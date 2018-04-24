Formül: Sıfır baraj ortak aday

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu CHP Genel Merkezi girişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı. Toplantıda 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

‘SIFIR BARAJ’ MASADA

Görüşmede çeşitli ittifak modelleri konuşulurken CHP, ‘sıfır baraj ittifakı’ önerisini yineledi. CHP’liler, ‘sıfır baraj ittifakı’nın önemli bir seçenek olacağını dile getirirken, bu ittifakın Türkiye’nin geleceğiyle ilgili önemli bir perspektif oluşturacağını ifade etti. CHP heyeti, “Bu ittifak Türkiye’nin temel sorunlarını çözecek, toplumsal uzlaşmayı, toplumsal barışı sağlayacak, çatışmayı, kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, tıkanan siyaseti yeniden çözüm üretir hale getirecek bir toplumsal uzlaşma işaretidir. Bunun çok güçlü bir seçenek olduğu kanaatindeyiz” dedi.

CHP’liler, ortak cumhurbaşkanı adayı ile ‘sıfır baraj’ seçeneğinin bir arada uygulanabileceği gibi parlamento seçiminde ittifak kurulup bütün partilerin ilk turda kendi adayını çıkarabileceğini, ikinci turda da ortak aday etrafında birleşebileceğini anlattılar. CHP’liler, doğru beraberlikler yapılması halinde 24 Haziran seçimlerinde iktidarın AK Parti’den alınabileceğini ifade ettiler. Saadet Partililerin bu öneriye sıcak baktığı, görüşme takviminin sonunda buna bir yanıt verebileceklerini söylediği aktarıldı.

ABDULLAH GÜL ÖNERİSİ

Saadet Partisi heyeti, cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili ortak aday önerisi getirerek, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismini önerdi. SP heyeti, Gül’ün toparlayıcı olabileceğine inandıklarını ve tek aday olması halinde kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu. SP’liler, “Abdullah Gül’ün, tek aday olarak çıkabileceğini ve bunun için toplu bir davetin yapılmasının gerekebileceğini” belirttiler. Ancak SP heyeti, Gül isminde ısrarcı olmadıklarını ve farklı isim önerisine açık olduklarını da dile getirdi. CHP ise ortak adayın ortak ilkeler etrafında belirlenmesi gerektiğini savundu. Bu çerçevede cumhurbaşkanı adayı olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’li İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen gibi isimler de konuşuldu. Görüşmede ‘Sıfır baraj ittifakı ile güçlü bir parlamento oluşturmak ve ortak cumhurbaşkanı adayı etrafında birleşme’ formülü güçlü bir seçenek olarak görüşme masasında yerini aldı. Karamollaoğlu, ortak basın toplantısında gazetecilerin “Ortak aday var mı, Abdullah Gül’ün adı geçiyor, ortak aday gündeme geldi mi?” sorusuna “Söylediğimiz, sizin o sorulara cevap, inşallah bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar” yanıtını verdi.

Bu arada CHP’nin bir yandan da ‘sıfır baraj ittifakı’na isim aradığı öğrenildi. İttifak için ‘huzur ittifakı’ isminin genel kabul gördüğü ancak bu konuda profesyonel reklamcılara da danışılacağı belirtildi.

CHP’DE ÜÇ ADAY KONUŞULUYOR

CHP’de cumhurbaşkanlığı seçimi için tartışılan çatı aday formülünden, İYİ Parti’nin dün akşam “Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır” açıklamasıyla uzaklaşıldı. Kulislerde parlamento seçimleri için ittifak yapılması ve CHP’nin de cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkarması formülü tartışılmaya başlandı. Bunun üzerine partide cumhurbaşkanlığı adaylığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adları geçiyor.

PM’DE TARTIŞILACAK

Kulislerde Büyükerşen’in hem sağ hem de sol seçmenden oy alabileceği ve bu nedenle CHP’nin elindeki en güçlü seçenek olduğu vurgulanıyor. CHP, cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini tartışmak için bugün PM’yi olağanüstü toplayacak. Toplantıda PM üyeleri cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini dile getirecek. Toplantıda üç ismin cumhurbaşkanı adayı olarak tartışılması bekleniyor.