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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)
25.02.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Günlerdir kayıp olan Gülşen hemşire bulundu

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Günlerdir kayıp olan Gülşen hemşire bulundu

Aydın'ın Didim ilçesindeki evinden Denizli'deki bir özel hastaneye iş başvurusu yapacağını söyleyerek çıkan ve 41 gündür haber alınamayan hemşire Gülşen Ü.'ye (22) ulaşıldı. Gülşen Ünlü, Didim'in Akbük Mahallesi yakınlarındaki bir evde erkek arkadaşının yanında bulundu.

Babasından boşanan annesi Huriye Gündoğdu’yla (43) birlikte Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Gülşen Ünlü, Denizli’deki özel bir hastaneye iş başvurusu yapmak için 16 Ocak günü evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Cep telefonuna da ulaşılamayan genç kızın hayatından endişe eden annesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan polis, Ünlü’nün izine rastlayamadı. 

Aşçılık yapan anne Huriye Gündoğdu, "Eşimle boşandık. Daha önce de üç gün evden ayrıldı ama babasının yanında olduğunu öğrendim. Son konuşmamızda iş başvurusu için Denizli’ye gideceğini söyledi. Evden çıktı, bir daha haber alamadık. Kızımın gittiği yeri bilmiyorum. Polisin arama çalışmaları devam ediyor. Gelen her telefon beni heyecanlandırıyor. Kızımdan bir haber gelecek diye bekliyorum. Telefonlarına ulaşılmıyor, sosyal medya hesapları kaybolduğu gün kapandı. Ne oldu nereye gitti bilemiyorum. Çok üzgünüm" dedi. Anne Gündoğdu, kızını gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

ERKEK ARKADAŞININ YANINDA BULUNDU

Hemşire Gülşen Ünlü'ye (22) ulaşıldı. Gülşen Ünlü, Didim'in Akbük Mahallesi yakınlarındaki bir evde erkek arkadaşının yanında bulundu.

Polis ekipleri, Gülşen Ünlü ve erkek arkadaşını, ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

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