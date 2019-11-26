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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gen haritamızı çıkaracağız

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Gen haritamızı çıkaracağız

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Ekim’de başlattığı, ‘rüya proje’ olarak adlandırılan Türkiye Genom Projesi’nin ayrıntıları ortaya çıktı. Projeyle Türk halkının genetik haritasının çıkarılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 101 hastalık için 12 bin 500 kişiden örneklem alınacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Genom Projesi sayesinde hastaların genetik yapısına bakarak, daha iyi tanı kitleri hatta daha hızlı iyileştiren ilaçlar geliştirilebileceğinin müjdesini verdi. Bakan Koca, Genom projesi için 67 ayrı merkezde örneklem toplanacağını bildirdi. 101 hastalık için 12 bin 500 kişiden örneklem (kan örnekleri, doku, tükürük ve dışkı örnekleri) alınacağını ifade eden Bakan Koca, projenin ayrıntılarını şöyle anlattı:

‘DAHA İYİ TEDAVİ İÇİN’

“Bir hastadan örneklem alıp, bu hastayla ilgili birçok farklı bilgiyi oluşturup, genle son hastalık durumu arasındaki bağlantıyı en iyi şekilde kurmayı planlıyoruz. Proje çıktısı olarak bir genin bir hastalığın oluşmasında ne tür etkisi var, kandaki proteinler, ağzımızdaki ve dışkıdaki bakterilerin hastalığın oluşumunda ne tür etkisi oluyor onu çalışmış oluyoruz. Hastalıkların bir gen haritasını çıkaracağız. Bizim projemizin hızlı dönem çıktılarından bir tanesi kanser, nadir ve kronik hastalıklar için bir tanı kiti oluşturulması. Belirlenen hastalıklar içerisinde SMA gibi nadir hastalıklar da var. Bu bilgileri doktorlarımıza en yakın zamanda ulaştırarak daha iyi bir tedavi uygulamasını sağlayacağız.

‘KİTLER 18 AYDA BİTECEK’

Kendi altyapımızı kurduğumuz için örnek toplama ve verileri oluşturma aşaması birbiriyle paralel giden bir sistem olacak. O yüzden Ocak 2020’de alınan örneklerle veriler oluşturulmaya başlanacak. Normalde bir örneklemi yurtdışına göndersek 5 bin 6 bin dolarlara mal olur. Biz bunu her hastamıza bedava olarak yapacağız. İnşallah proje sonrası oluşturacağımız tanı kitleriyle de her bir hastamıza ucuz maliyetlere bunu sağlıyor olacağız. O kitleri oluşturabilmeniz için hastalık popülasyonunu çok iyi şekilde tanımlamanız lazım. 12 bin 500 hastanın biz 18 ay gibi bir süre içerisinde bütün analizlerini yapmak istiyoruz. 9 ila 18 ay arasında bu kitler oluşturulacak.”

 

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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