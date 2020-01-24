Bakan Selçuk Hürriyet'i ziyaret etti... Hayalim sınavsız sistem

MİLLETİN EĞİTİMİ

“Eğitim mutabakat ister. Yani parti eğitimi olmaz. Milletin eğitimi olur. Ülkenin eğitimi olur. Hani o yüzden de hep böyle milletin ortak paydası nedir, oraya bakarak hareket etmek. Yoksa herkes kendi bakış açısıyla çocuk yetiştirmeye çalışır.

- ANALOGDAN DİJİTALE: Bizim bütün bu yazılım altyapısını yapay zekaya dönüştürmemiz gerekiyor yani. Bütün karar süreçlerinin, yani ben öğretmenin performansı ile müdürün performansı ile uğraşmamalıyım, bu otomasyonla halledilmeli bu yapılabilir ama bunun bir yatırımı var. Nasıl bankacılık sistemi kendisini analogdan dijitale çevirdi ise Milli Eğitim’in de analogdan dijitale çevrilmesi gerekiyor. Ve bunun hızlanması gerekiyor.

SINAVA DEĞİL HAYATA





2040’a doğru dünyada, dünya tarihinin dördüncü büyük kırılması geliyor. Yani tarım, sanayi ve bilgi toplumundan sonra dördüncü büyük kırılma geliyor 2030’ların sonunda. Mevcut istihdam sistemlerinin tümünü yok sayıyor. Bunun içinde çocukların bu beceriyle meşgul edilmemesi gerekiyor. Sınava değil hayata insan hazırlamalıyız Türkiye’de. Dünyanın istediği beceri seti ne ise ben o beceri setini okul öncesinden itibaren vereyim istiyorum.

- FABRİKALARA OKUL YAPTIK: (Mesleki eğitim) Meslek liselerinin içindeki makine parkı eskidiği için biz fabrikaların, otellerin, işletmelerin içini okul haline getirdik. Çünkü makine alamıyorsan olan yere götür.

- ANKARA FEN’E DEĞİL MESLEK LİSESİNE GİRDİLER: Son 12 yılda öğretmen eğitimi yapılmamış mesleki eğitimde şu anda yüzde 64’ünün eğitimini bitirdik. Erkek çocuklarının askerlik sorunlarından dolayı işletmeler almak istemiyor. Pozitif ayrımcılık yaptık normal liseye 3 sene tecil, öbürüne 6 sene yaptık. Yedek astsubaylık getirdik, askerlik sorunu çözdük ilk defa. Türkiye’de bu yıl 246 tane patent ve faydalı model yapıldı. 11 tane otelin içine geçen sene okul açtık. ASELSAN içine okul açtık Ankara Fen Lisesi’nin puanıyla. Meslek lisesine girdiler ve Ankara Fen’e gitmediler. Teknoparklar içinde okul açıyoruz.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaret sırasında Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve muhabirimiz Gamze Kolcu’nun sorularını yanıtladı.

- EĞİTİMİN AMACI DEĞİŞİYOR: Birdenbire sınav kalksın, her şey sınavsız olsun, herkes istediği yere girsin bu mümkün değil. Şundan dolayı değil; okullar arasındaki imkân farkı olması gerekenin çok üzerinde Türkiye’de. Bu Batı Avrupa’da yüzde 10’un altında. Okullar arasında imkân farkları olunca veli ‘Ben şu okulu istiyorum’ diyor. O okula talep artıyor ve sınav kaçınılmaz oluyor. Eğitimin amacı da değişiyor, yani sınav için elemek için eğitim yapıyoruz. Hayalim sınavsız bir sistem.

- ÇOCUKLARIN HAYATINI ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ: (Liseye Giriş Sınavı) Prensip olarak şunu söyleyeyim hiçbir çocuğun hayatını zorlaştırmayacağız, hiçbir çocuğumuz bundan dolayı strese girmeyecek. Öğrencilerin mevcut artış oranından kaynaklı bir problem yaşamayacak.”

FARKLI BİR ŞÛRA OLACAK

(Milli Eğitim Şûrası ne zaman toplanacak?) 2020’de Milli Eğitim Şurası’nı topluyoruz. Bunu hiç kimseye söylemedik, ilk defa size söylüyoruz. Tarih eylüle doğru okullar açıldıktan sonra. Onu yapacağız ama asıl iş daha sonra gelecek ve bu şûra değişik olacak. Geleneksel metotta bir şûra yapmayacağız. Daha farklı bir şûra yapacağız.

ÜNİVERSİTEDE YIĞILMA AZALSIN

- “İlk kez 2 Eylül’den itibaren, ilkokul 1, 2, 3’ten itibaren hangi çocuğun başarılarını ilgi alanlarını, sertifikalarını sistem tanıyarak geliyor. Çocukları okula başladıkları günden itibaren sistem tanıyor, takip ediyor. Çocukların özgeçmişleri elimizde. Seneye pilot uygulama yapılacak. 2021-2022 eğitim–öğretim senesine uygulama yetişecek. Sistem verileri anlık olarak sürekli kendini güncelleyerek çalışacak. Asıl meslek liselerini güçlendirerek üniversitedeki yığılmayı azaltmak istiyoruz. Üniversite öğrencisi sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine karşı oluşan olumsuz yargıyı da yönetebiliriz. Otellerde onlarca okul açtık, yüksek puanlı öğrenciler o okullara başvuruyor. İTÜ Teknopark okuluna girmeye çalışıyor öğrenciler. İş garantili okullar bunlar.”