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    Akşener her durumda aday

    ANKARA
    23.04.2018 - 22:03 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti, dün yaptığı yazılı açıklamayla Genel Başkan Meral Akşener’in her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacağını vurguladı.

    İYİ Parti, dün yaptığı yazılı açıklamayla Genel Başkan Meral Akşener’in her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacağını vurguladı. Açıklamada, özetle şunlar kaydedildi: “Ülke gündemindeki son siyasal gelişmeler neticesinde milletimizin, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konularında İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in tavrının ne olacağı konusunda yoğun bir beklentisi olduğu görülmektedir. Bu nedenle kamuoyuna bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Bugün medyada ve çeşitli kesimlerde, İYİ Parti’nin de içerisinde olduğu senaryolar yer almaktadır. Biz bu konudaki duruşumuzu 1 Nisan 2018’de net ve hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açıklamıştık. Bunu tekrarlıyoruz; Sayın Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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