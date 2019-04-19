Google'dan Duygu Asena için doodle | Duygu Asena kimdir?
Dünyaca ünlü arama motoru Google Duygu Asena'nın doğum günü için doodle oluşturdu. Bununla beraber internet kullancıları da Duygu Asena kimdir? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet Kelebek'te yayınlanan Duygu Asena kimdir? İşte, Duygu Asena'nın hayatı ile ilgili bazı bilgiler...
Dünya çapında birçok kullanıcısı bulunan arama motoru Google, gazeteci Duygu Asena'nın doğum gününe özel doodle oluşturdu. Doodle'yi gören insanlar, internet üzerinden Duygu Asena'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Duygu Asena, Türkiye'nin önde gelen birçok gazetesinde yazarlık ve muhabirlik yaptı. İşte Duygu Asena'nın hayatı ile ilgili bilgiler...
DUYGU ASENA KİMDİR
19 Nisan 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen gazeteci ve yazar Duygu Asena 30 Temmuz 2006 tarihinde hayatını kaybetmiştir.
Asena Atatürk'ün yaveri ve dönemin CHP milletvekili olan Ali Şevket Öndersev'in torunu olarak İstanbul’da doğdu.
Orta öğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gören Asena iş hayatına pedagog olarak başladı ve Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ Çocuklarevi’nde çalıştı.
Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. TRT-2 televizyon kanalında 1992 ve 1997 yılları arasında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu (
Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı Kadının Adı Yok ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.
Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle Asena feminist yazar olarak tanındı.
Duygu Asena, beyin tümörü nedeniyle tedavi görmekte olduğu VKV Amerikan Hastanesi'nde 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
KİTAPLARI NELERDİR?
- Paramparça, 2004
- Aşk Gidiyorum Demez, 2003
- Aslında Özgürsün, 2001
- Aynada Aşk Vardı, 1997
- Değişen Bir Şey Yok, 1994
- Kahramanlar Hep Erkek, 1992
- Aslında Aşk da Yok, 1989
- Kadının Adı Yok, 1987
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