Hayra alamet değil
SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, hekimlerin cerrahi uzmanlıkları tercih etmemesiyle ilgili “Bunun ülke için hayra alamet olmadığını söyleyebiliriz” dedi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Koca, Hürriyet’in ‘Cerrahiden kaçış’ başlıklı manşetiyle gündeme getirdiği konuyla ilgili, “Cerrahlığa asistan bulunamıyor mu şu an? Neden tıptan mezun olanlar hastaları daha az görecekleri bölümleri tercih ediyor? Bununla ilgili bir politikanız olacak mı?” sorusuna şu karşılığı verdi:
“Geçen TUS’ta sıralamayı söyleyeyim size: Birinci sırada tercih edilen dermatoloji (cilt hastalıkları). İkinci sırada plastik cerrahi, üçüncü sırada radyoloji, dördüncü sırada radyasyon onkolojisi, beşinci sırada göz, altıncı sırada çocuk psikiyatrisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, tıbbi genetik, sonra kulak burun boğaz, psikiyatri, hatta spor hekimliği 11’inci sırada, nükleer tıbbın önünde. Çok acıklı bir durum; kardiyoloji 15. sırada. İç hastalıkları 22, kadın doğum 26, çocuk hastalıkları 27... Ben çocuk hekimiyim, ilk tercihim çocuktu. 29’uncu olarak genel cerrahi. Beyin cerrahisi 30. sırada.
Riski düşük olan, hastayla fazla meşgul olunmayan; cildiye, fizik tedavi ve radyoloji gibi branşların daha çok tercih edildiği ama beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi, kadın doğum gibi meşakkatli, sorunlu, adli sorunları da beraberinde olan branşların tercihinin daha aşağılarda olduğunu görüyoruz. Bunun ülke için hayra alamet olmadığını hepimiz söyleyebiliriz. Bakanlık olarak bu konu ciddi olarak gündemimizde.
PERFORMANS DÜZENLEMESİ
Performans düzenlemesini de çalışıyoruz, birkaç ay sonra açıklamış oluruz. Özellikli, meşakkatli, beceri gerektiren işlerle ilgili performansın farklı şekilde devrede olması gerekiyor. Riski düşük olan ve bulunduğu yerden puan toplayarak elde edilen performansın hakkâniyetli olduğuna inanmıyorum.”
Adli olayların da cerrahiden kaçışta etkili olduğunu söyleyen Koca, “Birçok avukatın hastadan ücret talep etmeden harekete geçtiğini, müdahale yapan hekimle ilgili bunu iş edinen avukatların olduğunu da biliyoruz. Bu istismarı da önleyen bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi.
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