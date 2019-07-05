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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM ANKARA
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hayvanlara şiddete 2 yıl ceza önerisi

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Hayvanlara şiddete 2 yıl ceza önerisi

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik taslak raporunu hazırlamaya başladı.

Raporda hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilerek en az 2 yıl 1 ay ceza verilmesi, hayvan polisi birimi oluşturulması, hayvanların takibi için çip takılması gibi öneriler bulunuyor. Komisyon, temmuz sonunda raporu tamamlamayı hedefliyor. Komisyon Başkanı Mustafa Yel, raporun iskeletini oluşturacak şu tespit ve önerilerde bulundu:

ŞARTLAR HİJYENİK DEĞİL

Hayvanlara yönelik suçlar Türk Ceza Kanunu’nda değerlendirilmeli. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’ndan kaynaklanan ve suçların cezalarının infazının ertelenmemesi için de en az 2 yıl 1 ay ceza verilmesini önereceğiz.

Barınak sayısı ve fiziki şartları yetersiz, personel sayısı yetersiz. Hayvanlarla ilgili bilgisi olmadan çalışmak zorunda olan insanlar var. Vicdanları sızlatmayan modern bakım evlerinin yapılması şart.

İstanbul Adalar’da 1800 at var. Hiçbir hijyenik şart sağlanmamış. Atlar için yeterli sayıda veteriner yok. Olanların da atlarla ilgili bilgisi yok. Elektrikli, günümüz şartlarına uygun ulaşım araçları kullanılabilir.

Polis Teşkilatının içinde mutlaka hayvan polisi uygulaması getirilmeli.

İki yıl içerisinde sıfır tolerans gösterilerek, kısırlaştırılmamış hiçbir hayvanın kalmamasını önereceğiz. Ülke genelinde kısırlaştırma arttırılmalı.

Özellikle ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine hayvan sevgisi ve hayvan hakları dersi verilmeli.

Yeni yasaya ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ yerine ‘Hayvan Hakları Kanunu’ ismi verilmeli.

Hayvanların takibi için evcil hayvanlara çip takılmalı ve sahipli hayvanın kolayca sokağa bırakılması engellenmeli.

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