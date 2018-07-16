TSK duyurdu... Görevi devretti
Genelkurmay 2. Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Org. Ümit Dündar görevi Korg. Metin Gürak’a devretti.
TSK konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Genelkurmay II’nci Başkanlığı Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Genelkurmay II’nci Başkanlığı görevi, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit DÜNDAR tarafından Korgeneral Metin GÜRAK’a devredilmiştir.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle