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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.12.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

İstanbul Ankara İzmir hava durumu | Hafta sonu hava nasıl olacak?

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İstanbul Ankara İzmir hava durumu | Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çoğunlukla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar bulundukları şehirlerde cumartesi ve pazar günü havanın nasıl olacağını sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Cuma gününün akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte hava durumu araştırmaları hız kazandı. Hafta sonu tatillerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, cumartesi ve pazar günleri havanın yağmurlu mu yoksa açık mı olduğunu merak ediyor ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı güncel verileri sorguluyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgilere göre güncel hafta sonu hava durumu...

14 KASIM HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısında yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10

HAFTA SONU HAVA DURUMU

İstanbul Ankara İzmir hava durumu | Hafta sonu hava nasıl olacak

İstanbul Ankara İzmir hava durumu | Hafta sonu hava nasıl olacak

İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

ANKARA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

İZMİR HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

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