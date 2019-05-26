Halep'te TSK devriyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları dün, İdlib’in doğusunda devriye görevi yaptı. Devriye görevinin yapıldığı bölge aynı zamanda Halep’in de güneybatısında kalıyor.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Suriye’de çatışmasızlık bölgesi İdlib içinde devriye görevini sürdürüyor. Perşembe ve cuma günü İdlib vilayetinin güney ve güneybatı uçlarında devriye yapan TSK, dün de vilayet sınırlarının doğusuna denk gelen Halep’in güneybatısında bu görevini icra etti. Zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan TSK devriyesinin, Sırman’da bulunan 8 numaralı gözlem kulesi ile Tel Tukan’daki 7 numaralı gözlem kulesi arasında yapıldığı öğrenildi.
GÖÇ DEVAM EDİYOR
Hürriyet’e bilgi veren Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yakın kaynaklar, Türkiye ve BM’nin çağrılarına rağmen İdlib’de rejimin saldırıları durmadığı için vilayetin güney kesimlerinden kuzeye ve Türkiye sınırına doğru göç hareketliliğinin devam ettiğini, patika yolların da bombalanarak araç geçemez hale gelmesi nedeniyle sivillerin birçok yeri yaya geçmek durumunda kaldığını söylediler. Türkiye sınır hattında Suriye tarafındaki Atme çadır kentler bölgesine ihtiyaç malzemeleri takviyesi yapıldığı, buralarda kalan halkın Ramazan Bayramı’nda sıkıntı yaşamaması için gereken önlemlerin alındığı bildirildi. Yerel kaynaklar, İdlib içinde göç
edenlerin sayısının 300 bini bulduğunu savunsa da, BM yetkilileri bu rakamın 240 bin civarında olduğu görüşünde.
AÇLIK TEHLİKESİ
Yerel kaynaklar, İdlib kırsallarında ekili tarım arazileri ile balık üretimi yapılan çiftlik havuzlarının hava saldırılarıyla vurulması nedeniyle, bölgeden göçemeyen halkın ciddi şekilde açlık tehlikesiyle karşıya kaldığını bildirdi. Özellikle verimli topraklarıyla bilinen Tel Havvaş, Ez Zekat, Es Sıhriyye ve El Habit köylerinde buğday, arpa ve nohut ekili tarlaların bombalama sonucu tamamen yandıkları bilgisi paylaşıldı. El Huveyz, El Huveyce, Et Tüveyne ve El Şeria köylerindeki balık çiftliklerinin vurulması sonucu on binlerce balığın telef olduğu belirtildi. Yerel muhalif kaynaklar, hava saldırılarının özellikle sahur vaktinde yapıldığı bilgisini verdiler. İdlib ilçe merkezinin batısında bulunan Arap Said köyü, Gab düzlüklerinde bulunan Zakkum ve Anakavi köyleri ile güneyde Kefer Safrah, Mara Horma, El Arbain ve Han Şeyhun bölgelerinin Rusya savaş uçakları ve Suriye helikopterleri tarafından vurulduğu bildirildi.
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