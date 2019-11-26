Gen haritamızı çıkaracağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Genom Projesi sayesinde hastaların genetik yapısına bakarak, daha iyi tanı kitleri hatta daha hızlı iyileştiren ilaçlar geliştirilebileceğinin müjdesini verdi. Bakan Koca, Genom projesi için 67 ayrı merkezde örneklem toplanacağını bildirdi. 101 hastalık için 12 bin 500 kişiden örneklem (kan örnekleri, doku, tükürük ve dışkı örnekleri) alınacağını ifade eden Bakan Koca, projenin ayrıntılarını şöyle anlattı:

‘DAHA İYİ TEDAVİ İÇİN’

“Bir hastadan örneklem alıp, bu hastayla ilgili birçok farklı bilgiyi oluşturup, genle son hastalık durumu arasındaki bağlantıyı en iyi şekilde kurmayı planlıyoruz. Proje çıktısı olarak bir genin bir hastalığın oluşmasında ne tür etkisi var, kandaki proteinler, ağzımızdaki ve dışkıdaki bakterilerin hastalığın oluşumunda ne tür etkisi oluyor onu çalışmış oluyoruz. Hastalıkların bir gen haritasını çıkaracağız. Bizim projemizin hızlı dönem çıktılarından bir tanesi kanser, nadir ve kronik hastalıklar için bir tanı kiti oluşturulması. Belirlenen hastalıklar içerisinde SMA gibi nadir hastalıklar da var. Bu bilgileri doktorlarımıza en yakın zamanda ulaştırarak daha iyi bir tedavi uygulamasını sağlayacağız.

‘KİTLER 18 AYDA BİTECEK’

Kendi altyapımızı kurduğumuz için örnek toplama ve verileri oluşturma aşaması birbiriyle paralel giden bir sistem olacak. O yüzden Ocak 2020’de alınan örneklerle veriler oluşturulmaya başlanacak. Normalde bir örneklemi yurtdışına göndersek 5 bin 6 bin dolarlara mal olur. Biz bunu her hastamıza bedava olarak yapacağız. İnşallah proje sonrası oluşturacağımız tanı kitleriyle de her bir hastamıza ucuz maliyetlere bunu sağlıyor olacağız. O kitleri oluşturabilmeniz için hastalık popülasyonunu çok iyi şekilde tanımlamanız lazım. 12 bin 500 hastanın biz 18 ay gibi bir süre içerisinde bütün analizlerini yapmak istiyoruz. 9 ila 18 ay arasında bu kitler oluşturulacak.”