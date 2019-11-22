Hafta sonu hava nasıl olacak? 23 24 Kasım il il hava durumu tahminleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHafta sonu hava nasıl olacak? 23 24 Kasım il il hava durumu tahminleri
GeriGündem Hafta sonu hava nasıl olacak? 23 24 Kasım il il hava durumu tahminleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
22.11.2019 - 20:03, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 23 24 Kasım il il hava durumu tahminleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafta sonu hava nasıl olacak? 23 24 Kasım il il hava durumu tahminleri

Yaşadıkları illerde sıcaklık ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar "hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden hafta sonuna yönelik hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, batı bölgelerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak. Bazı bölgelerde ise yağış etkili olacak. Peki, nerelere yağmur yağacak? İşte, 23 24 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 23 24 Kasım il il hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Uşak, Manisa, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 23 24 Kasım il il hava durumu tahminleri

ADANA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 6°C
Az bulutlu ve açık

KARS -12°C, 5°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

VAN -3°C, 9°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle