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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Nuray BABACAN - ANKARA
19.10.2018 - 01:11, Son Güncelleme:

Hayvan hakları talimatı: Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın

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Hayvan hakları talimatı: Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hayvanlara işkence ederek öldürenlerle ilgili son dönemlerde medyaya yansıyan haberlere dikkat çekerek, “Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın” dedi. Erdoğan hayvanlara işkence yapanlara, “İnsanlıktan nasibini almamış vicdansızlar” ifadesini kullandı.

‘VİCDANSIZLAR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında gelecek dönemde ele alınacak yasal düzenlemelerle ilgili bilgi alırken, konu Hayvan Hakları Yasası’na geldi. Erdoğan, “Bu yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın” dedi. Erdoğan, hayvanlara işkence yapanlarla ilgili haberleri ve kamuoyunun tepkilerini dile getirerek, “İnsanlıktan nasibini almamış, bu vicdansızları her gün görüyoruz. Bu nedir böyle” diyerek tepki gösterdi.

‘MEZARLIK GİBİ BARINAKLAR’

Erdoğan, yasal düzenleme yapılana kadar AK Partili belediyelerin uyarılmasını ve bu konuya özen göstermelerini istedi. Erdoğan, “Başkanlar, bu konuda üzerlerine ne düşüyorsa yerine getirsin hayvan barınakları ve hayvanların korunması konusunda” dedi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise bazı belediyelerde hayvan barınağı olmadığını, olanların bazılarının ise çok kötü durumda olduğunu anlattı. Özhaseki, “Bazıları mezarlık gibi, oralarda hayvan yaşamaz” dedi.

CEZALARIN ARTTIRILMASINI İSTEDİ

Erdoğan bunun üzerine, “Öyle iş olmaz. Hayvanların yaşam koşullarına uygun mu değil mi bakılması gerekir. Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi gerekir. Buna ilişkin tüm altyapıyı oluştursunlar. Öyle ki giriş ve çıkışları bile ona göre yapılmalı” dedi. Erdoğan, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını, hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaların da arttırılmasını istedi.

YILLARDIR KONUŞULUYOR

Hayvan haklarına ilişkin düzenleme, son yıllarda sürekli konuşulmasına karşın bir adım atılmadı. Geçmiş yıllarda TBMM’nin gündemine kadar gelen düzenlemeler, yasalaştırılmayınca kadük oldu. Son olarak Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslak tartışmaya açıldı. Eksikleri nedeniyle bazı eleştiriler alan taslak, genel olarak destek görüyor.

Taslağa göre, sahipli veya sahipsiz hayvanlara işkence yapan, öldürenlere 4 aydan başlamak üzere 4.5 yıla kadar hapis verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak. Nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürenler 7 yıla kadar hapse mahkûm edilecek. Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikâyetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.

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