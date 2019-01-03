Gönüllülerden örnek davranış
Üyelerinin çoğu üniversite öğrencilerinden ve gezginlerden oluşan Gönül Treni bu kez Van’daki çocuklara gidiyor.
İnterTurkey üyesi 180 kişi 24 saatlik tren yolculuğunun ardından ulaşacakları Van’daki okullarda çocuklara kıyafet, kırtasiye ve oyuncaklardan oluşan hediyeler dağıtacak. InterTurkey Gönül Treni ekibi, bu projede yakın zamanda kaybettikleri InterTurkey grupları üyesi gezgin abileri Muammer Özdayıoğlunu da anacak.
InterTurkey grupları yöneticilerinden Sinem Özgül projeyi şöyle anlattı:
“InterTurkey olarak geçen senede Doğu Ekspresi ile 'Gönül Treni 1' Projesini gerçekleştirip InterTurkey üyesi 120 kişi ile birlikte Kars’a gitmiş ve 7 okulda kıyafet, kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıtmıştık. Şimdi ise 'Gönül Treni 2'yi gerçekleştireceğiz.”
HER KATILIMCI KENDİ MASRAFINI KARŞILIYOR
“27 Ocak’ta Ankara’dan kalkacak Van Gölü Ekspresi’ne bineceğiz. Bu sefer 180 kişi bizimle birlikte gelecek ve 3 vagon bize ait olacak. Katılımcılar hediyelerinin yanı sıra masraflarının hepsini kendileri karşılıyorlar. Bu çok büyük bir gönül birlikteliği çalışması bu. Yaklaşık 24 saat sürecek yolculuk boyunca trende iyi vakit geçireceğiz. Van'daki kardeşlerimizi okullarında ziyaret edip hediyelerimizi vereceğiz, birlikte oyunlar oynayacağız.”
VAN’A HEDİYE GÖNDERMEK İSTER MİSİNİZ?
“Siz de bu projede katkım olsun derseniz InterTurkey'in sosyal medya hesaplarından yöneticilerine ulaşabilirsiniz.”
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