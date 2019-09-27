Hava bugün nasıl olacak? İşte Meteorolojiden gelen son veriler
Tüm illerde yaşayan vatandaşlarımız hava durumu bugün nasıl olacak sorusunun cevabını araştırıyorlar. Meteorolojiden gelen son raporlara göre mevsim normallerinin dışında bir durum yaşanmazken bazı illerimiz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek (ulaşımda aksamalar, vb) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesiminde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesiminde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri akşam saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 24°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 24°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Orta Karadeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğusu akşam saatlerine kadar batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan, batısı kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), yer yer 8 (75 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz’de 2,0 ila 3,0m, yer yer 4,0 m, Görüş; İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzeydoğu, güneyinde öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege’de batı ve kuzeybatı, sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatı, Antalya Körfezi’nde akşam kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz’in kıyı kesiminde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle