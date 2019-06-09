'Halk plajını işgal ettiler' isyanı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Halk plajını işgal ettiler' isyanı!
GeriGündem 'Halk plajını işgal ettiler' isyanı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut KARAKOYUN/DHA
09.06.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

'Halk plajını işgal ettiler' isyanı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Halk plajını işgal ettiler' isyanı!

İzmir'in Çeşme ilçesi Azmak Koyu'nda daha önce halkın ücretsiz olarak kullandığı plajın çevresi, bir şirket tarafından kapatılarak girişler ücretli hale getirildi. Plajların halkın olduğunu belirterek, sahile girmek isteyen mahalle sakinleriyle işletme çalışanları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra sahile giren mahalle sakinleri, bir süre plajda oturarak, işletmeyi sessizce protesto etti.

10
  • Halk plajının işgal edildiğini söyleyip, tepki gösterdiler
  • Halk plajının işgal edildiğini söyleyip, tepki gösterdiler
  • Halk plajının işgal edildiğini söyleyip, tepki gösterdiler
  • Halk plajının işgal edildiğini söyleyip, tepki gösterdiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi Azmak Koyu'ndaki halk plajını daha önce ücretsiz kullanan mahalle sakinleri, plajın çevresinin bir şirket tarafından kapatılıp, buranın ücretli hale getirildiğini belirtilerek tepki gösterdi. Plajı eskisi gibi ücretsiz kullanmak istediklerini belirten yaklaşık 50 kişilik grup, sahile girmek istedi. Bu sırada orada görevli olduğunu belirten bir kişi, gruba, girişlerin sahilin üst tarafındaki kapıdan yapıldığını ifade etti. Vatandaşlar ise buranın ücretsiz halk plajı olduğunu ve sahili istedikleri gibi kullanacaklarını belirtti. Mahalle sakinleri ile görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Görevliler daha sonra grubun plaja girmesine izin verdi. Sahile girerek, tatilcilerin güneşlendiği şezlongların önünde bir süre oturan vatandaşlar, plajı istedikleri zaman kullanacaklarını belirtti.

Grubun avukatı Seher Gacar, burasının daha önce halka ait, halka açık bir plaj olduğunu belirtti. Bölgenin ayrıca sit alanı olduğunu da anlatan Seher Gacar, işletmenin bölgeye tonlarca beton döktüğünü söyledi. Gacar, "İşletme, sit alanı olan bölgeye tonlarca beton dökerek, tesisleri yaptı. Belediyeye defalarca şikayette bulunduk, belediye inşaatı mühürledi. Mühür kırılarak inşaat devam etti. Yetmedi, burası halka ait bir yer olmasına rağmen, yolu dışardan verip, ücretli bir plaj haline geldi. Kıyı Kanunu'na göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir ve halka aittir. Halk serbestçe ücret ödemeden buraları kullanabilir. 'Yukarıdan giriş yapılabilir' dedikleri yer, ücretli giriş" diye konuştu.

CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Kıyıdaki işgali Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yetkililere bildirdiklerini, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de şikayette bulunduklarını açıklayan Gacar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kendilerine komisyon kararı alınacağını ve buradaki işgalin sonlandırılacağını söylediğini kaydetti. Mahalle sakinlerinden Ahmet Güler de, "Yarımada'nın beton işgalcilerinin yeni hedefi olması korkunç bir durum. Son 2 yıldır bu durumlar çok arttı. Yıllardır halkın, hiçbir engelleme ile karşılaşmadan yaşadığı doğal bir ortam, resmen yok edilmiş. Hiçbir izinleri yok. Belediye burayı iki defa mühürledi. Mühürler kırıldı. Buraya girerken, 'Para ver gir' diyor. Yani 'Ben halkın malını ele geçirdim, gasp ettim, sen buraya giremezsin' diyor. Biz Milli Emlak Müdürlüğü'ne şikayet ettik, bize 'İmar izni almış' dediler. Hazine'nin, halkın malı burası, hangi imar izninden bahsediyorsunuz? Yan tarafta da bir diskotek yerleşti. Denizin içine taş döktü, doğal yaşamı yok etti. Çeşme'nin tüm koyları, beton seviciler ve yeni nesillere hiçbir şey bırakmak istemeyenler tarafından işgal edilmekte. Bugün burada bunun örneğini yaşıyoruz. Buraya giren herkesten 150-200 lira civarında para alınıyor. Bu durum halkı soymak gibi bir şey. Biz bunu protesto ediyoruz, devletin hiçbir şey yapmamasını protesto ediyoruz. Burası devletin malı" diye konuştu.

'ÜCRETSİZ KULLANMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Serap Gültekin ise, "Buradan daha önce ücretsiz faydalanıyorduk ve şimdi bunun devam etmesini istiyoruz. Her yeri işgal edip, buraları paralı hale çevirerek halkın ücretsiz kullandığı yerleri lüks mekanlar şeklinde lanse ediyorlar. Biz çevreciler, Çeşmeliler olarak buna tepkimizi dile getiriyoruz" diyerek tepki gösterdi.

ODTÜ'de öğretim görevlisi olan Kıyı Mühendisi Işıkhan Güler de yine Azmak Koyu'nda bulunan bir diğer işletmenin de denize dolgu yaptığını ve üzerine beton döktüğünü söyleyerek, "Türkiye'de Kıyı Kanunu var. Bu kanuna göre, kıyının 100 metresi kamuya, yani halka ait. Bu tür yapıların özellikle kumsal bölgelerde ciddi sıkıntıları var. Kumsal alanı kaybedebilirsiniz. Bu kumsal yapılar çok değerli. Buraya taş dökmüşler ve üzerini de beton yapmışlar. Bu da kıyıya ciddi zarar verecek. Bunun biran önce yıkılması lazım" dedi.

Vatandaşlar, işletmeleri alkışlarla protesto ettikten sonra plajdan ayrıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TEM Otoyolu'nda makas faciası... İki kişi öldü, 8 kişi yaralandı
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan'dan acı haber...
Markette 9 yaşındaki kıza cinsel istismar! Gözaltına alındı...
İstanbul'da fuhuş operasyonu... Tek tek gözaltına alındılar