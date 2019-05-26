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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Halep'te TSK devriyesi

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Halep'te TSK devriyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları dün, İdlib’in doğusunda devriye görevi yaptı. Devriye görevinin yapıldığı bölge aynı zamanda Halep’in de güneybatısında kalıyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Suriye’de çatışmasızlık bölgesi İdlib içinde devriye görevini sürdürüyor. Perşembe ve cuma günü İdlib vilayetinin güney ve güneybatı uçlarında devriye yapan TSK, dün de vilayet sınırlarının doğusuna denk gelen Halep’in güneybatısında bu görevini icra etti. Zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan TSK devriyesinin, Sırman’da bulunan 8 numaralı gözlem kulesi ile Tel Tukan’daki 7 numaralı gözlem kulesi arasında yapıldığı öğrenildi.

GÖÇ DEVAM EDİYOR

Hürriyet’e bilgi veren Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yakın kaynaklar, Türkiye ve BM’nin çağrılarına rağmen İdlib’de rejimin saldırıları durmadığı için vilayetin güney kesimlerinden kuzeye ve Türkiye sınırına doğru göç hareketliliğinin devam ettiğini, patika yolların da bombalanarak araç geçemez hale gelmesi nedeniyle sivillerin birçok yeri yaya geçmek durumunda kaldığını söylediler. Türkiye sınır hattında Suriye tarafındaki Atme çadır kentler bölgesine ihtiyaç malzemeleri takviyesi yapıldığı, buralarda kalan halkın Ramazan Bayramı’nda sıkıntı yaşamaması için gereken önlemlerin alındığı bildirildi. Yerel kaynaklar, İdlib içinde göç

edenlerin sayısının 300 bini bulduğunu savunsa da, BM yetkilileri bu rakamın 240 bin civarında olduğu görüşünde.

AÇLIK TEHLİKESİ
Yerel kaynaklar, İdlib kırsallarında ekili tarım arazileri ile balık üretimi yapılan çiftlik havuzlarının hava saldırılarıyla vurulması nedeniyle, bölgeden göçemeyen halkın ciddi şekilde açlık tehlikesiyle karşıya kaldığını bildirdi. Özellikle verimli topraklarıyla bilinen Tel Havvaş, Ez Zekat, Es Sıhriyye ve El Habit köylerinde buğday, arpa ve nohut ekili tarlaların bombalama sonucu tamamen yandıkları bilgisi paylaşıldı. El Huveyz, El Huveyce, Et Tüveyne ve El Şeria köylerindeki balık çiftliklerinin vurulması sonucu on binlerce balığın telef olduğu belirtildi. Yerel muhalif kaynaklar, hava saldırılarının özellikle sahur vaktinde yapıldığı bilgisini verdiler. İdlib ilçe merkezinin batısında bulunan Arap Said köyü, Gab düzlüklerinde bulunan Zakkum ve Anakavi köyleri ile güneyde Kefer Safrah, Mara Horma, El Arbain ve Han Şeyhun bölgelerinin Rusya savaş uçakları ve Suriye helikopterleri tarafından vurulduğu bildirildi.

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