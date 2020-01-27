HDP'li belediyenin yardımı geri mi çevrildi? Bakan Soylu açıkladı
Elazığ ve Malatya cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'li belediyelerin yardımlarının geri çevrildiği iddialarını yalanladı.Soylu yardımların AFAD üzerinden organize edildiğini belirterek HDP'li Kars Belediyesi'nin yardımlarının kabul edildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ Valiliği'nin HDP’li belediyelerin deprem yardımlarını geri çevirdiği iddiasını yalanladı.
Yardımların AFAD üzerinden koordine edildiğini aktardı ve HDP’li Ergani Belediyesine ait yardımların AFAD ile koordinasyon olmaksızın getirildiği için geri çevrildiğini söyledi. Soylu, Kars Belediyesinin yardımın ise kabul edildiğini belirtti.
Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi’nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini kaydederek, “Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik” diye konuştu.
HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de yardımları AFAD İl müdürlüğü ile birlikte topladıklarını ve Elazığ’a teslim ettiklerini belirtti.
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