Gülen belgelerini konuştular

İNCE GELİP İNCELESİN

Salı akşamı kendisini arayan Gül’ün, “Başvurunuzu okudum, Muharrem Bey gelsin incelesin” önerisinde bulunduğunu belirten Özel, kendisinin de, “Bu doğru değil. Talebimiz de zaten bu değil. Siyaseten nezaketsiz bir öneri olmuştur. Talebimiz, ilgili belgeleri uzman bir heyetin incelemesi yönündedir. Kaldı ki zaten hükümetinizin çağrısı da hukukçu vekilleri ve güvenilen hukukçuları içermektedir. Heyetimiz bu belgeleri inceler, raporunu cumhurbaşkanı adayımız İnce’ye ve partimize sunar. Bu rapor doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılır. Belgelerinize güveniyorsanız niye ipe un seriyorsunuz” yanıtını verdiğini aktardı.

Özel, Gül’ün “İddianın sahibinin gelmesi daha doğru olur” demesi üzerine kendisinin de, “Belgelerinize madem güveniyorsunuz neden uzmanların incelemesinden kaçınıyorsunuz? İddiayı yapanın karşısında belgeleri savunan da AKP Genel Başkanı Erdoğan’dır. O zaman bizi de bakanlığın kapısında Cumhurbaşkanı karşılasın dersek nasıl rahatsız olursanız, biz de bu teklifiniz karşısında rahatsız oluruz. Siz bu lafı söylememiş olun, ben de duymamış olayım” diye karşılık verdiğini belirtti.

Özel, “Bu talebin yerine getirilmiyor olmasının, iadenin usulüne uygun olmadığı yönündeki iddialarımızı güçlendirdiğini de kamuoyunun takdirine sunuyoruz” dedi.