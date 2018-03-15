Gelişim Üniversitesi öğrencilerinden Hürriyet'e ödül

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, ödül töreninin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Gayretli, “24 bin öğrencimizin kendi branşlarında duayen olan isimleri seçmesiyle 7’inci Medya Ödül Töreni gerçekleşti. Medya ödülleri okulumuz açısından çok önemli bir yere sahip. Kendi alanlarında uzman olan kişilerin okulumuza gelmeleri, öğrencilerimizin duayenlerle birlikte olması büyük önem taşıyor. Böyle buluşmalara çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizi motive etmek, gelecek yıllarda başarılarına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir tören düzenliyoruz ve her sene böyle bir faaliyet gerçekleştireceğiz” dedi.
Hürriyet’e verilen ödülü, Hürriyet Dijital İçerik Koordinatörü Emre Kızılkaya aldı.
7’inci Medya Ödül Töreni’nde ödüle layık görülen isimler ise şöyle :
- EN İYİ KADIN SANATÇI : İREM DERİCİ
- EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SANATÇI : MANUŞ BABA VE EN İYİ ALBÜM : DÖNERSEN ISLIK ÇAL (MANUŞ BABA VE ORKESTRA EKİBİ)
- EN ÇOK EĞLENDİREN RADYO PROGRAMI :ARA BENİ / DANILO ZANNA & BURCU ESMERSOY
- EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK KADIN SANATÇI : KALBEN
- EN İYİ MÜZİK GRUBU : GRİPİN
- MÜZİK ONUR ÖDÜLÜ : AHMET SELÇUK İLKAN
- SPOR ONUR ÖDÜLÜ : YILMAZ VURAL
- YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONURÖDÜLÜ : AJDA PEKKAN
- EN İYİ ŞARKI : ECE SEÇKİN & OZAN DOĞULU – SAYIN SEYİRCİLER
- EN İYİ RADYO PROGRAMI : HİTNOZ / YASEMİN ŞEFİK
- EN İYİ ÇOCUK KIZ OYUNCU : SİBEL MELEK ARAT
- EN İYİ ÇOCUK ERKEK OYUNCU : ALİHAN TÜRKDEMİR
- EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : BİZİM HİKAYE / ÇAĞATAY AKMAN
- EN İYİ TİYATRO KADIN OYUNCU : HANDE KAPTAN
- EN İYİ TİYATRO OYUNU : AZİZNAME
- YILIN SPORCUSU : ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN
- EN İYİ DİZİ : SÖZ
- EN İYİ SİNEMA FİLMİ : AYLA
- EN İYİ SABAH HABER PROGRAMI : KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE / MURAT GÜLOĞLU
- EN İYİ GECE KUŞAĞI PROGRAMI : GÜNDEM ÖZEL / DENİZ BAYRAMOĞLU
- EN İYİ ERKEK SANATÇI : MURAT BOZ
- EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN SANATÇI : BANU PARLAK
- EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI : STAR LİFE / DİLAY KORKMAZ
- EN İYİ SPOR PROGRAMI : KIRMIZI ÇİZGİ
- YILIN EN AKTİF GAZETESİ : HÜRRİYET
- EN İYİ GAZETE MAGAZİN EKİ : SABAH GAZETESİ – GÜNAYDIN
- EN İYİ TELEVİZYON KANALI : KANAL D
- EN İYİ HABER KANALI : NTV
- EN İYİ SPOR KANALI : A SPOR
- EN İYİ ÖĞLE KUŞAĞI PROGRAMI : OLAY YERİ / BALÇİÇEK İLTER
- EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI : DUYMAYAN KALMASIN (SEREN SERENGİL&CENGİZ SEMERCİOĞLU)
- EN İYİ HABER AJANSI : DOĞAN HABER AJANSI
- EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ : NAZLI ÇELİK
- EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ : ZAFER KİRAZ
- EN İYİ YEMEK PROGRAMI : TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
- EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI : KİM MİLYONER OLMAK İSTER
- GELECEK VAAD EDEN ERKEK OYUNCU : ALP NAVRUZ