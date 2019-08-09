Hafta sonu hava nasıl olacak? 10-11 Ağustos hava durumu tahminleri
Hafta sonu ve bayram tatilinin başlamasıyla, hava durumu tahminlerine yönelik bilgiler vatandaşların araştırdığı konulardan biri oldu. Yaşadıkları şehirde 10-11 Ağustos tarihlerinde sıcaklık değerleri ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeleri araştırıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. İşte,10-11 Ağustos hava durumu tahminleri
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutluve açık
BURSA °C, 35°C
Az bulutluve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutluve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutluve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çeşme çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu
BAYBURT °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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