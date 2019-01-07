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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Burak COŞAN
07.01.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Herkes bu görüntüyü konuşmuştu! O kişi bakın kim çıktı…

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr

Yılbaşından itibaren market poşetleri ücretli olarak tüketicilere verilmeye başladı. Bazı tüketiciler ise çevreyi korumak için başlatılan uygulamayı protesto etti. Son protesto ise Niğde’de yerel bir marketten geldi. Bir müşterinin eşekle alışverişe geldiği iddia edildi. Ancak müşteri olduğu ileri sürülen kişinin söz konusu marketin şubesinin müdürü olduğu öğrenildi. Görüştüğümüz marketin yetkilileri, “Şaka olsun diye yaptık. Gerekli yerlere ifademizi verdik” dedi. 

PLASTİK alışveriş poşetlerini tüketiciye en az 25 kuruştan satılmasını içeren Çevrenin Korunmasına Yönelik Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, 1 Ocak 2019 itibariyle marketlerde poşetler 25 kuruştan satılmaya başladı. Bu kararın çevrenin korunması açısından çok önemli olduğu ifade edilirken, bazı tüketicilerin kararı protesto ettiği görüldü. Sosyal medyada el arabasıyla alışverişe gidenlerin görüntüleri paylaşıldı. Hatta bir tüketicinin ‘poşetten memnun kalmadığını’ gerekçe göstererek poşetleri markete iade ettiği iddia edildi.

POŞET FABRİKALARI VAR İDDİASI

Poşetle ilgili son protesto ise Niğde’den bir yerel marketten geldi. Bir müşterinin markete eşekle gelerek alışveriş yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük bir hızla paylaşılmaya başladı. Görüntülerde müşteri olduğu belirtilen kişi, aldığı ürünleri eşeğe yüklüyordu. Ancak bu kişinin müşteri olmadığı ileri sürüldü. Hürriyet olarak biz de Niğde’deki yerel marketin yetkililerine ulaştık. İlk olarak aradığımız marketin merkezinde görüştüğümüz kişi, söz konusu görüntülerin bir şubelerinden çekildiğini doğruladı. Daha sonra şubenin bir yetkilisiyle görüşmek istediğimizi söyledik. Şirketin merkezinden şubede çalışan bir kişinin numarası verildi. Yaptığımız görüşmede, eşekle gelen kişinin şubenin müdürü olduğu, hatta market sahibinin bir poşet fabrikası işlettiği iddialarının doğru olup olmadığını sorduk.  

ŞAKA OLSUN DİYE YAPTIK

Şubenin çalışanı şunları söyledi: “Eşekle gelen kişi şubemizin müdürüydü. Ancak o gün izinliydi. İzin gününde alışverişe eşekle geldi. Yani müşteri olarak geldi.” Market sahibinin poşet fabrikası olmadığını belirten şube çalışanı, şirket sahibinin kardeşinin poşet fabrikası olduğunu belirtti. Bu görüşmede şube müdürü ile konuşmak istedik. Sonrasında şirketin avukatı olduğunu söyleyen kişi Hürriyet’e ulaştı. Aynı iddiaları ona da sorduk. Avukat olduğunu söyleyen kişi Hürriyet’e şunları söyledi: “Böyle bir haber yayınlanmasını istemiyoruz. Şaka olsun diye böyle bir şey yapıldı. Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Konuyu uzatmanın anlamı yok. Gerekli yerlere ifademizi verdik.”

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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