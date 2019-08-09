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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 10-11 Ağustos hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 10-11 Ağustos hava durumu tahminleri

Hafta sonu ve bayram tatilinin başlamasıyla, hava durumu tahminlerine yönelik bilgiler vatandaşların araştırdığı konulardan biri oldu. Yaşadıkları şehirde 10-11 Ağustos tarihlerinde sıcaklık değerleri ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeleri araştırıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. İşte,10-11 Ağustos hava durumu tahminleri

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 10-11 Ağustos hava durumu tahminleri

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutluve açık

BURSA °C, 35°C
Az bulutluve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutluve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutluve açık

Hafta sonu hava nasıl olacak 10-11 Ağustos hava durumu tahminleri

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çeşme çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu

BAYBURT °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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