Geleneksel tıp canlandırılacak... 105 yabancı bilim adamı geliyor

Demircan, TBMM’deki sohbetinde geleneksel tıbba “insanlık hafızasının harddiski” benzetmesi yaptı. Türkiye’de ilk kez yapılacak uluslararası toplantıyla ilgili bilgi veren Demircan, geleneksel tıbbın modern tıbbın yerini almasının sözkonusu olmadığını, tamamlayıcı olarak planlandığını, Türkiye’nin zengin kaynaklarının ortaya çıkarılması ve kullanılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Bu toplantının ardından, bu tür geleneksel tıp uygulamalarının denetlenmesi, kontrol altına alınması ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara hız verileceğini dile getiren bakan, bu alanda yapılan sahtekarlıkların da önleneceğini söyledi.

Demircan, şöyle devam etti:

TÜRKİYE ÇOK ZENGİN

“Geleneksel tıp insanlık tarihi kadar eskidir. Konferans Cumhurbaşkanımızın himayesinde olacak. İnsanlık varolduğu dönemden beri sağlık problemlerini çözmek için pek çok tedavi yöntemi uygulandı, ilaç geliştirildi. Bu anlamda Anadolu, insanlık tarihinin hafızasıdır. M.Ö. 12 binli yıllara uzanan insanlığın ilk yerleşim yeri buradadır. Türkiye, bitkisel olarak da çok büyük bir zenginliğe, floriye sahip. İnsanlığın bu konudaki birikimlerini, gelecek kuşaklara taşımak lazım. Tıbbı, geleneksel ve konvansiyonel diye kategorize etmemek lazım.

İNSANLIĞIN HAFIZASI

Tıp, insanlık tarihinden bu yana gelişme gösteriyor. İnsanlık hafızasının harddiski diyebileceğimiz bu bilgileri aktarmak lazım. Dünya Sağlık Örgütü’nün katkısıyla yapacağımız bu toplantıda değişik ülkelerden çok sayıda değerli bilim adamı katılacak. Bütün dünya bu alanda yol alıyor, araştırıyor. Bu hafızasının nakli önemlidir. Konvansiyonel tıp sadece 200 yıldır var.

SON SÖZÜ BİLİM SÖYLEYECEK

Üç aşamada yapacağız çalışmamızı. Önce neyimiz var bakacağız. Bugün ürettiğimiz bilgi de dahil, önce fotoğrafı göreceğiz. Hangisinden yararlanılır, hangisinin zararlıdır, bunların envanterini çıkartacağız. Bu bir genel çalışma olacak. Ardında, nasıl kullanılabilir, kuralları ve denetimi ne olmalı, onlar gündeme gelecek. Son sözü bilim söyleyecek. Bilgi haline gelmesi için önce tanımlayacaksınız, çerçeve çizip adını koyacaksınız. Şu anda ilaç konuşmuyoruz biz. Şu yöntemi uygulayacağız demiyoruz. Ne var, ne yok onu bir görelim diyoruz. Dünya da bunu yapıyor.”

İBN-İ SİNA’DAN MERKEZ EFENDİ’YE

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2014-2023 Geleneksel Tıp Stratejisi doğrultusunda geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kanıta dayalı, güvenilir ve etkin bir şekilde sağlık sistemine entegrasyonu amacıyla başlattığı çalışmalara, Türkiye ev sahipliği yapacak. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin işbirliği ile 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde “1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı” düzenlenecek. Hipokrat, Galen, İbn-i Sina, Dioskorides, İbnü’l Baytar, Merkez Efendi gibi tıp alanında yetişen bilim adamlarının tıbba olan katkıları da ele alınacak. “Medeniyetlerin Beşiğinde; Anadolu Tıbbı” sloganının kullanılacağı kongrede, “Doğal iyileşmeye dönüş, kurumların akreditasyonu ve profesyonelleşme, vizyon oluşturma, uluslararası konumlanma, halkın talebine arz oluşturma, doğru bilgi, toplumsal bilinçlenme, hasta güvenliği, çeşitlilik ve ürün vizyonu geliştirme” gibi konular değerlendirilecek.