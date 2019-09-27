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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Hava bugün nasıl olacak? İşte Meteorolojiden gelen son veriler

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Hava bugün nasıl olacak? İşte Meteorolojiden gelen son veriler

Tüm illerde yaşayan vatandaşlarımız hava durumu bugün nasıl olacak sorusunun cevabını araştırıyorlar. Meteorolojiden gelen son raporlara göre mevsim normallerinin dışında bir durum yaşanmazken bazı illerimiz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek (ulaşımda aksamalar, vb) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesiminde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesiminde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri akşam saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 24°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Orta Karadeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğusu akşam saatlerine kadar batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan, batısı kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), yer yer 8 (75 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz’de 2,0 ila 3,0m, yer yer 4,0 m, Görüş; İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzeydoğu, güneyinde öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege’de batı ve kuzeybatı, sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatı, Antalya Körfezi’nde akşam kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz’in kıyı kesiminde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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