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    Hürriyet Çocuk ile Moskova’ya gel

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 12:02 | Son Güncelleme:

    Rus petrol şirketi Gazprom'un katkılarıyla düzenlenen ‘Dostluk için futbol’ organizasyonda Türkiye'yi ve Hürriyet Gazetesi'ni temsil edecek çocuk gazeteciyi seçiyoruz. 2005 Nisan-Aralık ayları arasında doğmuş çocukların katılabileceği organizasyona seçilecek olan ‘çocuk gazeteci’ bizimle birlikte Moskova’ya gelecek. 

    2013 yılından bu yana düzenlenen “Dostluk için Futbol” organizasyonuna her yıl yüzlerce çocuk katılıyor. Ülkelerini ‘çocuk futbolcu’ veya ‘çocuk gazeteci’ olarak temsil eden çocuklar dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur değerleri etrafında birleşecek. Bu yıl Türkiye’den Rusya’ya gidecek olan ‘çocuk gazeteci’yi Hürriyet Çocuk Kulübü seçiyor.

    8-15 HAZİRAN TARİHLERİNDE MOSKOVA’DAYIZ

    Ana etkinlikleri Rusya’nın başkenti Moskova’da 8-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Dostluk için Futbol’ organizasyonunda futbolcu çocuklar her gün futbol oynayacak, gazeteci çocuklar da bir hafta boyunca her gün gazete çıkaracak. Organizasyon boyunca röportajlar yapacak, organizasyonla ilgili analizler yazacak, köşe yazıları ve haberler kaleme alacak. Ayrıca Türkiye’den seçilecek olan ‘çocuk gazeteci’miz de Temmuz ayına kadar projenin hem Moskova’da hem de İstanbul’da düzenlenecek etkinliklerini de takip edip haberler yazacak, spor dünyasına yön veren isimlerle bir araya gelip röportajlar gerçekleştirecek, fotoğraf ve video çekimlerine katılacak.

    Hürriyet Çocuk ile Moskova’ya gel

    211 ÜLKEDEN YÜZLERCE ÇOCUK KATILIYOR

    211 ülkeden yüzlerce çocuğun katıldığı organizasyonda çocuklar benzersiz deneyimler yaşayacak. Ayrıca Lujniki Stadı’nda 2018 Dünya Kupası açılış maçını da izleyecekler. ‘Dostluk için Futbol’ organizasyonunun tüm masrafları organizasyon tarafından karşılanacak. Ayrıca çocukların güvenliği de üst düzeyde sağlanacak.

    TÜRKİYE’Yİ VE HÜRRİYET GAZETESİ’Nİ TEMSİL EDECEK ÇOCUĞU SEÇİYORUZ

    “Dostluk için Futbol” organizasyonunda bu Türkiye’yi ve Hürriyet Gazetesi’ni temsil edecek çocuk gazeteciyi seçiyoruz. Yarışmaya 2005 yılının Nisan-Aralık ayları arasında doğmuş tüm çocuklar katılabilir. Çocuklar ‘Dostluk, eşitlik ve futbol’ konularını içeren İngilizce bir haber yazıp hck@hurriyet.com.tr adresine gönderebilirler. Bu organizasyonda en azından anlaşacak kadar İngilizce bilmeleri isteniyor. Haydi, tüm çocuklara haber verin. Son başvuru tarihi 18 Mart Pazar.

    Hürriyet Çocuk ile Moskova’ya gel

    KATILIM KOŞULLARI

    • Bu yarışmaya 2005 yılı Nisan-Aralık ayları arasında doğmuş olanlar katılabilir.
    • Katılacak kişinin İngilizce bilmesi gerekmektedir.
    • Haber ‘Dostluk, Eşitlik ve Futbol’ konusunda olmalıdır, punto boyutu 12 olmalıdır ve 1 A4 sayfasını geçmemelidir.
    • Bir kişi birden fazla başvuru yapabilir.
    • 18 Mart Pazar gününden sonra gönderilen haber metinleri kabul edilmeyecektir.
    • Finalistler 19 Mart Pazartesi günü belirlenecek, 20 Mart Salı günü finale kalanlarla Hürriyet Gazetesi’nde mülakat yapılacaktır.
    • Kazanan kişi 20 Mart Salı günü duyurulacaktır.

    Etiketler: F4F , Football for friendship , gündem
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