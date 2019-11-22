Hafta sonu hava nasıl olacak? 23 24 Kasım il il hava durumu tahminleri
Yaşadıkları illerde sıcaklık ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar "hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden hafta sonuna yönelik hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, batı bölgelerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak. Bazı bölgelerde ise yağış etkili olacak. Peki, nerelere yağmur yağacak? İşte, 23 24 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Uşak, Manisa, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
KARS -12°C, 5°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
VAN -3°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 6°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
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