliÄŸi

NÃ¼fus Hizmetleri Kanunu'nda yapÄ±lan dÃ¼zenleme kapsamÄ±nda mahkeme kararÄ± aranmaksÄ±zÄ±n 164 bin 173 ad soyad deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca 22 milyon 107 bin 8 adet nÃ¼fus kayÄ±t Ã¶rneÄŸi dÃ¼zenlendi.ÂE-devlet sistemi ve ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden toplam 17 milyon 712 bin 288 yerleÅŸim yeri belgesi hazÄ±rlanarak vatandaÅŸlara teslim edildi, 7 milyon 662 bin 267 adres beyanÄ± tescili yapÄ±ldÄ±.

Alt Ã¼st soy bilgisi sorgulamaya ilgi

E-devlet sistemi Ã¼zerinden 31 milyon 937 bin 261 alt Ã¼st soy bilgi sorgusu yapÄ±ldÄ±.Â Ä°lÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince, 91 milyon 674 bin 641 tescil ve diÄŸer iÅŸlemler (doÄŸum, Ã¶lÃ¼m, evlenme ve boÅŸanma gibi) gerÃ§ekleÅŸtirildi. NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n merkez ve taÅŸra birimlerince, geÃ§en yÄ±l sonu itibarÄ±yla 56 milyon 660 bin 77 kiÅŸiye yÃ¶nelik 366 milyon 407 bin 511 iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

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