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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN
20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hareketleri 24 saat izleniyor

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Hareketleri 24 saat izleniyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata TSK’nın tam olarak uyduğunu ancak buna karşılık terör örgütü PKK/YPG’nin taciz atışları yaptığını duyurdu. TSK, teröristlerin bölgedeki hareketliliğini de 24 saat izliyor. Tel Abyad ve Resulayn’daki teröristlerin bir bölümünün ilçelerin güney kesimlerindeki koridorlardan daha aşağıya indikleri saptandı.

Milliİ Savunma Bakanlığı’nın (MSB) verdiği bilgilere göre, dün itibarıyla PKK/YPG’li teröristler son 36 saat içerisinde 14 taciz atışı ve saldırıda bulundu. Havan, roket, doçka, uçaksavar ve tanksavar silahı gibi çeşitli hafif ve ağır silahlarla yapılan taciz atışı ve saldırıların 12’si Resulayn, biri Tel Abyad, bir diğeri de Tel Tamir bölgesinden yapıldı. Bir taciz atışının yapıldığı Tel Tamir bölgesi, Resulayn ile Haseke kırsalları arasında ve Suriye rejim güçlerinin denetiminde bulunuyor. MSB’den dün gece yapılan açıklamada mutabakat çerçevesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çıkmasının yakından takip edildiği bildirildi. Açıklamada “Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD’li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir. Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn’a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir.” denildi.

TSK 24 SAAT İZLİYOR

TSK unsurları, gündüzleri uzun mesafeli, geceleri de termal özelliği bulunan dürbünler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) teröristlerin bölgedeki hareketliliğini 24 saat izliyor. Tel Abyad ve Resulayn’daki teröristlerin bir bölümünün her iki ilçenin güney kesimlerindeki koridorlardan daha da aşağıya indikleri görüldü. TSK unsurları, teröristlerin çekilirken yanlarında ne tür silahlar götürdüklerini de tespit ediyor. Varılan mutabakat uyarınca 120 saat sonunda teröristlerin bölgeden istenilen düzeyde çekilmesi sağlanırsa TSK unsurları geride bıraktıkları ağır silahlar ile mevzi, tahkimat ve tünelleri imha edecek. TSK, PKK/YPG’nin çekildiği ilçe merkezleri ile merkezlere yakın yerlerde tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mayın temizliğini de titiz şekilde sürdürüyor. Riskli bölgelere sivil halk girmesin diye Arapça duyurular yapılıp broşürler dağıtılıyor.

MSB, önceki günden beri TSK unsurlarının kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını da duyurdu. Suriye Milli Ordusu da Tel Abyad’da halkın ileri gelenleri ve aşiret liderleriyle toplantı yapmaya başladı. Toplantıda halkın öncelikli ihtiyaçlarının yanı sıra, terör örgütünün olası provokatif tutumlarına karşı uyarılar yapıldı. Tel Abyad’a TSK’ya ait özel zırhlı ağır iş makineleri ile beton bloklar taşıyan TIR’lar da girmeye başladı. Beton bloklar ve ağır iş makinelerinden, TSK’nın Tel Abyad’da geçici üslenme yerleri kurmasında yararlanılacak. Benzer üslenme Resulayn’da da yapılmıştı. TSK’nın bölgede kurmayı planladığı 12 gözlem noktasından 5’inin Tel Abyad-Resulayn hattının güney kuşağında inşa edilmesi öngörülüyor.

Hareketleri 24 saat izleniyor

Türk askeri, Barış Pınarı harekâtı ile kontrol altına alınan bölgelerde çocuklarla da özel olarak ilgileniyor.

Hareketleri 24 saat izleniyor

ERMENİ KİLİSESİ HAREKÂTLA KURTARILDI

TERÖR örgütü PKK/YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde Ermenilere ait bir kiliseyi gasp ederek ibadete kapattıkları ve karargâh haline getirdikleri görüldü. Kilisede, papazın dua etmek ya da vaaz vermek üzere kullandığı kısmın terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleriyle donatıldığı göze çarptı. Kilise, Barış Pınarı harekâtıyla PKK/YPG’den kurtarıldıktan sonra korumaya alındı. Kilisenin güvenliğini sağlayan Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından Ebu Abdo, “Tel Abyad ilçe merkezine girdiğimizde kiliseye yaklaşmadık. Çatışmalardan zarar görmesini istemedik. Hıristiyan ve Ermeni kardeşlerimize, Tel Abyad’a dönmeleri çağrısında bulunuyoruz. Kiliselerine gelip ibadetlerini yapabilirler. Biz kardeşiz” ifadelerini kullandı.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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